Taktik hazırlığının ötesinde, Zidane aynı zamanda şaşırtıcı derecede güçlü bir insan ilişkileri yönü de geliştirdi. Lizarazu, milli takımın Clairefontaine antrenman üssünde kısa süre önce yaşanan ve onun takımla ilişkiler kurma konusundaki adanmışlığını kusursuz şekilde yansıtan bir ana dikkat çekti.

Lizarazu, "Clairefontaine'de antrenmandan sonra her oyuncuyu tebrik edip elini sıkarken onu görme biçimim, onun başkalarına gösterdiği özeni simgeliyor" diye ekledi. "Bu titiz tarafı, bir şeyleri öğrenme ve hem olaylara hem de insanlara derin ilgi duyma isteğinin de gösterdiği gibi, kişiliğinde çok belirgin şekilde yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra bunu iyi geliştirmeyi başardı; oysa çekingenliği ve mütevazılığı göz önüne alındığında bu onun için mutlaka doğal bir şey değildi."