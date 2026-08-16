Arsenal teknik direktörü, oyuncularının şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı aldığı ikna edici galibiyetle sezonun ilk kupasını kazanmasının ardından onlara övgüler yağdırdı. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, karşılaşma boyunca diri ve fiziksel olarak üstün görünen Kuzey Londra ekibi için rahat bir öğleden sonrayı garantiledi. Bu sonuç, 2014'ten bu yana bir Community Shield finalindeki en farklı galibiyet oldu ve yeni sezon öncesinde City teknik direktörü Enzo Maresca'nın yanıtlaması gereken pek çok soru bıraktı.

Final düdüğünden kısa süre sonra medyaya konuşan Arteta, performansın önemine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, "Performanstan da galibiyetten de son derece mutluyum. Sezona başlarken taşıdığımız arzudan ve bunu ne kadar istediğimizi kendimize göstermemiz gerektiğinden bahsettik. Üst düzey bir rakibe karşı sahada çok fazla olumlu şey gördüm" dedi.

Şöyle devam etti: "Bence bugün olanlar, sezon öncesinde yaptığımız hazırlığın ve oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonra bu turnuvada oynamaya hazır olmak ve bunu istemek adına aldığı kararların bir sonucu. Oynama biçimimizden ve mücadele etme şeklimizden çok etkilendim, dolayısıyla bizim için standart bu. Gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi olacağımızdan eminim."