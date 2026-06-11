"Çok büyük bir risk" - Chelsea'deki başarısızlığı, Liam Rosenior'u Premier Lig teknik direktörlüğü yarışının dışında bıraktı; eski Fulham yıldızı ise Frank Lampard'a olan umudunu dile getirdi

Fulham ile olan bağı, kulüpte dört yıl geçirdiği futbolculuk günlerine dayanıyor; ancak bu, ona tanıdık bir ortama geri dönme teklifinin masaya yatırılmasını haklı çıkarmak için yeterli mi?

Bu soru Murphy'ye yöneltildiğinde, eski Cottagers orta saha oyuncusu - NetBet spor bahisleri sayesinde GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şunları söyledi: “Bence bu fırsatı kaçırmayacaktır. Bence bu onun için harika bir iş olur.

“Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Fulham'ın bunu çok riskli bulacağını düşünüyorum çünkü sonuçta Chelsea'deki görevi, iyi başlamasına rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Fulham, Marco Silva yönetiminde harika bir performans sergilemiş ve Premier League'deki yerini rahatlıkla sağlamlaştırmış olsa da, üst sıralarda yer alan ve iyi futbol oynayan bir takım olsa da, kulüp için bu çok büyük bir risk olur.

“Bence o seviyede kendini kanıtlamış birine yönelecekler. Thomas Frank kendini adaylıktan çekmiş gibi görünüyor, ama yine de Rosenior'dan daha fazla Premier Lig tecrübesi olan yeterince teknik direktör olduğunu düşünüyorum – kulüp ile olan bağlantısı ne olursa olsun.”