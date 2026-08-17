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FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya

Çeviri:

'Çok, çok, çok iyi oyuncular' - Jose Mourinho, Kylian Mbappe Schalke galibiyetinde parıldarken Real Madrid'in yıldızlarını övdü

J. Mourinho
Real Madrid
K. Mbappe
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Club Friendlies

Real Madrid, sezon öncesi hazırlıklarını Veltins-Arena'da Schalke 04 karşısında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle tamamladı. Kylian Mbappe, sezon öncesindeki ilk maçında erken bir gol atarken, teknik direktör Jose Mourinho da yeni transferler Marc Cucurella ile Yan Diomande'ye ilk kez forma verdi.

  • Madrid, sezon öncesi son maçında Schalke'yi rahat geçti

    Real Madrid, sezon öncesi hazırlıklarını Gelsenkirchen'deki Veltins-Arena'da Schalke 04 karşısında aldığı ikna edici 3-0'lık galibiyetle tamamladı. Mourinho'nun ekibi, oynadığı dört hazırlık maçını üç galibiyet ve bir beraberlikle bitirdi. Mbappe, sezon öncesindeki ilk maçında açılış golünü atarken Dean Huijsen ve Carlos Espí de ağları buldu. Bu galibiyet, İspanyol devine 2026/27 sezonu öncesinde olumlu işaretler verdi.

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  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho takımın ilerleyişinden ve ilk kez forma giyen oyunculardan memnun

    Maçın ardından Mourinho, kadrosunun gelişiminden ve yeni gelenlerin takıma uyumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cucurella ve Diomande, 60. dakikada ilk kez forma giydi.

    Mourinho, Realmadrid TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda bireysel olarak konuşmak zor çünkü takım olarak gelişiyoruz. Burada sadece iyi oyuncular, çok iyi oyuncular ve çok ama çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların çalışmalarının birleşiminden çok ama çok iyi bir takım yaratmamız gerekiyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu ve bence bunu başarmak için doğru adımları atıyoruz.

    "Son gelenlerden de çok mutluyum. Yaptığımız gibi yüksek tempolu antrenmanlara doğrudan dahil olmak kolay değil. Sabah ve öğleden sonra çift antrenman yapmaları da onlar için kolay değil, çünkü sabah grupla, öğleden sonra ise şimdi katılan küçük grupla çalışıyorlar. İnanılmaz bir sıcakta. Saat 17.00'deki antrenman gerçekten çok zorlu ve onlar üst düzey bir zihniyetle geldiler."

  • Mbappe, ikinci yarıdaki değişiklikler öncesi parladı

    Madrid, Schallenberg'in kötü geri pasını değerlendiren Mbappe'nin altıncı dakikada Loris Karius'u mağlup etmesiyle kontrolü erken ele aldı. Huijsen, 20. dakikada Arda Güler'in nokta atışı kornerinde kafayla ağları bularak farkı ikiye çıkardı.

    Yedekten oyuna giren Espí, 57. dakikada Carreras'ın ortasını gole çevirerek galibiyeti perçinledi. Mourinho, oyuncu sürelerini dikkatle yönetti; Mbappe ve Konate'ye 45'er dakika verirken, Jude Bellingham, Cucurella ve Diomande 30'ar dakika oynadı.

    Şöyle açıkladı: "Sonra, Mbappe ve Konate için 45 dakika ya da Bellingham, Cucurella ve Diomande için 30 dakika meselesi, elimizdeki verilerle bilimsel olarak analiz ettiğimiz şeyler.

    Ve en önemli faktörle birlikte, yani oyuncunun kendi deneyimiyle, oyuncunun kendi vücudu hakkında sahip olduğu bilgiyle. Ve bence gelecek olan bu iyi haftaya, yani bir sonrakine, sezonun bu anı için çok kabul edilebilir bir durumda ulaştık. Hadi bunu yapalım."

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    Dikkatler La Liga açılış maçına çevrildi

    Dört hazırlık maçını da geride bırakan Real Madrid, artık tüm dikkatini resmi rekabetçi karşılaşmalara çevirdi. İspanyol ekip, sezon öncesi programını yenilgisiz tamamlamasının ardından yeni kampanyaya güçlü bir ivmeyle giriyor. Madrid, gelecek cumartesi La Liga sezonunu Espanyol karşısında resmen açacak. Mourinho'nun ekibinin iç saha sezonuna üç puanla başlamayı hedeflediği karşılaşma RCDE Stadyumu'nda oynanacak.

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