"Çok daha fazlasını yapması lazım!" - Roy Keane, Man Utd'nin genç yıldızının oyunundaki "sorunu" vurgulayarak Kobbie Mainoo'dan "hala ikna olmadı"

Sky Sports'a konuşan Keane, Mainoo'nun gelişimine ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Keane, "Hâlâ ondan pek ikna olmadım. Bence gerçekten iyi bir genç oyuncu, ama hâlâ çocuk sayılır; birinci takımda sadece 70 küsur maç oynadı," dedi.

"İngiltere milli takımında yer aldığı ortada, ama beni hala ikna etmedi. Umarım gelecek yıl [United'da tekrar düzenli olarak ilk 11'de yer alır]. Orta saha oyuncularına karşı sert bir eleştirmen olabilirim, kendime karşı da çok eleştirel davrandım. Hala bu çocuğun daha çok şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Şansı var mı? Elbette şansı var. Hala öğrenme aşamasında."