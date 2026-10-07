AFP
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'Çok can yaktı' - Emiliano Martinez, Aston Villa'dan Chelsea'ye 7,5 milyon sterlinlik şaşırtıcı transferinin ardındaki kalp kırıklığını anlattı
Yeni bir başlangıç arıyor
34 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin sonlarında sürpriz bir şekilde 7,5 milyon sterlin karşılığında Batı Londra'ya transfer oldu. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, kulübün Premier League'deki açılış maçında Robert Sanchez'in ikna edici olmayan bir performans sergilemesinin ardından Arjantinli kaleci için hızlı davrandı.
Martinez, Stamford Bridge'de hemen 1 numaralı formayı aldı, Sanchez ise daha sonra İtalya ekibi Como'ya kiralandı.
Transfer öncesinde file bekçisi, Villa Park'ta Avrupa Ligi'ni kazanmanın da yer aldığı son derece başarılı bir dönem geçirmişti. Ancak ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yıkıcı 1-0'lık yenilgi, onu Midlands'tan ayrılarak yeni bir meydan okuma aramaya yöneltti.
- MIS
"Çok acıttı"
Benin ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basına konuşan Martinez, dünya sahnesinde hedefin gerisinde kalmanın psikolojik bedelini anlattı. Gösteri niteliğindeki finale giden yolda İngiltere'yi elemelerine rağmen, finaldeki yenilgi tecrübeli kalecide kalıcı bir iz bıraktı.
"Düşünmem biraz zaman aldı; Dünya Kupası finalini kaybetmek çok can yaktı" diye itiraf etti kaleci. "Zihinsel olarak kendimi tazelemek için kulüp değiştirmeyi denedim ve bunu başardım. Buraya [Chelsea'ye] geldim ve yaptığım en iyi şey buydu çünkü kendimi faydalı, hızlı ve iyi hissediyorum."
Şöyle devam etti: "Sonuçta ülkemi, ailemi temsil etmek zorundayım ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."
Martinez'e maç öncesinde, kısa süre önce veda maçına çıkan milli takım kaptanı Lionel Messi de soruldu. Martinez, "Açıkçası mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştım ve o da bunu biliyor" dedi. "Bu konuda her zaman konuşuyoruz ve onun en çok arzuladığı şeyi başarmasına yardımcı etmek kariyerimin en büyük onurlarından biriydi, çünkü o tarihin en büyük oyuncusu."
Messi sonrası
Martinez, çarşamba sabahının erken saatlerinde Benin karşısında 3-0 kazanılan hazırlık maçında forma giydi. Bu karşılaşma, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda sürecinin bir parçası oldu. Efsanevi forvet, bu özel günde bir penaltı golü atarken, Arjantin Milli Takımı'yla geçen görkemli kariyerinde perdeyi indirmeye hazırlanıyor.
Milli takım için bunun devasa bir değişim olduğunu kabul eden Martinez, kaptanının ayrılığının etkisini açık sözlülükle dile getirdi: "Onun ayrılışı büyük bir boşluk bırakıyor ama burada gerçekten karakter sahibi çocuklar var."
- AFP
Stamford Bridge'de savunma sıkıntısı
Martinez yeni ortamından memnuniyet duyduğunu dile getirse de, Chelsea'de işleri toparlamak için önemli bir görevle karşı karşıya. Alonso'nun ekibi, rakiplerini durdurmakta zorlandı ve bu sezon şu ana kadar Premier League'de diğer tüm takımlardan daha fazla gol yedi. Chelsea, cumartesi günü Bournemouth'u ağırladığında savunma hattını sağlamlaştırmayı ve üç haftalık yurt içi aranın ardından geri dönüş yapmayı hedefleyecek.
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