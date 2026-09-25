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'Çok fazla fırsat kaçırıyor' - Thomas Tuchel, son çekilmelerin ardından Cole Palmer ve Kobbie Mainoo'yu İngiltere'deki sıralamada geriye düşme riski konusunda uyardı
Tuchel, davaya bağlılık talep ediyor
İngiltere Teknik Direktörü, uzun vadeli planlarında kalmak isteyenler için milli takım kamplarına düzenli katılımın pazarlık konusu olmadığını açıkça belirtti. Kısa süre önce milli takımın başına geçen Alman teknik adam, şu anda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı oynanacak üç maçlık fikstüre hazırlanıyor. Ancak hazırlıkları, Chelsea'den Cole Palmer ve Manchester United'dan Kobbie Mainoo'nun da aralarında bulunduğu bir dizi önemli çekilme nedeniyle sekteye uğradı.
İspanya maçı öncesinde basına konuşan Tuchel, İngiltere kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle kimsenin yokluğunun göze alınamayacağını vurguladı. Tuchel, basın toplantısında, "Oyuncular çok iyi biliyor ki bir kampı kaçırırsanız ve sizin pozisyonunuzda iyi başka biri varsa rekabet her zaman devam eder" dedi.
"Kapı her zaman açık olacak ve hazır olduğunuzdan emin olmanız, kampta üst düzey performanslar sergilemeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız bunun bir karşılığı olur. Bence şu anda bu, endişe listemde yer almıyor. Ben buraya pazartesi geldim ve tüm odağım yüzde 100 burada olan oyuncuların üzerinde. Benim yapım böyle. Ortada bir tehdit yok, bir güvensizlik yok ve sonuçlara dair bir tehdit de yok, bu doğal şekilde gelişecek."
- Getty Images Sport
Palmer'ın forma giyip giyemeyeceğine dair endişeler
Palmer'la ilgili durum özellikle hassas. Chelsea'nin hücum oyuncusu, Stamford Bridge'de Xabi Alonso yönetiminde öne çıkan isimlerden biri oldu ve kronik bir kasık sorunuyla uğraşmasına rağmen bu sezon Premier League'de yoğun şekilde forma giydi. Ancak milli takımdaki rolü düzensiz kaldı; İngiltere formasıyla son maçına ise mart ayında Japonya karşısında çıktı.
Tuchel, yeni bir sakatlık olmadığını ancak 24 yaşındaki oyuncunun "en üst seviyede oynamasını engelleyen bir rahatsızlık ve ağrı" yaşadığını söyledi. Tekrarlayan bu yokluk hali, antrenman sahasında taktik uyumu oluşturmaya çalışan teknik direktörün sabrını açıkça zorlamaya başlamış görünüyor.
Bu milli aranın Palmer için kaçırılmış bir fırsat olup olmadığı sorulduğunda Tuchel şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle, bu bir başka kaçırılmış fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor ve bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Ama sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampa katılamıyor ve ben sadece kendi takımım içinde bizzat tanık olduğum şeye güvenmek istiyorum, bunun için de kampta olmanız gerekir. Aksi halde ulaşamayacağınız bir sonraki seviye vardır, bunu ancak sahada bizimle birlikte olursanız yapabilirsiniz."
Kaptanla standardı belirlemek
Çekilen oyuncuların aksine Tuchel, kadrodaki her oyuncudan beklediği tavrın örneği olarak kaptanı Harry Kane'i gösterdi. Bağlılık seviyelerindeki farkı değerlendiren Tuchel, milli takımı önceliklendiren liderlere sahip olmanın önemine dikkat çekti. Eski Bayern Münih ve Chelsea teknik direktörü, "Herkes gelmek için can atıyor. Kaptanımız, kulüp ve milli takımda en fazla dakika oynayan oyuncu ve bazı takım arkadaşları 7 ya da 10 günlük aranın keyfini çıkarırken burada olmaktan mutlu. Ama o burada olmak istiyor ve bizim görmek istediğimiz rol model de bu. Ancak herhangi bir endişe yok" dedi.
- Getty Images Sport
Forma savaşı kızışıyor
Bu eksikliklerin zamanlaması, yaz aylarındaki Dünya Kupası boyunca hiç süre alamayan Mainoo için özellikle talihsiz. İngiltere orta sahasında çok sayıda yetenek ortaya çıkarken, Manchester United'ın genç oyuncusunu ilk 11'de kendine yer bulduğunu kanıtlamak için zorlu bir mücadele bekliyor. Tuchel'in felsefesi, antrenmanlarda gördüklerini merkeze alıyor; bu da kaçırılan her seansın, bir rakibin yerini sağlamlaştırması için fırsat anlamına geldiği anlamına geliyor.
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