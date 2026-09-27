İngiltere'nin sahasında üç gol yemesine değinen Trafford, savunma hatalarını ortadan kaldırmak için takımın maç görüntülerini incelemesi gerektiğini kabul etti. Savunma hattı için oyunun momentumunun değiştiği anlarda gol yemeyi durdurmanın temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Genç kaleci, takımın Tuchel'in taktiksel yönlendirmesi altında gelişmeye devam ettiğini yineledi.

Trafford, "Açıkçası yapmamız gereken tek şey golleri durdurmak" itirafında bulundu. "Bu, gerçeğin ta kendisi. Ne zaman gol yerseniz, o golü durdurmanız gerekir ve bu da inceleyeceğimiz bir şey. Harika oyuncularla doluyuz ve sadece daha iyiye gidiyoruz."