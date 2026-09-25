AFP
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“Çok çalışkan biri” - Bixente Lizarazu, Fransa’daki ilk görevi öncesinde Zinedine Zidane’ın teknik direktörlük tarzının perde arkasını anlattı
Zidane, Fransa Milli Takımı'yla yolculuğuna başlıyor
Zidane, Fransa'nın Türkiye ile karşılaşacağı maçta ilk kez saha kenarında görev yapacak. Taraftarlar, ikonik Fransız'ın ülkesini yönetmesini izlemeye hazırlanırken heyecan hızla artıyor. Maç öncesinde eski takım arkadaşı Lizarazu, Zidane'ın yöntemlerine ışık tutmak için Fransız yayını L'Equipeile konuştu. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, yeni milli takım teknik direktörünü tanımlayan kişilik özelliklerine dair dikkat çekici bir bakış sundu.
- AFP
Sıkı çalışmanın ve alçakgönüllülüğün değeri
Lizarazu, Zidane'ın teknik direktör olarak başarısının yalnızca doğuştan gelen saf yeteneğinden değil, inanılmaz çalışma ahlakından kaynaklandığını vurgulamakta gecikmedi. Eski Real Madrid teknik direktörünün her zaman son derece profesyonel bir yaklaşımı benimsediğini söyledi.
Lizarazu, "Zizou, öncelikle muazzam yeteneğiyle geniş kamuoyu tarafından kutlanan ve tanınan biri" dedi. "Ancak çoğu büyük yetenekli insanda olduğu gibi, onun aynı zamanda ve her şeyden önce çok çalışkan, son derece profesyonel, çok titiz ve ayrıntılara önem veren biri olduğunu sık sık unutuyoruz."
Oyuncularla bağ kurmak için utangaçlığın üstesinden gelmek
Taktik hazırlığının ötesinde, Zidane aynı zamanda şaşırtıcı derecede güçlü bir insan ilişkileri yönü de geliştirdi. Lizarazu, milli takımın Clairefontaine antrenman üssünde kısa süre önce yaşanan ve onun takımla ilişkiler kurma konusundaki adanmışlığını kusursuz şekilde yansıtan bir ana dikkat çekti.
Lizarazu, "Clairefontaine'de antrenmandan sonra her oyuncuyu tebrik edip elini sıkarken onu görme biçimim, onun başkalarına gösterdiği özeni simgeliyor" diye ekledi. "Bu titiz tarafı, bir şeyleri öğrenme ve hem olaylara hem de insanlara derin ilgi duyma isteğinin de gösterdiği gibi, kişiliğinde çok belirgin şekilde yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra bunu iyi geliştirmeyi başardı; oysa çekingenliği ve mütevazılığı göz önüne alındığında bu onun için mutlaka doğal bir şey değildi."
- Getty
Türkiye, Zidane'ın ilk sınavı olacak
Bu cuma Türkiye karşısında tüm gözler, Zidane'ın titiz yöntemlerini başarıyla sahaya yansıtıp yansıtamayacağını görmek için kenar çizgisinde olacak. Zidane, teknik direktörlük kariyerine olumlu bir başlangıç yapmak adına kuşkusuz anında bir galibiyeti hedefleyecek.
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