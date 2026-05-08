"Çok da uzak değil" - Eski Manchester United teknik direktörü, CR7'nin bir başka tarihi başarıya imza atabileceğini öne sürerken, Cristiano Ronaldo 2030 Portekiz Dünya Kupası'nda boy gösterebilir
Rekorları alt üst eden Ronaldo, Dünya Kupası kupasını kazanabilir mi?
Ronaldo, bu yaz FIFA’nın en önemli turnuvasında altıncı kez ülkesini temsil ederek rekor kitaplarını yeniden yazacak. Uluslararası sahnelerin en göze çarpanına ilk kez 2006 yılında adım attı.
Yaklaşık 20 yıl sonra, 226 milli maç ve 143 golle bu efsane isim hala formunun zirvesinde. Portekiz'in kaptanı olarak Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi zaferlerinin tadını çıkardı, ancak ezeli rakibi Lionel Messi'nin aksine, en büyük ödülü henüz kazanamadı.
Dünya Kupası maçlarında forma giyen en yaşlı oyuncu kimdir?
Amaç, bu hatayı Kuzey Amerika topraklarında telafi etmek; Roberto Martinez, dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip ve efsanevi kaptanları için parlak bir madalya koleksiyonunu tamamlayabilecek yıldızlarla dolu bir kadroyla çalışıyor.
Eğer nihai zafer bir kez daha acı verici bir şekilde ulaşılamaz hale gelirse ve Portekiz, İspanya ve Fas ile birlikte 2030 finallerine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Ronaldo bir kez daha denemeye ikna olabilir mi?
Essam El Hadary, 2018'de 45 yaş 161 günken Mısır'ın kalecisi olarak sahaya çıkarak, şu anda Dünya Kupası maçında sahaya çıkan en yaşlı oyuncu unvanını elinde tutuyor. Ronaldo da bu başarıyı taklit etmek isteyebilir.
Ebedi yıldız Ronaldo, 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilir mi?
Meulensteen, Manchester United’daki ilk döneminde CR7 ile birlikte çalışmıştı. Sir Alex Ferguson’un eski sağ kolu, Ronaldo’nun dört yıl daha oynayabileceği sorulduğunda GOAL’a – Best Betting Bonuses’un izniyle – şöyle dedi: “Yani, tabii ki sağlığı elverirse.
“Ona bakın, 41 yaşında ama biyolojik olarak muhtemelen otuzlu yaşlarının başında. Bu, zihin nereye giderse, gerisi de onu takip eder türünden bir durum. Dolayısıyla, kendine mümkün olan en iyi şekilde baktığına şüphe yok.
“Geçen gün bir yerde Ronaldo'nun oğlunun [Al-Nassr'da] takım kadrosuna alındığını gördüm. Bu, onun hala yapmak istediği zorluklardan biri olabilir, onunla oynamak, bu eşsiz bir şey olurdu.
“Ama bence sakatlık yaşamaz ve formunu korursa, tabii ki Portekiz'de neler olacağını bekleyip görmek gerekir çünkü muhtemelen Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak. Bu kesinlikle aklının bir köşesinde olacak, özellikle de Dünya Kupası'nın Portekiz, İspanya ve Fas tarafından ortaklaşa düzenlendiği düşünülürse. O kadar da uzak değil!”
Ronaldo’nun eski milli takım arkadaşı Nuno Gomes, daha önce talkSPORT’a aynı konu hakkında sorulduğunda, kendi ülkesinde düzenlenecek büyük bir turnuvada oynama fırsatının her oyuncu için bariz bir cazibe olduğunu belirtmişti: “Bence cevabı sadece o biliyor, ya da belki o bile bilmiyor, çünkü bence bu yaşta her yıl kendini kanıtlıyor.
“Bence hala oynamaya uygun durumda. O gerçekten profesyonel bir oyuncu ve genç nesillere örnek gösterebileceğimiz oyunculardan biri. Ama elbette yaşı var ve bazı özelliklerinde, örneğin hızında, kapasitesi azalmış durumda. 18 ya da 20 yaşındaki Cristiano ile aynı değil, ama hala gol atma kapasitesine sahip ve futbolda en önemli şey gol atmaktır ve o hala gol atıyor.
“Tabii ki bence bu aynı zamanda teknik direktöre de bağlı. Şu anda Roberto Martinez var ve bence o, onu ilk 11'de oynatıp oynatmamak konusunda takımı uyumlu hale getiriyor. Bu yüzden daha fazla oynayıp oynamayacağı onun iradesine bağlı olacak. Ama muhtemelen bunun onun son Dünya Kupası olabileceğini söyleyebilirim. Dört yıl sonra bazı maçlara ev sahipliği yapacağımızı bilmemize rağmen. Ve belki de bu, kendi evinde veda etmek için bir fırsat olabilir.”
Kupalar, 1000 gol ve oğluyla birlikte oynamak: Ronaldo’nun hedefleri
Şu an için Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde lider konumda bulunan Al-Nassr ile uzun zamandır beklenen kupa zaferini elde etmeye odaklanmış durumda; aynı zamanda kariyerinde 1.000 gole de yaklaşıyor. Orta Doğu'daki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.
En büyük çocuğu 16 yaşında olan ve kendisi de profesyonel futbolcu olma hayalleri kuran Cristiano Junior ile birlikte sahaya çıkma fırsatı bulursa, bunu memnuniyetle kabul edecektir. Ne zaman emekli olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı, ancak bu doğa harikası futbolcunun 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine kadar oynayabileceğine karar vermesi de her an mümkün.