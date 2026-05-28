"Çok çabuk sinirleniyor" - Eski Manchester United takım arkadaşı, CR7'nin Old Trafford'a farklı bir görevle dönmesini desteklerken, Cristiano Ronaldo'nun neden asla teknik direktör olamayacağını açıklıyor

O aşamada İngiltere’ye dönüş cazip gelebilir; zira Ronaldo’nun Premier Lig devi Manchester United ile güçlü bağları var. Eski takım arkadaşı Djemba-Djemba ise – ToonieBet ile yapılan özel bir röportajda – Ronaldo’nun teknik direktörlük ya da yönetim kurulu görevlerini üstlenip üstlenemeyeceği sorulduğunda GOAL’a şöyle cevap verdi: “Bence yönetim kurulu üyeliği onun için çok daha uygun olur. Cristiano'yu teknik direktör olarak göremiyorum, çünkü Cristiano her zaman, her seferinde zirveye çıkmak isteyen bir adam.

“41 yaşında oynadığını görmek beni şaşırtmadı, çünkü onu 17 yaşındayken tanıyordum. Onunla birlikteydim, antrenmandan sonra birlikte yürüyüşe çıkardık, birlikte yemek yerdik, birlikte televizyon izlerdik, bazen benim evimde, bazen onun evinde, annesi de oradaydı, babasını da gördüm, babası bazen Portekiz'den Manchester'a ziyarete geldiğinde, ve Cristiano, o her zaman daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını istiyordu.

“41 yaşında oynadığını görmek beni şaşırtmadı. Şaşırmadım çünkü onu gördüm ve koçluk yapması onun için zor olacak - çok, çok çabuk sinirleniyor! Onu iyi bir yönetici olarak görebiliyorum.”