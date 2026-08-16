Arsenal menajeri, oyuncularını sezonun ilk kupasını şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı aldıkları ikna edici galibiyetin ardından övgü yağmuruna tuttu. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, mücadele boyunca diri ve fiziksel olarak üstün görünen Kuzey Londra ekibi için rahat bir öğleden sonrayı beraberinde getirdi. Bu sonuç, 2014'ten bu yana bir Community Shield finalindeki en farklı galibiyet oldu ve yeni sezon öncesi City menajeri Enzo Maresca'nın yanıtlaması gereken çok sayıda soru bıraktı.

Arteta, son düdükten kısa süre sonra medyaya konuşurken performansın önemine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, "Performanstan da galibiyetten de son derece mutluyum. Sezona başlarken sahip olduğumuz isteği ve bunu ne kadar çok arzuladığımızı kendimize göstermeyi konuşmuştuk. Üst düzey bir rakibe karşı sahada çok fazla olumlu şey gördüm" dedi.

Şöyle devam etti: "Bence bugün olanlar, sezon öncesinde yaptığımız hazırlıkların ve çocukların Dünya Kupası'ndan sonra bu organizasyonda oynamaya hazır olmak ve bunu istemek adına aldığı kararların sonucuydu. Oynama biçimimizden ve mücadele etme şeklimizden çok etkilendim, dolayısıyla bizim için standart bu. Gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi olacağımızdan eminim."