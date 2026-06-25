Klopp ise konuyu daha fazla alevlendirmek istemedi ve muhabire sorusunu henüz bitirmeden sözünü kesti. “Şimdi de bu konuyu daha da uzatmak istiyorsunuz. Hayır, hayır, hiç şansım yok. Bu soruya cevap veremem,” diye hemen karşılık verdi Klopp.

59 yaşındaki teknik direktör, “Bu çok ciddi bir konu ve ne söylemenin uygun olacağını bile bilmiyorum. Afrikalılar için bir anlamı varken, diğer insanlar için farklı anlamlar taşıyor,” diye devam etti.

Ardından gazetecinin elindeki Deutsche Welle mikrofonunu işaret ederek alaycı bir şekilde şöyle dedi: “Ve şaşırtıcı bir şekilde bunlar Alman. Bu beni çok şaşırtıyor.” Teşekkür ettikten sonra gülerek arkasını döndü ve muhabiri ile orada bulunan diğer gazetecileri orada bırakıp uzaklaştı.



