AFP
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'Çok etkilendim' - Mikel Arteta, Manchester City karşısında Community Shield zaferinin ardından Arsenal'ın standardını belirledi
Arteta, üstün performansı değerlendirdi
Arsenal menajeri, oyuncularını sezonun ilk kupasını şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı aldıkları ikna edici galibiyetin ardından övgü yağmuruna tuttu. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, mücadele boyunca diri ve fiziksel olarak üstün görünen Kuzey Londra ekibi için rahat bir öğleden sonrayı beraberinde getirdi. Bu sonuç, 2014'ten bu yana bir Community Shield finalindeki en farklı galibiyet oldu ve yeni sezon öncesi City menajeri Enzo Maresca'nın yanıtlaması gereken çok sayıda soru bıraktı.
Arteta, son düdükten kısa süre sonra medyaya konuşurken performansın önemine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, "Performanstan da galibiyetten de son derece mutluyum. Sezona başlarken sahip olduğumuz isteği ve bunu ne kadar çok arzuladığımızı kendimize göstermeyi konuşmuştuk. Üst düzey bir rakibe karşı sahada çok fazla olumlu şey gördüm" dedi.
Şöyle devam etti: "Bence bugün olanlar, sezon öncesinde yaptığımız hazırlıkların ve çocukların Dünya Kupası'ndan sonra bu organizasyonda oynamaya hazır olmak ve bunu istemek adına aldığı kararların sonucuydu. Oynama biçimimizden ve mücadele etme şeklimizden çok etkilendim, dolayısıyla bizim için standart bu. Gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi olacağımızdan eminim."
- AFP
Tzolis, ilk maçında büyük övgü aldı
Arsenal'ın öne çıkan isimlerinden biri, yaz transfer döneminde takıma katılan Tzolis oldu. City savunmasını açmada kilit rol oynayan kanat oyuncusu, ikinci ve üçüncü gollerin asistini yaptı; rakip savunmayı doğrudan koşuları ve son üçteki oyun zekâsıyla zor durumda bıraktı.
Arteta, Arsenal formasıyla ilk resmi maçına çıkan yeni transferin sakinliğini ve takımın hücum üretkenliğine yaptığı anlık etkiyi özellikle vurgulayarak şöyle dedi: "Çok büyük bir kaliteye sahip. Son 20 ya da 30 metrede, ceza sahası içinde ve çevresinde belirleyici aksiyonlarında çok sakin kalıyor ve bunu bugün yine gösterdi."
Teknik direktör ayrıca, Arsenal'ın artık dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğunu söyleyen Mikel Merino'nun son yorumlarına da değindi. Arteta, alçakgönüllü ama orta saha hattına güvenen bir ifadeyle, "Arsenal için en iyi orta saha bu, bundan eminim ve herkesin, yanındaki oyuncunun özelliklerini tamamlaması gerekiyor.
Kadro seçimi ve kayıtla ilgili hayal kırıklıkları
Kutlama havasına rağmen, maç kadrosunda Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve yükselen yıldız Ethan Nwaneri dahil olmak üzere dikkat çeken eksikler vardı. Arteta, bu isimlerin kadroda yer almamasının sakatlıktan değil, mevcut kadro kontenjanı kurallarının kısıtlayıcı yapısından kaynaklandığını açıkladı.
TNT Sports'a konuşan Arsenal teknik direktörü, mevcut düzenle ilgili hayal kırıklığını anlattı. "Onların hazır durumda olmasına rağmen kullanılamaması gerçekten çok üzücü. Daha fazla oyuncunun kadroda yer alabilmesi için Premier League ile mücadele ediyorum çünkü onların kadroda olmayı hak ettiğine hiç şüphe yok. Ethan ve Marli de buna dahil; Marli tüm sezon öncesi kampı bizimle geçirdi. Umarım bu kuralı değiştirebiliriz, böylece oyuncular sahada bu deneyimi yaşayabilir, oynama seçeneği olabilir ve ileriye dönük olarak takıma katkı sağlayabilir." Bu açıklamalar, Martinelli'nin kısa süre önce Emirates'te kalmayı tercih ettiğine dair haberlerin ardından geldi.
- Getty Images Sport
Daha fazla kupa kazanma hedefi
Birçok kişi Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine çıktıktan sonra açlığını koruyup koruyamayacağını merak ederken, Arteta kadrosunun başarıyı sürdürme konusunda her zamankinden daha motive olduğunu açıkça ortaya koydu. "O anı yeniden yaşamak istiyorum. Bunu daha da büyük yaşamak istiyorum; bunun ne gerektirdiğini biliyoruz ve bunun özel bir şey talep edeceğini de biliyoruz, ama buna hazırız" dedi.
Tzolis gibi yeni transferlerin hızlı bir başlangıç yapması ve şampiyon kadronun iskeletinin her zamankinden daha keskin görünmesiyle birlikte Arsenal, bir kez daha tüm kulvarlarda mücadele etmek için iyi bir konumda görünüyor.
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