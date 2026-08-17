Maçın ardından Mourinho, kadrosunun gelişiminden ve yeni gelenlerin takıma uyumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cucurella ve Diomande, 60. dakikada ilk kez forma giydi.

Mourinho, Realmadrid TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda bireysel olarak konuşmak zor çünkü takım olarak gelişiyoruz. Burada sadece iyi oyuncular, çok iyi oyuncular ve çok ama çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların çalışmalarının birleşiminden çok ama çok iyi bir takım yaratmamız gerekiyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu ve bence bunu başarmak için doğru adımları atıyoruz.

"Son gelenlerden de çok mutluyum. Yaptığımız gibi yüksek tempolu antrenmanlara doğrudan dahil olmak kolay değil. Sabah ve öğleden sonra çift antrenman yapmaları da onlar için kolay değil, çünkü sabah grupla, öğleden sonra ise şimdi katılan küçük grupla çalışıyorlar. İnanılmaz bir sıcakta. Saat 17.00'deki antrenman gerçekten çok zorlu ve onlar üst düzey bir zihniyetle geldiler."