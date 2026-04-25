"Çok, çok yorgunum!" - Pep Guardiola, Wembley'deki saha koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirirken, Arsenal galibiyetinin Manchester City oyuncularını nasıl yıprattığını anlatıyor

Son haftalarda kadro rotasyonunun yapılmaması, soyunma odasında gerginliğe yol açtığı bildiriliyor; yedek oyuncular, sahada yeterince süre alamadıkları için hayal kırıklığına uğramış durumda. Guardiola bu memnuniyetsizliği kabul etmekle birlikte, beş maçta sadece bir gol yiyen takımının savunma performansını, aynı ilk on birle devam etmesinin gerekçesi olarak gösterdi.

Guardiola, "Oynamayan oyuncular pek mutlu değil" dedi. "Çünkü biliyorsunuz, son maçlarda uzun haftalar geçirdik. Daha az rotasyon yaptım. Son beş, altı maçta sadece bir gol yedik.

"Şimdi bunu düşünmek zorundayım çünkü bugün [Burnley maçından sonraki] ikinci gün ve herkes yorgun, biz de biraz bitkin durumdayız. Bazı fizyoterapistler bana, geçmişi ve potansiyel sakatlık riski nedeniyle şu oyuncuya, bu oyuncuya dikkat etmemi söyledi. Şu anda bir oyuncu sakatlanırsa, her şey biter, her şey sona erer. Ve şimdi Everton maçına kadar oyuncularımın sonuna kadar hazır olmasını istiyorum."