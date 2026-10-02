"Çok fazla acı çekti"

Saliba, sorun yaratan sırt rahatsızlığı nedeniyle ameliyattan kaçınmasının ardından fiziksel rehabilitasyonunda nihayet ilerleme kaydediyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın daha sonra şampiyon olan İspanya'ya Dünya Kupası yarı finalinde yenildiği maçta erken çıkmasının ardından temmuz ayında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ameliyat olmak yerine, stoper Arsenal'de yoğun bir günlük masaj ve fizyoterapi programından geçti. Kulübün sağlık ekibi bilinçli olarak temkinli bir yaklaşım benimsedi ve sonunda savunmacının bisikletten koşuya geçmesine izin verdi.

L'Equipe'e göre Saliba, bir önceki sezonun son bölümüyle Dünya Kupası'nı atlatabilmek için büyük ölçüde ağrı kesicilere başvurdu. Fiziksel yük oldukça ağırdı ve bu durum, maçlardan sonra çoğu zaman iki güne kadar rahat hareket edememesine yol açıyordu.



