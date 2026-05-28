Mbappé, Fransız futbolunun tartışmasız yüzü olabilir, ancak Leboeuf, bu forvetin etrafındakileri motive etme yeteneğine hâlâ ikna olmuş değil. 1998’de kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanan eski Chelsea ve Fransa milli takım savunma oyuncusu, Mbappé’nin bireyci zihniyetinin, onun Didier Deschamps’ın takımında doğal bir lider olmasını engellediğine inanıyor.

Leboeuf, SportsBoom'a verdiği demeçte, "Hayır, Kylian Mbappe benim için bir lider değil çünkü düşünceleri ve zihniyeti çok bencil" dedi. "Onu tanımıyorum. Onunla sadece bir kez, milli takımdayken tanıştım. O zamanlar Paris Saint-Germain'e yeni transfer olmuştu. Tekrar söylüyorum, o harika bir çocuk, iyi eğitimli, ancak düşünce yapısı, futbola bakış açısı benim futboldaki değerlerimle uyuşmuyor."