Çok erken! Liverpool, Alisson Becker ile henüz sözleşme görüşmelerine başlamadı; kaleci sözleşmesinin son aylarına girdi

Liverpool, en kritik tecrübeli yıldızlarından birinin görev süresinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte kendisini tanıdık bir belirsizlik ortamında buluyor. Alisson resmen sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Brezilyalı kalecinin ekimde 34 yaşına girecek olması nedeniyle Anfield yönetimi, uzun vadeli bir numarasına bağlı kalıp kalmayacağına ya da kalede daha genç bir döneme geçişe başlayıp başlamayacağına karar vermek zorunda. Haftalık £250.000 kazandığı bildirilen kaleci, dünyanın elit performans gösteren isimlerinden biri olmasının karşılığı olarak hâlâ takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

Güvenilir gazeteci James Pearce, durumun hızlıca çözüme kavuşmasını uman taraftarlara ayıltıcı bir güncelleme verdi. The Athletic'in Walk On podcast'inde konuşan Pearce, yeni sözleşmeyle ilgili hiçbir ilerleme olmadığını, tüm tarafların şimdilik beklemekten memnun göründüğünü belirtti. Gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Gelecek sezon da burada olacak mı? Şu anda bunu bilmiyoruz. Bana söylenenlere göre, her açıdan henüz çok erken. Bu görüşmeler henüz yapılmadı."