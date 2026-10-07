Benin ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basına konuşan Martinez, dünya sahnesinde hedefin gerisinde kalmanın psikolojik bedelini anlattı. Gösteri niteliğindeki finale giden yolda İngiltere'yi elemelerine rağmen, finaldeki yenilgi tecrübeli kalecide kalıcı bir iz bıraktı.

"Düşünmem biraz zaman aldı; Dünya Kupası finalini kaybetmek çok can yaktı" diye itiraf etti kaleci. "Zihinsel olarak kendimi tazelemek için kulüp değiştirmeyi denedim ve bunu başardım. Buraya [Chelsea'ye] geldim ve yaptığım en iyi şey buydu çünkü kendimi faydalı, hızlı ve iyi hissediyorum."

Şöyle devam etti: "Sonuçta ülkemi, ailemi temsil etmek zorundayım ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."

Martinez'e maç öncesinde, kısa süre önce veda maçına çıkan milli takım kaptanı Lionel Messi de soruldu. Martinez, "Açıkçası mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştım ve o da bunu biliyor" dedi. "Bu konuda her zaman konuşuyoruz ve onun en çok arzuladığı şeyi başarmasına yardımcı etmek kariyerimin en büyük onurlarından biriydi, çünkü o tarihin en büyük oyuncusu."



