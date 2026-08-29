Gonzalez, St James' Park taraftarının karşısına çıkar çıkmaz kendini göstermeyi başardı ve Matthias Jaissle'ın Newcastle United teknik direktörü olarak Premier League'deki ilk galibiyetini almasında kilit rol oynadı. Eski Manchester City orta sahası, bonuslarla birlikte £52 milyona çıkabilecek ilk etapta £48 milyonluk bir anlaşmayla geldikten sonra, Newcastle United'ın orta alanında adeta evindeymiş gibi göründü ve karşılaşmanın ikinci yarısında Tottenham'ın dirençli savunmasını açmaya yardımcı olan taktik zekâ ile oyun görüşünü ortaya koydu.

Tyneside'daki yaşama hızlı uyum sürecini değerlendiren orta saha oyuncusu, transferinin baş döndürücü hızının bu performansı daha da özel kıldığını kabul etti. Gonzalez, BBC Match of the Day'e yaptığı açıklamada, "Harikaydı. Burada dördüncü günümdeyim, bu yüzden başlamam benim için kolay değildi ama hem kendi yaptığım işten hem de takımın ortaya koyduğu çalışmadan gerçekten mutluyum" dedi.