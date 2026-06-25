Deutsche Welle’den bir gazeteci, DFB milli takımının Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci grup maçı öncesinde Schweinsteiger’in açıklamaları konusunda BVB ve Liverpool’un eski teknik direktörüne sorular yöneltmişti.
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"Çok ciddi bir konu": Jürgen Klopp, Bastian Schweinsteiger ile ilgili bir sorunun ardından röportajı terk etti
Schweinsteiger, ARD kanalında uzman olarak görev yaptığı sırada, Afrika takımı ile DFB milli takımı arasındaki maç öncesinde, Fildişi Sahili’nin oyun tarzını “vahşi”, “alışılmışın dışında”, “pek taktiksel olmayan” ve genel olarak “Afrika futbolu” olarak nitelendirerek gündeme gelmişti.
Bunun üzerine Schweinsteiger’e yönelik şiddetli eleştiriler geldi. Gazeteci ve yazar Philipp Awounou, Spiegel dergisinde yayınlanan bir konuk yazısında şöyle açıkladı: “O zamanlar Afrika kökenli siyah insanlar, medeniyetsiz (“vahşi”), farklı (“alışılmadık”) ya da potansiyel olarak tehlikeli (“öngörülemez”) olarak damgalanıyordu.” Awounou, Schweinsteiger’in ırkçı olmadığını, ancak yaptığı açıklamaların “sorunlu” olduğunu belirtti.
Eski profesyonel futbolcu Hans Sarpei de t-online’a verdiği röportajda, uzmanların “Afrika futbolundan hiç anlamadıklarını” eleştirdi.
Klopp: "Ne söylemenin uygun olacağını bilmiyorum"
Klopp ise konuyu daha fazla alevlendirmek istemedi ve muhabire sorusunu henüz bitirmeden sözünü kesti. “Şimdi de bu konuyu daha da uzatmak istiyorsunuz. Hayır, hayır, hiç şansım yok. Bu soruya cevap veremem,” diye hemen karşılık verdi Klopp.
59 yaşındaki teknik direktör, “Bu çok ciddi bir konu ve ne söylemenin uygun olacağını bile bilmiyorum. Afrikalılar için bir anlamı varken, diğer insanlar için farklı anlamlar taşıyor,” diye devam etti.
Ardından gazetecinin elindeki Deutsche Welle mikrofonunu işaret ederek alaycı bir şekilde şöyle dedi: “Ve şaşırtıcı bir şekilde bunlar Alman. Bu beni çok şaşırtıyor.” Teşekkür ettikten sonra gülerek arkasını döndü ve muhabiri ile orada bulunan diğer gazetecileri orada bırakıp uzaklaştı.