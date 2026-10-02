AFP
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"Çok fazla acı çekti" - William Saliba'nın dönüş tarihi belli oldu, Arsenal yıldızı sakatlığında önemli bir eşik aştı
İyileşme yolunda
Saliba, sorun yaratan sırt rahatsızlığı nedeniyle ameliyattan kaçınmasının ardından fiziksel rehabilitasyonunda nihayet ilerleme kaydediyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın daha sonra şampiyon olan İspanya'ya Dünya Kupası yarı finalinde yenildiği maçta erken çıkmasının ardından temmuz ayında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Ameliyat olmak yerine, stoper Arsenal'de yoğun bir günlük masaj ve fizyoterapi programından geçti. Kulübün sağlık ekibi bilinçli olarak temkinli bir yaklaşım benimsedi ve sonunda savunmacının bisikletten koşuya geçmesine izin verdi.
L'Equipe'e göre Saliba, bir önceki sezonun son bölümüyle Dünya Kupası'nı atlatabilmek için büyük ölçüde ağrı kesicilere başvurdu. Fiziksel yük oldukça ağırdı ve bu durum, maçlardan sonra çoğu zaman iki güne kadar rahat hareket edememesine yol açıyordu.
- Getty Images Sport
"Çok fazla acı çekti"
Milli ara sırasında savunmacı şu anda Île-de-France'ta dinlenirken, yakın çevresi sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.
Saliba'nın yakın çevresi, L'Equipe'e, "Zaman tanıması gerektiğini biliyor. Çok fazla acı çekti ve yüzde 100 olarak geri dönmek istiyor" dedi.
Bu metodik strateji, kulübün yaz döneminde benimsediği tutumla da örtüşüyor. Stoperin ilk durumuna ilişkin soru yöneltildiğinde Mikel Arteta, taraftarlardan Fransız oyuncuya düzgün şekilde toparlanabilmesi için alan tanımalarını istemişti.
Arsenal Teknik Direktörü, "Şu anda dinlenme modunda. Neredeyse hiçbir şey yapmaması gerekiyordu, ağırlaşmış bir sakatlık, bu yüzden iyileşmesi biraz zaman alacak. Bunu biliyoruz. Daha fazla haber aldığımız anda sizi bilgilendirebiliriz" açıklamasını yaptı.
Savunmada göze çarpan bir eksiklik
Saliba'nın uzun süreli yokluğu, Arteta'yı bu sezon şampiyonluk kazanan savunma hattında değişikliğe gitmeye zorladı. Yaz transferi Ezri Konsa, bu boşluğu doldurarak son üç Premier League maçında Gabriel Magalhaes ile birlikte savunmanın merkezinde ilk 11'de başladı.
Fransız oyuncunun Emirates Stadyumu'ndaki etkisi tartışılmaz. 2019'da takıma katıldığından bu yana Saliba, tüm kulvarlarda 184 maça çıktı; bir Premier League şampiyonluğu ve iki Community Shield kazanırken, Şampiyonlar Ligi ile Carabao Cup'ta da ikincilik madalyaları aldı.
Baskın performansları, bireysel anlamda da büyük takdir topladı. Savunmacı, üst üste dört sezon PFA Yılın Takımı'na seçildi ve iki kez Ballon d'Or'a aday gösterildi; bu da Arsenal'ın tam olarak neleri kaçırdığını ortaya koyuyor.
- AFP
Geri dönüşe yaklaşıyor
Vücudu sahadaki artan yüke iyi tepki verirse, Saliba kasım ayında rekabetçi maçlara dönmeyi hedefliyor. Arsenal, onu yeniden A takımda sahaya sürmeden önce herhangi bir aksilik yaşamamasını sağlamak için önümüzdeki haftalarda fiziksel tepkilerini dikkatle takip edecek. O zamana kadar Arteta, Arsenal yoğun sonbahar fikstüründe yoluna devam ederken savunmayı Gabriel ile birlikte ayakta tutması için büyük ölçüde Konsa'ya güvenmeyi sürdürecek.
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