Getty Images Sport
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'Çok erken' - Martin O'Neill, Rangers ile oynanacak kritik Old Firm karşılaşması öncesinde 'kazanılması şart' söylemini reddetti
Glasgow’nun ezeli rakipleri yeniden karşı karşıya geliyor
Celtic, Ibrox'ta Lig Kupası'na veda etmesinden yalnızca bir hafta sonra şehirdeki rakibi Rangers'ı Celtic Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. O'Neill'ın ekibi ligde art arda altı galibiyetle kusursuz bir iç saha rekoruna sahip olsa da, kupada ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan yenilgilerin ardından formu sendeledi. Bu hafta sonu alınacak bir galibiyet, Celtic'in ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki farkı sekiz puana çıkarmasını sağlayacak.
- Getty Images Sport
Bhoys patronu küçümsedi
Karşılaşma öncesinde teknik direktör, ligdeki üstünlüklerini sürdürmek için derbinin mutlaka kazanılması gereken bir maç olduğu yönündeki görüşleri reddetti. Basın mensuplarına konuşan O'Neill, üst üste üçüncü yenilginin yaratacağı psikolojik hasarı kabul ederken duruşunu korudu: "Hayır, bunu söylemek için sezonun çok başındayız. Kazanabilirsek harika olur çünkü puan farkını sekize çıkarabiliriz ve önceki altı lig maçını kazandık.
"Maç büyük. Eylül'de de Mart'ta da oynansa büyük maç. Gerçekten çok büyük bir maç. Maça hazır olmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak zorunda mıyız? Kazanmak güzel olurdu; kaybetmemiz ise iyi olmazdı. Bu, üst üste üçüncü yenilgi olurdu ve elbette psikolojik olarak bir darbe olurdu."
Teknik direktör artan incelemelerin baskısını omuzluyor
O'Neill üzerinde, taraftarların taktik yaklaşımı ve son maç sonrası röportajlardaki savunmacı tutumu nedeniyle yönelttiği eleştirilerin ardından yoğun bir inceleme baskısı oluşmaya başladı. Taraftarlar ve yorumculardan gelen soruların işin olağan bir parçası olduğunu kabul eden teknik direktör, şöyle dedi: "Oyunun doğası bu. Zaman zaman biraz alıngan olabiliyorum.
"Bazen bunun için özür dilemem gerekiyor. Söylediğim şey, futbol maçlarını kazandığımızda pek sorgulanmıyor gibi göründüğümüzdü. Ama herkesin soru sormaya hakkı var. Günün sonunda takım seçimi benim sorumluluğumda, taktiklerden ben sorumluyum ve elbette sorgulanmam gerekir."
- Getty Images Sport
Rangers tarihi çifte kupanın peşinde
Rangers, Celtic karşısında bir hafta içinde üst üste iki galibiyet alarak nadir görülen bir tarihe imza atma fırsatına sahip. Bu başarı daha önce yalnızca 1960 ve 1998'de elde edildi.
Rangers teknik direktörü Derek McInnes, göreve geldikten sonraki ilk iki Old Firm derbisini kazanarak Graeme Souness'ın rekorunu da egale edebilir. Karşılaşma öncesinde taktik tartışmalarını küçümseyen McInnes, şöyle konuştu: "Bence bazen taktikler biraz fazla abartılabiliyor. Bence maçları genelde bireysel anlar kazandırır ve oyuncuların performanslarının gerçekten çok yüksek ve çok güçlü olması belirleyici olur.
"Celtic Park'ta herkes iyi oynamadan kazanamazsınız. Bu yüzden biz de benzer bir şey ortaya koymaya çalışmalı ve yine o gelişimi aramalıyız."
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