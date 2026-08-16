AFP
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'Çok etkilendim' - Mikel Arteta, Manchester City'ye karşı alınan Community Shield galibiyetinin ardından Arsenal'ın standardını belirledi
Arteta, Wembley’deki baskın performansı değerlendirdi
Arsenal teknik direktörü, oyuncularının şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı aldığı ikna edici galibiyetle sezonun ilk kupasını kazanmasının ardından onlara övgüler yağdırdı. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, karşılaşma boyunca diri ve fiziksel olarak üstün görünen Kuzey Londra ekibi için rahat bir öğleden sonrayı garantiledi. Bu sonuç, 2014'ten bu yana bir Community Shield finalindeki en farklı galibiyet oldu ve yeni sezon öncesinde City teknik direktörü Enzo Maresca'nın yanıtlaması gereken pek çok soru bıraktı.
Final düdüğünden kısa süre sonra medyaya konuşan Arteta, performansın önemine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, "Performanstan da galibiyetten de son derece mutluyum. Sezona başlarken taşıdığımız arzudan ve bunu ne kadar istediğimizi kendimize göstermemiz gerektiğinden bahsettik. Üst düzey bir rakibe karşı sahada çok fazla olumlu şey gördüm" dedi.
Şöyle devam etti: "Bence bugün olanlar, sezon öncesinde yaptığımız hazırlığın ve oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonra bu turnuvada oynamaya hazır olmak ve bunu istemek adına aldığı kararların bir sonucu. Oynama biçimimizden ve mücadele etme şeklimizden çok etkilendim, dolayısıyla bizim için standart bu. Gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi olacağımızdan eminim."
- AFP
Tzolis, ilk maçında büyük övgü aldı
Arsenal adına öne çıkan isimlerden biri, yaz transfer döneminde takıma katılan Tzolis oldu. City savunmasını açmada kilit rol oynayan kanat oyuncusu, ikinci ve üçüncü gollerin asistlerini yaptı; dikine koşuları ve son bölgedeki oyun zekâsıyla rakip savunmaya zor anlar yaşattı.
Arteta, Arsenal formasıyla çıktığı ilk resmi maçta takımın hücum üretkenliğine yaptığı anlık katkı ve soğukkanlılığı nedeniyle yeni transferi özellikle övdü ve şöyle dedi: "Çok büyük bir kaliteye sahip. Son 20 ya da 30 metrede, ceza sahası içinde ve çevresinde belirleyici aksiyonlarında çok soğukkanlı oluyor ve bunu bugün yine gösterdi."
Teknik direktör ayrıca, Arsenal'ın artık dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğunu öne süren Mikel Merino'nun son yorumlarına da değindi. Arteta, alçakgönüllü ama orta sahasına güvenen bir tavırla, "Arsenal için en iyi orta saha, bu kesin ve herkesin, yanındaki oyuncunun özelliklerini tamamlaması gerekiyor.
Kadro seçimi ve tescil konusundaki hayal kırıklıkları
Kutlama havasına rağmen, maç kadrosunda Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve yükselen yıldız Ethan Nwaneri de dahil olmak üzere dikkat çeken eksikler vardı. Arteta, bu isimlerin kadroda yer almamasının sakatlıktan değil, mevcut kadro büyüklüğü kurallarının kısıtlayıcı yapısından kaynaklandığını açıkladı.
TNT Sports'a konuşan Arsenal teknik direktörü, mevcut düzene ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. "Onların hazır durumda olmaması gerçekten çok üzücü. Daha fazla oyuncunun kadroda yer alabilmesi için Premier League ile mücadele ediyorum, çünkü bunu hak ediyorlar, bunda hiç şüphe yok. Bizimle tüm sezon öncesi kampı geçiren Ethan ve Marli de öyle. Umarım bu kuralı değiştirebiliriz, böylece oyuncular sahada bu deneyimi yaşayabilir ve ilerleyen dönemde oynayıp takıma katkı sunacak bir seçenek olabilir." Bu yorumlar, Martinelli'nin kısa süre önce Emirates'te kalmayı tercih ettiğine dair haberlerin ortasında geldi.
- Getty Images Sport
Daha fazla kupa kazanma hedefi
Birçok kişi Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine ulaştıktan sonra açlığını koruyup koruyamayacağını merak ederken, Arteta kadrosunun başarıyı sürdürmek için her zamankinden daha motive olduğunu açıkça ifade etti. "O anı yeniden yaşamak istiyorum. Onu daha da büyük şekilde yaşamak istiyorum; bunun ne gerektirdiğini biliyoruz ve bunun özel bir şey talep edeceğini de biliyoruz, ama biz buna hazırız" dedi.
Tzolis gibi yeni transferlerin hızlı bir başlangıç yapması ve şampiyonluk kazanan kadronun omurgasının her zamankinden daha keskin görünmesiyle, Arsenal bir kez daha tüm kulvarlarda mücadele etmek için iyi bir konumda görünüyor.
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