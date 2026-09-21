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'Çok çok uzaktalar' - Paul Scholes, Manchester United'ın hırs eksikliğini ve transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi

P. Scholes
M. United
Premier Lig

Manchester United efsanesi Paul Scholes, kulübün yönetim kuruluna sert sözlerle yüklendi ve onları transfer piyasasında ciddi bir hırs eksikliğiyle suçladı. Eski orta saha oyuncusu, teknik direktör Michael Carrick'in yaz dönemindeki kötü transfer hamleleri nedeniyle yalnız bırakıldığına inanıyor ve felaket bir başlangıcın ardından takımın Premier League şampiyonluğu için yarışmaktan çok uzak olduğunu savunuyor.

  • Scholes, United'ın hedeflerini sorguladı

    The Good, The Bat & The Football podcast'inde konuşan Scholes, Manchester United'ın gidişatıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Kulüp, Premier League'deki ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; Hull City ve Manchester City'ye yenilirken Everton ve Fulham ile berabere kaldı.

    Ayrıca Carabao Cup'a da erken veda etti. Scholes, "Bunu söylemek oldukça üzücü ama Manchester United artık yaptığı transferlerle ligi kazanmaya çalışmayan bir kulüp gibi görünüyor" dedi.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Kaçırılan transfer hedefleri nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı

    United, Casemiro'yu Inter Miami'ye kaptırdı ve orta sahadaki üst düzey hedefleri Elliot Anderson ile Mateus Fernandes'i kaçırdı; ayrıca Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes için istenen bonservis bedellerini de yüksek buldu. Bunun yerine Carlos Baleba'yı 70 milyon £'a, Andrey Santos'u 48 milyon £'a ve Youri Tielemans'ı 35 milyon £'a kadrosuna kattı.

    Scholes şöyle açıkladı: "Santos, Baleba, fiziksel olarak belki daha iyi olabilecek oyuncular getirdiler. Santos Chelsea'de 11 maç oynadı, onun için 50 milyon £ ödediler. Ama takıma giremiyor... Bence çok ama çok uzaktalar."

  • Butt, forvet ikilemi ve hiyerarşiyi sert sözlerle eleştirdi

    Eski takım arkadaşı Nicky Butt da kulübü eleştirdi; 31 yaşındaki Luke Shaw için bir sol bek transfer edilememesine ve Matheus Cunha'nın Joshua Zirkzee yerine santrfor olarak kullanılmasının tuhaflığına dikkat çekti. Butt şöyle dedi: "Cunha'yı 9 numara gibi oynatmak, onu bitiriyor; o bir 9 numara değil... Zirkzee de Manchester United'ın 9 numarası olmaya hiç yakın görünmüyor."

    Ayrıca CEO Omar Berrada'nın vizyonunu da sorguladı ve şunu ekledi: "(Omar) Berrada CEO, 2028'e kadar ligi kazanacaklarını söyledi. Gidişat böyleyken bunun olması imkânsız, milyon yılda bir bile olmaz."

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    Manchester United için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, Carrick, INEOS'un Şubat 2024'te görevi devralmasından bu yana zaten iki teknik direktörü görevden alan bir yönetim altında sezonu kurtarmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Takım rakiplerinin çok gerisinde kalmışken, teknik direktör mevcut kadrosunu kullanarak acilen kazandıracak bir formül bulmak zorunda. Ocak transfer dönemi açılmadan önce sezonun tamamen dağılmasını önlemek için önündeki maçlar Carrick açısından büyük önem taşıyacak.

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