"Çok daha fazlasını yapması lazım!" - Roy Keane, Man Utd'nin genç yıldızının oyunundaki "sorunu" vurgulayarak Kobbie Mainoo'dan "hala ikna olmadı"
Keane, United'ın genç yıldızından daha fazlasını istiyor
Mainoo'nun ezeli rakip Liverpool'u 3-2 mağlup eden ve United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantileyen galibiyet golüne rağmen, Keane 21 yaşındaki oyuncunun şu anki konumuna ilişkin şüphelerini açıkça dile getirmeye devam ediyor.
İngiltere milli takım oyuncusu, Old Trafford'da yaşanan inişli çıkışlı bir Pazar öğleden sonrasını 77. dakikadaki golüyle sonlandırdı, ancak eski United kaptanı, orta saha oyuncusunun elitler arasına girmek için hala önünde uzun bir yol olduğunu vurguluyor.
"Hâlâ öğrenme aşamasında"
Sky Sports'a konuşan Keane, Mainoo'nun gelişimine ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Keane, "Hâlâ ondan pek ikna olmadım. Bence gerçekten iyi bir genç oyuncu, ama hâlâ çocuk sayılır; birinci takımda sadece 70 küsur maç oynadı," dedi.
"İngiltere milli takımında yer aldığı ortada, ama beni hala ikna etmedi. Umarım gelecek yıl [United'da tekrar düzenli olarak ilk 11'de yer alır]. Orta saha oyuncularına karşı sert bir eleştirmen olabilirim, kendime karşı da çok eleştirel davrandım. Hala bu çocuğun daha çok şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Şansı var mı? Elbette şansı var. Hala öğrenme aşamasında."
Hızla artan endişe
Keane, akademi mezununun modern orta saha için gerekli olan doğal atletizme sahip olup olmadığını sorguladı; özellikle de yüksek tempolu geçiş anlarında.
"Tek sorun şu ki, insanlar onun yeterince patlayıcı olup olmadığını tartışırken, hızlı bir başlangıç yapamıyorsan bu konuda gelişebilir misin?" diye sordu Keane.
Carrick yönetiminde başarılı olmak
Keane, Mainoo’nun Ruben Amorim yönetiminde son dönemde ilk 11’de yer almamasının uzun vadede aslında onun yararına olabileceğini belirtti. Sahneye çıkıp İngiltere kadrosunda kendine yer edindikten sonra, orta saha oyuncusu kenardan izlemek zorunda kalmış, ancak Michael Carrick yönetiminde ritmini yeniden bulmuştu.
Keane, "Son altı ay onun için oldukça iyi olacak" dedi. "Büyük bir kulüpte oynayan genç bir oyuncu olarak sahneye çıktı, manşetlere çıktı, iyi performans gösterdi ve ardından İngiltere milli takımına seçildi. Son birkaç aydır insanlar onun kiralanmasından bahsediyordu, ancak ben her zaman bazen oturup öğrenmek, maçı ve takımı izlemek gerektiğini söyledim."