Getty Images Sport
Çeviri:
"Çok büyük bir aurası var" - Juventus forveti Nick Woltemade, Luciano Spalletti hakkındaki ilk izlenimlerini açıkladı
Spalletti ile ilk görüşme
Woltemade, kariyerini ve teknik direktör Spalletti yönetimindeki mevcut gelişimini konuşmak için kısa süre önce DAZNile kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi. Alman forvet, yaz aylarında Newcastle'dan kiralık olarak Juventus'a katıldı. Hücum oyuncusu, büyük saygı gören Toskana doğumlu teknik adamla çalışmaya dair ilk deneyimlerini değerlendirme fırsatı buldu. Yeni bir teknik direktörün yaklaşımına uyum sağlamak her oyuncu için her zaman kritik bir adımdır ve Woltemade de bu meydan okumayı büyük bir hevesle benimsiyor gibi görünüyor.
- AFP
Muazzam bir auranın etkisi altında
Röportaj sırasında Woltemade, Spalletti ile ilk karşılaşmasına dair detayları paylaşmak için oldukça istekliydi. Hücum oyuncusu, teknik direktörün hem kendisi hem de ailesi üzerinde anında ve kalıcı bir izlenim bıraktığını açıkladı.
Woltemade, “Ailemle birlikte Spalletti ile ilk kez tanıştığımda hepimiz tek bir şey düşündük: aura” dedi. “Çok büyük bir aurası var, sakin görünüyor ama hem sahada hem de saha dışında ne istediği konusunda çok net.”
Saha içinde ve dışında net bir vizyon
Artık sağlam bir temel atılmışken, Woltemade, Spalletti’nin rehberliğinde devam eden gelişimi konusunda son derece iyimser. Forvet oyuncusu, oyununu bir üst seviyeye taşımak için şu anda mükemmel bir ortamda olduğunu düşünüyor.
Toskana doğumlu teknik adamın işe koyulmakta hiç vakit kaybetmediğini, gelişim göstermesi gereken belirli alanlara hemen odaklandığını belirten oyuncu, şöyle dedi: "Bana çok yardımcı oluyor ve gelişmeme yardımcı olmak için benimle hemen yakından çalışmaya başladı. Onun yönetiminde daha iyi bir oyuncu olacağımdan eminim."
- Getty Images Sport
Parlak bir geleceğe doğru
Bu sezon Juve formasıyla ilk maçına, AC Milan karşısında 1-1 berabere kaldıkları mücadelede, ikinci yarıda oyuna girerek çıktı. Şimdi Woltemade, Juventus'un bir sonraki Serie A maçında Sassuolo deplasmanında ilk 11'de başlamayı umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun