APL
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'Çok fazla fark yok!' - James Trafford, İspanya yenilgisinin ardından sıralamayla ilgili iddialı bir çıkış yaptı
Trafford, İspanya yenilgisine rağmen olumlu yoğunluğun altını çizdi
İngiltere kalecisi James Trafford, takımının Wembley Stadyumu'nda İspanya'ya UEFA Uluslar Ligi'nde 3-2 mağlup olduğu dar yenilginin ardından sergilediği performanstan cesaret aldı. Thomas Tuchel'in takımı, Lamine Yamal'ın erken gelen açılış golünü Anthony Gordon ve Harry Kane'in peş peşe attığı gollerle çevirecek karakteri gösterdi.
Ancak ikinci yarıda Alex Baena ve Mikel Oyarzabal'dan gelen goller, ev sahibini yenilgiye mahkûm etti.
Yenilgiye rağmen Trafford, İngiltere'nin doğrudan hücum anlayışını ve cesur oyun tarzını övdü.
- APL
Kaleci, İngiltere'yi dünya sıralamasının zirvesindeki ülkelerden ayıran çok az şey olduğunu savundu
UEFA'ya verdiği röportajda, Trafford, İngiltere ile dünyanın en üst sıradaki takımları arasında önemli bir kalite farkı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Burnley kalecisi, İngiltere'nin uzun bölümlerde İspanya'dan daha iyi oynayarak elit seviyedeki niteliğini kanıtladığını savundu.
Trafford, dünya çapında iki takım büyük sahnede karşılaştığında oyunun momentumunun değişmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
"Gerçekten çok iyi bir tempoyla oynadık" diyen Trafford, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük cesaret gösterdik. Sıralamada üstümüzde yer alan takımlarla aramızda çok büyük bir fark olduğunu söylemem. Açıkçası biz de üst düzey bir takımız ve bunu her oynadığımız maçta gösteriyoruz."
Stoper, basit golleri önlemek için savunmada direnç talep ediyor
İngiltere'nin sahasında üç gol yemesine değinen Trafford, savunma hatalarını ortadan kaldırmak için takımın maç görüntülerini incelemesi gerektiğini kabul etti. Savunma hattı için oyunun momentumunun değiştiği anlarda gol yemeyi durdurmanın temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Genç kaleci, takımın Tuchel'in taktiksel yönlendirmesi altında gelişmeye devam ettiğini yineledi.
Trafford, "Açıkçası yapmamız gereken tek şey golleri durdurmak" itirafında bulundu. "Bu, gerçeğin ta kendisi. Ne zaman gol yerseniz, o golü durdurmanız gerekir ve bu da inceleyeceğimiz bir şey. Harika oyuncularla doluyuz ve sadece daha iyiye gidiyoruz."
- Anadolu Agency
İngiltere, Prag'daki Çekya sınavına odaklandı
İngiltere, salı günü Uluslar Ligi'ndeki ikinci grup maçında Çekya ile karşılaşmak üzere Prag'a gitmeye hazırlanırken hızlıca toparlanmayı hedefliyor. Tuchel'in ekibi, yeni kampanya düzeninde ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.
İspanya ise aynı gece Hırvatistan ile karşılaşmak üzere Sevilla'ya gidecek.
Trafford, yaklaşan deplasman maçında kaledeki ilk 11 yerini korumayı hedefliyor.
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