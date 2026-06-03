Hollanda dergisi Voetbal International'ın haberine göre, FC Barcelona ile sözleşmesi bulunan Alman kalecinin adı şu anda Ajax Amsterdam'da gündemde.
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Çok büyük bir paradan vazgeçmesi gerekecek! Marc-Andre ter Stegen, görünüşe göre Avrupa futbolunun krizde olan devlerinden birinin transfer listesinde
Şubat başından beri Ajax'ın teknik direktörlüğünü yürüten Jordi Cruyff'un, bu nedenle açıkça deneyimli bir kaleci aradığı belirtiliyor. Bayer Leverkusen'den Hollanda Milli Takımı'nın 2. kalecisi Mark Flekken ve Inter Milan'daki sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan eski Gladbach oyuncusu Yann Sommer'in yanı sıra, Cruyff'un gözü görünüşe göre ter Stegen'de de.
Alman oyuncunun Amsterdam'a transfer olmasının olası bir nedeni, Hollanda'nın önde gelen kulübünün yeni teknik direktörü olabilir. İspanyol Michel, Salı günü Ajax'ta resmi olarak tanıtıldı; o, Ocak ayında ter Stegen'i FC Girona'ya transfer etmişti. Geçen yaz Barcelona'da as kaleci pozisyonunu Joan Garcia'ya kaptıran ter Stegen, yılın başında Girona'ya kiralandı. Orada, yaklaşan ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Almanya kalesinde yer alabilmek için kendini kanıtlamayı umuyordu. Ancak bu pozisyonu Oliver Baumann yerine, bilindiği üzere Manuel Neuer alacak.
Ancak ter Stegen'in planı suya düştü, çünkü zaten uzun süredir sakatlıklarla boğuşan oyuncu, Girona formasıyla sadece iki maç oynadıktan sonra yeniden sakatlandı ve geçen sezonun sonuna kadar forma giyemedi. Duyumlara göre ter Stegen, yazın ötesinde de Girona'da kalmayı düşünebilirdi, zira Michael de muhtemelen orada teknik direktör olarak kalacaktı. Ancak LaLiga'dan düşmeleri durumu değiştirdi ve ter Stegen, Haziran sonunda resmi olarak ilk etapta Barcelona'ya geri dönüyor.
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Ajax, ter Stegen'in deneyimini, liderlik vasıflarını ve futbol becerilerini takımda görmek istiyor
Yıllarca 1 numara olarak forma giydiği Barça'da ter Stegen'in sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Ancak 34 yaşındaki kalecinin İspanyol şampiyonunda bir geleceği kalmadığı düşünülüyor; bu nedenle yaz transfer döneminde ayrılması muhtemel görünüyor.
Ter Stegen, futbol yetenekleri de dahil olmak üzere, Ajax'ın felsefesine ve yeni teknik direktör Michel'in oyun anlayışına uygun bir kaleci. Ayrıca Ajax yetkilileri, geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan takımları için 44 kez Almanya milli takımında forma giymiş bu kalecinin liderlik vasıflarını ve engin tecrübesini arzuluyor.
Dört yıldır şampiyonluk bekleyen Ajax, Eredivisie'deki şampiyonluk yarışında hiç varlık gösteremedi. Sonunda şampiyon PSV Eindhoven'ın tam 28 puan gerisinde beşinci sırada kaldı, Hollanda Kupası'nda ise sekizinci turda AZ Alkmaar'a 0-6'lık bir hezimet yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 32. sırada tamamlayan Ajax, eleme turlarına katılmaktan çok uzaktaydı.
Jordi Cruyff ve ekibi şimdi, ulusal ligde yeniden hakimiyet kuracak ve 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme gibi uluslararası başarılar elde edebilecek yeni bir takım oluşturmakla görevlendirildi. Amsterdam ekibinin Avrupa sahnesindeki en büyük başarıları çok geride kaldı: 1970'lerin başında Avrupa Şampiyonlar Kupası'nda üst üste şampiyonluklar kazanan takım, üç kez üst üste Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Patrick Kluivert, Clarence Seedorf veya Edgar Davids gibi yıldızların yer aldığı 1990'ların altın nesli, 1995'te bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Ajax'a transfer mi? Marc-Andre ter Stegen, yüksek bir maaştan vazgeçmek zorunda kalacak
Yine de: Ajax, play-off'larda Conference League'e katılma hakkını elde etti ve böylece gelecek sezon en azından Avrupa kupalarında yer alacak. Elbette bu, kulübün beklentilerini karşılamıyor; eski gücüne kavuşma yolunda ter Stegen'in de katkıda bulunması bekleniyor.
Ancak maaşı bir sorun haline gelebilir. Barça'da ter Stegen'in yıllık brüt 16 ila 18 milyon euro kazandığı söyleniyor; bu, Ajax'ın ona ödeyebileceğinin çok ötesinde bir rakam. Hollanda ekibinin şu anki en yüksek maaşlı oyuncusu, yıllık maaşı yaklaşık 3,5 milyon euro olduğu tahmin edilen forvet Kasper Dolberg. Yani ter Stegen, Amsterdam'a transfer olması durumunda her halükarda oldukça fazla paradan vazgeçmek zorunda kalacak.
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Ter Stegen, Ajax’ın eski gücüne kavuşmasına yardımcı olacak mı? Son beş yılın sıralamaları
Sezon
Sıralama
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5