Getty Images Sport
Çeviri:
Çok erken! Liverpool, Alisson Becker ile henüz sözleşme görüşmelerine başlamadı; kaleci sözleşmesinin son aylarına girdi
Brezilyalı bir numara için görüşmeler henüz başlamadı
Liverpool, en kritik tecrübeli yıldızlarından birinin görev süresinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte kendisini tanıdık bir belirsizlik ortamında buluyor. Alisson resmen sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Brezilyalı kalecinin ekimde 34 yaşına girecek olması nedeniyle Anfield yönetimi, uzun vadeli bir numarasına bağlı kalıp kalmayacağına ya da kalede daha genç bir döneme geçişe başlayıp başlamayacağına karar vermek zorunda. Haftalık £250.000 kazandığı bildirilen kaleci, dünyanın elit performans gösteren isimlerinden biri olmasının karşılığı olarak hâlâ takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.
Güvenilir gazeteci James Pearce, durumun hızlıca çözüme kavuşmasını uman taraftarlara ayıltıcı bir güncelleme verdi. The Athletic'in Walk On podcast'inde konuşan Pearce, yeni sözleşmeyle ilgili hiçbir ilerleme olmadığını, tüm tarafların şimdilik beklemekten memnun göründüğünü belirtti. Gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Gelecek sezon da burada olacak mı? Şu anda bunu bilmiyoruz. Bana söylenenlere göre, her açıdan henüz çok erken. Bu görüşmeler henüz yapılmadı."
- AFP
Ön sözleşme döneminin yaklaşan gölgesi
Kulüp içindeki hava sakin olabilir ancak takvim Merseyside devleri için net bir son tarih ortaya koyuyor. Mevcut durumda Alisson, ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme anlaşması görüşmekte serbest olacak. Yılın başlarında kaleci, Juventus'un ilgisiyle anılmıştı ve bu söylentiler somut bir transfere dönüşmemiş olsa da Avrupa devlerinin etrafta dolaşma tehdidi sürüyor.
Taraftarlar, kulüpte sözleşme süreçlerinin sık sık sezonların son haftalarına sarktığı geçmiş göz önüne alındığında anlaşılır şekilde endişeli. Kaleci, Bournemouth deplasmanında hafta sonu alınan 1-0'lık galibiyette ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evanilson'a geçit vermediği inanılmaz refleks kurtarışı maçın öne çıkan anlarından biriydi.
Mamardashvili faktörü
Liverpool'ın karar alma süreci, Giorgi Mamardashvili'nin gelişiyle daha da karmaşık hale geliyor. Gürcistan milli takım oyuncusu geçen yıl Valencia'dan transfer edildi ve henüz ilk 11'deki role adım atmamış olsa da Brezilyalının doğal halefi olarak görülüyor.
Pearce, deneyimli kaleciyle yapılacak yeni bir sözleşmenin kaleci departmanının geri kalanında domino etkisi yaratabileceğini belirterek bu olası çatışmaya dikkat çekti. Gazeteci, Alisson tartışmasız tercih olarak kalırsa Mamardashvili'nin üst üste üçüncü sezonda da yedek kalmayı tolere etmeyeceğini öne sürdü.
- Getty
Alisson'ın uzun vadeli planları belirsizliğini koruyor
Alisson'ın kendisinin de Merseyside'da yaklaşık on yıl geçirdikten sonra yeni bir meydan okumaya hazır olma ihtimali de var. 2026-27 sezonu sona erdiğinde kulüpte dokuz yıl geçirmiş olacak ve ulaşılabilecek tüm büyük kupaları kazanmış olacak.
Sonuç olarak, önümüzdeki aylar kulübün süreci sarsıcı bir anlatıya dönüşmeden yönetebilmesi açısından kritik olacak. Pearce'ın değerlendirmesi, şu an için acil bir panik olmadığını gösteriyor ancak diğer kulüpler ocakta tekliflerini sunmaya başlarsa, "çok erken" yaklaşımının hızla "çok geç"e dönüşebileceğine işaret ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun