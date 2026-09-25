'Çok fazla fırsat kaçırıyor' - Thomas Tuchel, son çekilmelerin ardından Cole Palmer ve Kobbie Mainoo'yu İngiltere'deki sıralamada geriye düşme riski konusunda uyardı

İngiltere Teknik Direktörü, uzun vadeli planlarında kalmak isteyenler için milli takım kamplarına düzenli katılımın pazarlık konusu olmadığını açıkça belirtti. Kısa süre önce milli takımın başına geçen Alman teknik adam, şu anda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı oynanacak üç maçlık fikstüre hazırlanıyor. Ancak hazırlıkları, Chelsea'den Cole Palmer ve Manchester United'dan Kobbie Mainoo'nun da aralarında bulunduğu bir dizi önemli çekilme nedeniyle sekteye uğradı.

İspanya maçı öncesinde basına konuşan Tuchel, İngiltere kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle kimsenin yokluğunun göze alınamayacağını vurguladı. Tuchel, basın toplantısında, "Oyuncular çok iyi biliyor ki bir kampı kaçırırsanız ve sizin pozisyonunuzda iyi başka biri varsa rekabet her zaman devam eder" dedi.

"Kapı her zaman açık olacak ve hazır olduğunuzdan emin olmanız, kampta üst düzey performanslar sergilemeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız bunun bir karşılığı olur. Bence şu anda bu, endişe listemde yer almıyor. Ben buraya pazartesi geldim ve tüm odağım yüzde 100 burada olan oyuncuların üzerinde. Benim yapım böyle. Ortada bir tehdit yok, bir güvensizlik yok ve sonuçlara dair bir tehdit de yok, bu doğal şekilde gelişecek."