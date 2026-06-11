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"Çok büyük bir risk" - Chelsea'deki başarısızlığı, Liam Rosenior'u Premier Lig teknik direktörlüğü yarışının dışında bıraktı; eski Fulham yıldızı ise Frank Lampard'a olan umudunu dile getirdi
Silva'nın ayrılmasıyla Fulham'ın yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var
Marco Silva’nın sözleşmesinin sona ermesiyle ayrılma kararı almasının ardından Craven Cottage’da önemli bir pozisyon boşaldı. Portekizli teknik direktör, Fulham’da geçirdiği verimli beş yıllık dönemi noktalıyor.
Championship'ten Premier League'e yükselmeyi başaran Silva, Cottagers'ı üst ligde kalıcı bir takım haline getirdi ve takımın başında çıktığı 229 maçın 100'ünü kazandı. Şimdi doldurulması gereken büyük bir boşluk var ve birkaç adayın yarışta olduğu bildiriliyor.
Rosenior, şu anda işsiz olduğu için adaylar arasında yer alıyor. Hull City ve Strasbourg'da geçirdiği dönemlerde değeri hızla artan Rosenior, Stamford Bridge'deki unutulabilir görev süresini üç buçuk ayda sadece 23 maçla tamamladı.
- AFP
Eski Fulham oyuncusu Rosenior, Craven Cottage'a geri dönebilir mi?
Fulham ile olan bağı, kulüpte dört yıl geçirdiği futbolculuk günlerine dayanıyor; ancak bu, ona tanıdık bir ortama geri dönme teklifinin masaya yatırılmasını haklı çıkarmak için yeterli mi?
Bu soru Murphy'ye yöneltildiğinde, eski Cottagers orta saha oyuncusu - NetBet spor bahisleri sayesinde GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şunları söyledi: “Bence bu fırsatı kaçırmayacaktır. Bence bu onun için harika bir iş olur.
“Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Fulham'ın bunu çok riskli bulacağını düşünüyorum çünkü sonuçta Chelsea'deki görevi, iyi başlamasına rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Fulham, Marco Silva yönetiminde harika bir performans sergilemiş ve Premier League'deki yerini rahatlıkla sağlamlaştırmış olsa da, üst sıralarda yer alan ve iyi futbol oynayan bir takım olsa da, kulüp için bu çok büyük bir risk olur.
“Bence o seviyede kendini kanıtlamış birine yönelecekler. Thomas Frank kendini adaylıktan çekmiş gibi görünüyor, ama yine de Rosenior'dan daha fazla Premier Lig tecrübesi olan yeterince teknik direktör olduğunu düşünüyorum – kulüp ile olan bağlantısı ne olursa olsun.”
Coventry'deki yükselme başarısının ardından Chelsea efsanesi Lampard'a talep var
Bir başka eski Chelsea teknik direktörü olan Blues efsanesi Lampard'ın da Fulham'ın transfer radarına girdiği söyleniyor. Coventry'de teknik direktörlük çevrelerindeki itibarını yeniden kazandı; Sky Blues, 25 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig'e geri döndü.
Orada hala yapılması gereken işler var, ancak 47 yaşındaki teknik adam, West Midlands'da üst ligdeki zorlu mücadelelerle yüzleşmeden önce takımdan ayrılmaya ikna edilebilir mi?
Murphy, bu zor soruya şu cevabı verdi: “Başka bir kulübün onu transfer etmeye çalışmasını anlayabilirim. Coventry'de kısa sürede başardıkları gerçekten olağanüstü. Futbol oynama tarzları, oyuncuları geliştirdiği, Premier Lig'i avucunun içi gibi bildiği, Everton ve Chelsea'de Premier Lig'de teknik direktörlük yaptığı göz önüne alındığında.
“Takımı üst lige çıkardıktan ve taraftarların desteğini kazandıktan sonra, neden... Tabii ki her zaman bir neden vardır - güvenlik, finans, menajerlerin ve oyuncuların transfer olmasının pek çok nedeni vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Fulham'ın denemesini anlayabilirim, ancak Frank'in sadakati onu orada tutmazsa şaşırırım, sadece Coventry'de bir şans vermek ve takımı ligde tutmaya çalışmak için.
“Eğer takımı ligde tutmayı başarırsa, bu yılki Sunderland gibi, sahip oldukları bütçeyle bu olağanüstü bir başarı olur. Premier Lig ile Championship arasında gidip gelmediler. Kadroları Premier Lig veya yarı Premier Lig oyuncularıyla dolu değil. Bence bu zorlu görevi başaracaktır. Yine de, Fulham onu alırsa içimden bir parça sevinir. Üzgünüm, Coventry taraftarları.”
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Fulham'ın yeni teknik direktörü: Cottagers kimi göreve getirecek?
Lampard’ı Premier Lig’e yeni yükselen takımlardan koparmak zor olabilir, ancak bahis piyasaları Fulham’ın Kieran McKenna konusunda daha şanslı olabileceğini gösteriyor. McKenna, ikinci lige inip çıkma sürecinden sonra Ipswich’i tekrar üst lige taşıdı.
Yeni bir teknik direktör bulma konusunda zaman şimdilik Cottagers'ın lehine işliyor, ancak 2026-27 sezonunun fikstürünün açıklanmasından dört gün önce, 15 Haziran'da yaz transfer dönemi başlayacağından, kulüp nispeten hızlı bir şekilde birini kadroya katmak isteyecektir.