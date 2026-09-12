Röportaj sırasında Woltemade, Spalletti ile ilk karşılaşmasına dair detayları paylaşmak için oldukça istekliydi. Hücum oyuncusu, teknik direktörün hem kendisi hem de ailesi üzerinde anında ve kalıcı bir izlenim bıraktığını açıkladı.

Woltemade, “Ailemle birlikte Spalletti ile ilk kez tanıştığımda hepimiz tek bir şey düşündük: aura” dedi. “Çok büyük bir aurası var, sakin görünüyor ama hem sahada hem de saha dışında ne istediği konusunda çok net.”