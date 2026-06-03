Şubat başından beri Ajax'ın teknik direktörlüğünü yürüten Jordi Cruyff'un, bu nedenle açıkça deneyimli bir kaleci aradığı belirtiliyor. Bayer Leverkusen'den Hollanda Milli Takımı'nın 2. kalecisi Mark Flekken ve Inter Milan'daki sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan eski Gladbach oyuncusu Yann Sommer'in yanı sıra, Cruyff'un gözü görünüşe göre ter Stegen'de de.

Alman oyuncunun Amsterdam'a transfer olmasının olası bir nedeni, Hollanda'nın önde gelen kulübünün yeni teknik direktörü olabilir. İspanyol Michel, Salı günü Ajax'ta resmi olarak tanıtıldı; o, Ocak ayında ter Stegen'i FC Girona'ya transfer etmişti. Geçen yaz Barcelona'da as kaleci pozisyonunu Joan Garcia'ya kaptıran ter Stegen, yılın başında Girona'ya kiralandı. Orada, yaklaşan ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Almanya kalesinde yer alabilmek için kendini kanıtlamayı umuyordu. Ancak bu pozisyonu Oliver Baumann yerine, bilindiği üzere Manuel Neuer alacak.

Ancak ter Stegen'in planı suya düştü, çünkü zaten uzun süredir sakatlıklarla boğuşan oyuncu, Girona formasıyla sadece iki maç oynadıktan sonra yeniden sakatlandı ve geçen sezonun sonuna kadar forma giyemedi. Duyumlara göre ter Stegen, yazın ötesinde de Girona'da kalmayı düşünebilirdi, zira Michael de muhtemelen orada teknik direktör olarak kalacaktı. Ancak LaLiga'dan düşmeleri durumu değiştirdi ve ter Stegen, Haziran sonunda resmi olarak ilk etapta Barcelona'ya geri dönüyor.