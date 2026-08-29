AFP
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"Çok büyük bir potansiyele sahibiz!" - Nico Gonzalez, Spurs galibiyetinin ardından Newcastle'daki rüya gibi ilk maçını övdü
Kuzey Londra'da anında etki
Gonzalez, St James' Park taraftarının karşısına çıkar çıkmaz kendini göstermeyi başardı ve Matthias Jaissle'ın Newcastle United teknik direktörü olarak Premier League'deki ilk galibiyetini almasında kilit rol oynadı. Eski Manchester City orta sahası, bonuslarla birlikte £52 milyona çıkabilecek ilk etapta £48 milyonluk bir anlaşmayla geldikten sonra, Newcastle United'ın orta alanında adeta evindeymiş gibi göründü ve karşılaşmanın ikinci yarısında Tottenham'ın dirençli savunmasını açmaya yardımcı olan taktik zekâ ile oyun görüşünü ortaya koydu.
Tyneside'daki yaşama hızlı uyum sürecini değerlendiren orta saha oyuncusu, transferinin baş döndürücü hızının bu performansı daha da özel kıldığını kabul etti. Gonzalez, BBC Match of the Day'e yaptığı açıklamada, "Harikaydı. Burada dördüncü günümdeyim, bu yüzden başlamam benim için kolay değildi ama hem kendi yaptığım işten hem de takımın ortaya koyduğu çalışmadan gerçekten mutluyum" dedi.
- Getty Images Sport
Taktiksel ayarlamalar meyvesini veriyor
İlk yarı temkinli geçtikten sonra Newcastle, devre arasının ardından yenilenmiş bir enerjiyle sahaya çıktı ve sonunda Roberto De Zerbi'nin takımını bunaltmayı başardı. Kilidi açan golde Gonzalez, Amar Dedic'i gördü; Dedic de Anthony Elanga'yı golle buluşturdu. İsveçli oyuncu, Sandro Tonali'yi şık bir şekilde ekarte edip topu ağlara gönderdi. Gonzalez, kulübeden gelen talimatların değişmediğini ancak takımın, Kuzey Londra'dan üç puanla ayrılmayı garantilemek için uygulama seviyesini ve tempoyu yükselttiğini anlattı.
"Fikir [ikinci yarıda] aynıydı ama birkaç ayarlama yaptık ve onlara karşı biraz daha agresif olduk. Bence bu grubun çok büyük bir potansiyeli var, gerçekten çok genciz ve gelişmek için çok alanımız var. Bugün bile gelişmeye devam ettiğimizi ve kendimizi daha rahat hissettiğimizi düşündüm; devam etmemiz gereken yol da bu."
Jaissle planını uygulamak
Öğleden sonranın öne çıkan anlarından biri, Gonzalez'in açılış golündeki rolüydü; oyuncunun görüşü Tottenham savunmasının kilidini açtı. 2025'in başlarında Porto'dan 52 milyon sterlinlik bir transferle City'ye katıldıktan sonra ocak ayının ardından ilk 11'deki başlangıçları azalan ve kulüp adına 59 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu özel oyun türünün takıma geldiği günden beri Jaissle ile yoğun şekilde konuştuğu bir konu olduğunu açıkladı.
"Bu, teknik direktörle çok konuştuğum bir şey. Benden bu tür pasları görmemi istiyor ve ben de ilk yarıda ve ikinci yarıda birkaç kez denedim, sonra golü bulduk. Üzerinde çalışmaya gayret ettiğimiz şeylerden biri bu. İkinci yarıda da bunu yapmaya devam etmemiz gerektiğini söyledik çünkü bu tip oyuncuları savunmak gerçekten çok zor. Umarım bu sezon bize çok daha fazla gol getirir" diye konuşan Gonzalez, durumu böyle açıkladı.
- AFP
St James' Park'taki ilk maçına doğru ivme kazanıyor
Bu galibiyet, Newcastle'ın açılış gününde Liverpool ile sahasında 2-2 berabere kalmasının üzerine geldi. Newcastle, 5 Eylül'de sıradaki maçında Bournemouth'u ağırlayacak ve Gonzalez, St James' Park'taki merakla beklenen iç saha ilk maçına çıkarken iyi başlangıcının üzerine koymayı hedefleyecek.
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