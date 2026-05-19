"Çok doğal" - Roberto Martinez, milli takımda uygulanan yöntemlerin kulüp antrenörlüğünden farklı olduğunu kabul ederken, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu nasıl yöneteceği merak konusu
Efsanevi bir şahsiyet için doğal yönetim
Portekiz teknik direktörü Martinez, 2026 Dünya Kupası öncesinde Ronaldo’nun fiziksel durumunun yönetilmesine ilişkin endişeleri yalınlaştırdı.
Turnuva kadrosunun açıklanmasının ardından konuşan Martinez, Al-Nassr'ın süperstarının kulüp içindeki durumunun herhangi bir sorun ya da zorlama olmadan ilerlediğini vurguladı.
Deneyimli oyuncunun sahada kalma süresi ve kondisyonunun nasıl denetleneceği sorulduğunda Martinez, değerlendirmesinde net konuştu. "Yönetim çok doğal bir şekilde yürütülüyor. Dünya Kupası'nda kulübün izlediği bir model, yaş gibi bir şey yok. Herkes odaklanmış durumda ve günlük işleri iyi yönetmemiz gerekiyor, hepsi bu," diye açıkladı teknik direktör gazetecilere.
Uluslararası antrenörlük yöntemleri ile kulüp antrenörlüğü yöntemleri
Martinez, oyuncuların yerel liglerdeki durumuyla yaz turnuvalarının yüksek riskli ortamı arasındaki önemli bir farka dikkat çekti.
Kulüp antrenörleri dokuz aylık bir sezon boyunca uzun vadeli yorgunluğu hesaba katmak zorundayken, Dünya Kupası biyolojik yaştan ziyade o anki duruma dayalı, daha acil ve reaktif bir yaklaşım gerektiriyor.
Eski Everton ve Belçika teknik direktörü, turnuvanın yoğun yapısının farklı kurallara izin verdiğine inanıyor. Martinez, "Birçok hayattan bahsedebiliriz, ancak başlangıçta sadece üç maçımız var, bizim Dünya Kupamız bu. Ve bu üç maçı mümkün olan en iyi şekilde yönetmeliyiz" dedi.
Sağlam bir temele dayanarak
Portekiz milli takımının başına geçtiğinden beri Martinez, Ronaldo ve kadronun çekirdek kadrosuyla yoğun bir şekilde çalıştı. Kuzey Amerika'daki bu yolculukta oyuncularını yönetmek için en önemli araç olarak, son birkaç yılda oluşturulan verileri ve psikolojik anlayışı gösterdi. Teknik direktör, teknik ekip ile kaptan arasındaki uyumun turnuvanın zorluklarını aşmak için yeterince güçlü olduğunu düşünüyor. Martinez, "Zaten elimizde çok fazla bilgi var, birlikte neredeyse 40 maçtan bahsediyoruz," dedi. "Şimdi mesele, Dünya Kupası sırasında takımı yönetmek, bu doğal bir şey."
Toplumsal yetenek ve bağlılığa odaklanmak
Ronaldo birçokları için odak noktası olmaya devam etse de, Martinez sezonun başarısının 27 kişilik kadronun tamamının birlik ve kararlılığına bağlı olduğu konusunda ısrarcı.
Takımın hazırlık süreciyle ilgili düşüncelerini özetleyen Martinez, "Oyuncularımızın bu işi başarıyla yerine getireceklerine ve yeteneklerine büyük güven duyuyoruz" diye ekledi.
Plan basit görünüyor: Zafer yolunda, ikonik 7 numaralı oyuncu da dahil olmak üzere her oyuncuya, önümüzdeki 90 dakikanın ihtiyaçlarına göre davranmak.