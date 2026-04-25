"Çok, çok yorgunum!" - Pep Guardiola, Wembley'deki saha koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirirken, Arsenal galibiyetinin Manchester City oyuncularını nasıl yıprattığını anlatıyor
Guardiola, kadronun yorgunluğuna dikkat çekiyor
Katalan teknik direktör, Wembley'de Southampton ile oynayacakları FA Cup yarı finali öncesinde takımının fiziksel kondisyonu konusunda uyarıda bulundu. Guardiola, Arsenal ile oynadıkları hayati önem taşıyan karşılaşmanın ardından gelen yorucu maç temposu nedeniyle takımının hem zihinsel hem de fiziksel olarak tükenmiş durumda olduğunu kabul etti. Üç günde bir maç oynanan bu yoğun programda, Guardiola takımda yorgunluğun hissedilir hale geldiğini açıkladı. Teknik direktör, özellikle Londra'ya yapılacak yolculuk ve ulusal stadyumdaki koşullar konusunda temkinli davranıyor ve mevcut maç maratonunun fiziksel taleplerinin oyuncularını mutlak sınırlarına kadar zorladığını ima ediyor.
Kulüp patronu, yıldız oyuncuların "çok, çok yorgun" olduğunu kabul etti
Guardiola, basına yaptığı açıklamada son dönemdeki maçların oyuncuları üzerinde yarattığı yorgunluğu ayrıntılı olarak anlattı. Şampiyonluk yarışının getirdiği duygusal yükün, uzun süren seyahatlerle birleşerek Etihad'da "tükenmiş" bir atmosfer yarattığını vurguladı.
Guardiola, "Arsenal maçı duygusal olarak çok yorucuydu, bu normal," dedi. "Üç gün sonra [Burnley], üç gün sonra [Southampton]. Oyuncularımız çok, çok yorgundu. Sonra trene binip buradan otele üç saatlik bir yolculuk yaptık. Wembley'de çim her zaman kalındır. Aklımda hâlâ birçok düşünce var."
Dönme sürtünmesi ve tıbbi uyarı işaretleri
Son haftalarda kadro rotasyonunun yapılmaması, soyunma odasında gerginliğe yol açtığı bildiriliyor; yedek oyuncular, sahada yeterince süre alamadıkları için hayal kırıklığına uğramış durumda. Guardiola bu memnuniyetsizliği kabul etmekle birlikte, beş maçta sadece bir gol yiyen takımının savunma performansını, aynı ilk on birle devam etmesinin gerekçesi olarak gösterdi.
Guardiola, "Oynamayan oyuncular pek mutlu değil" dedi. "Çünkü biliyorsunuz, son maçlarda uzun haftalar geçirdik. Daha az rotasyon yaptım. Son beş, altı maçta sadece bir gol yedik.
"Şimdi bunu düşünmek zorundayım çünkü bugün [Burnley maçından sonraki] ikinci gün ve herkes yorgun, biz de biraz bitkin durumdayız. Bazı fizyoterapistler bana, geçmişi ve potansiyel sakatlık riski nedeniyle şu oyuncuya, bu oyuncuya dikkat etmemi söyledi. Şu anda bir oyuncu sakatlanırsa, her şey biter, her şey sona erer. Ve şimdi Everton maçına kadar oyuncularımın sonuna kadar hazır olmasını istiyorum."
Wembley'de Saints ile karşılaşma
City, bir önceki turda Arsenal'i eleyerek bu sezon devleri alt eden bir takım olduğunu kanıtlamış olan Southampton ile karşı karşıya gelecek. Guardiola, yorgunluğun da etkisiyle konsantrasyonda yaşanacak herhangi bir düşüşün, Championship takımının elinde lig ve kupa ikilisini kazanma umutlarının suya düşmesine neden olabileceğini biliyor. Rodri'nin kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Guardiola bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya: yorgun as kadrosuna sadık kalmalı mı, yoksa şans bulamayan yedek oyunculara güvenmeli mi? Bugün Wembley'de oynanacak maçın sonucu, City'nin çoklu kupa hedefine doğru yoluna devam edip etmeyeceğini ya da fiziksel yorgunluğun Cityzens'i nihayet yakalayıp yakalamadığını belirleyecek.