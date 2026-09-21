The Good, The Bat & The Football podcast'inde konuşan Scholes, Manchester United'ın gidişatıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Kulüp, Premier League'deki ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; Hull City ve Manchester City'ye yenilirken Everton ve Fulham ile berabere kaldı.

Ayrıca Carabao Cup'a da erken veda etti. Scholes, "Bunu söylemek oldukça üzücü ama Manchester United artık yaptığı transferlerle ligi kazanmaya çalışmayan bir kulüp gibi görünüyor" dedi.