Karşılaşma öncesinde teknik direktör, ligdeki üstünlüklerini sürdürmek için derbinin mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğu yönündeki görüşleri reddetti. Basın mensuplarına konuşan O'Neill, üst üste üçüncü yenilginin yaratacağı psikolojik hasarı kabul ederken duruşunu korudu: "Hayır, bunu söylemek için sezonun çok başındayız. Kazanabilirsek harika olur çünkü puan farkını sekize çıkarabiliriz ve önceki altı lig maçını kazandık.

"Maç büyük. Eylül'de de Mart'ta da oynansa büyük maç. Gerçekten çok büyük bir maç. Maça hazır olmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak zorunda mıyız? Kazanmak güzel olurdu; kaybetmemiz ise iyi olmazdı. Bu, üst üste üçüncü yenilgi olurdu ve elbette psikolojik olarak bir darbe olurdu."