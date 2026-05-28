"Çok çabuk sinirleniyor" - Eski Manchester United takım arkadaşı, CR7'nin Old Trafford'a farklı bir görevle dönmesini desteklerken, Cristiano Ronaldo'nun neden asla teknik direktör olamayacağını açıklıyor
Ronaldo, 1.000 gol ve Dünya Kupası zaferinin peşinde
Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen, rekorları alt üst eden futbol ayakkabılarını yakın zamanda rafa kaldıracağının hiçbir işareti yok. Orta Doğu’da Al-Nassr formasıyla olağanüstü bireysel performansını sürdürerek, 2025-26 sezonunda Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun kazanılmasını sağladı.
Bu yaz Dünya Kupası'nda Portekiz'in kaptanlığını üstlenmesi beklenen efsanevi forvet, kariyerinde 1.000 gol barajını aşmak için mücadeleye devam ediyor. Başarması gereken çok fazla şey kalmasa da, rekabetçi ruhunu canlı tutacak hedefler bulmaya devam ediyor.
Ebedi rakibi Lionel Messi'nin de forma giydiği MLS'deki Inter Miami'ye transfer olacağı söylentileri arasında sahada yeni bir meydan okuma arayışında olabilirken, emekliliğin kaçınılmaz olarak kabul edileceği gün geldiğinde kulüp sahipliği veya danışmanlık görevleri de gündeme gelebilir.
Teknik direktör mü, yoksa menajer mi? Ronaldo için Manchester United'da en uygun rol hangisi?
O aşamada İngiltere’ye dönüş cazip gelebilir; zira Ronaldo’nun Premier Lig devi Manchester United ile güçlü bağları var. Eski takım arkadaşı Djemba-Djemba ise – ToonieBet ile yapılan özel bir röportajda – Ronaldo’nun teknik direktörlük ya da yönetim kurulu görevlerini üstlenip üstlenemeyeceği sorulduğunda GOAL’a şöyle cevap verdi: “Bence yönetim kurulu üyeliği onun için çok daha uygun olur. Cristiano'yu teknik direktör olarak göremiyorum, çünkü Cristiano her zaman, her seferinde zirveye çıkmak isteyen bir adam.
“41 yaşında oynadığını görmek beni şaşırtmadı, çünkü onu 17 yaşındayken tanıyordum. Onunla birlikteydim, antrenmandan sonra birlikte yürüyüşe çıkardık, birlikte yemek yerdik, birlikte televizyon izlerdik, bazen benim evimde, bazen onun evinde, annesi de oradaydı, babasını da gördüm, babası bazen Portekiz'den Manchester'a ziyarete geldiğinde, ve Cristiano, o her zaman daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını istiyordu.
“41 yaşında oynadığını görmek beni şaşırtmadı. Şaşırmadım çünkü onu gördüm ve koçluk yapması onun için zor olacak - çok, çok çabuk sinirleniyor! Onu iyi bir yönetici olarak görebiliyorum.”
Ronaldo'nun Old Trafford'a muhteşem bir dönüş yapacağına inanılıyor
Djemba-Djemba, Ronaldo’nun Old Trafford’da perde arkasında bir rol üstlenebileceğini öne süren ilk eski takım arkadaşı değil. Danny Simpson daha önce GOAL’a şöyle demişti: “Zihniyetine bakarsanız, kulübü açıkça önemsediği ortada. Bence geri dönmek istediğini söylerdi, ama farklı bir şekilde. Ayrılış şeklinden memnun olmadığını düşünüyorum, bu yüzden geri dönüp bir tür karar alma pozisyonunda United'ı yeniden büyük bir kulüp haline getirmek isteyecektir.
"İş tarafı elbette çok farklı, ama o aynı zamanda bir iş adamı. Etrafındaki ekibi de küçümseyemezsiniz. Bunu yapmasını çok isterim çünkü bence ileride oyunun o tarafında bile sunabileceği çok şey var. Sadece zihniyeti ve yaptığı her şey, hepsinde başarılı oluyor. United'ın ihtiyacı olan da bu."
Wes Brown ise şunları ekledi: "Kesinlikle yönetim kuruluna geçebilir, antrenörlükten uzaklaşıp yönetici pozisyonuna geçme yeteneği var, yüzde 100. Neden olmasın? Eğer bundan keyif alıyorsa, onun için mükemmel olur."
Quinton Fortune ise GOAL ile yaptığı sohbette şunları söyledi: "Manchester United'da onu bir ortak olarak görebiliyorum. Futbolda ve finansal açıdan inanılmaz şeyler başardı. Kulübü sevdiği için her şey mümkün. Kulüp, orada yarattığı muhteşem anılarla onu hâlâ seviyor. Eğer sahne arkasında bir fırsat yakalarsa, bence bu fırsatı kaçırmayacaktır."
Efsane Ronaldo yakın zamanda emekli olmayacak
Ronaldo, 2027 yazına kadar Al-Nassr ile sözleşmeli. Bir gün en büyük oğlu Cristiano Jr. ile birlikte oynamayı umuyor ve yetenekli genç oyuncu akademi kademelerinden mezun olmaya hazırlanırken, bu Riyad’da gerçekleşebilir.
Birçok kişi, CR7'nin 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine kadar oynayarak kariyerini birkaç yıl daha uzatabileceğini öne sürse de, United muhtemelen Manchester'da, taraftarların sevgilisi ve efsanevi 7 numaralı forma kulübünün ikonik üyesine kapılarını açık tutacaktır.