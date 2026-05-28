"Çok bencil!" - Fransız efsane, Kylian Mbappé'nin "lider olmadığını" iddia ediyor ve 2026 Dünya Kupası öncesinde kaptanlık için daha uygun iki isim öneriyor
"Değerlerimle uyuşmuyor"
Mbappé, Fransız futbolunun tartışmasız yüzü olabilir, ancak Leboeuf, bu forvetin etrafındakileri motive etme yeteneğine hâlâ ikna olmuş değil. 1998’de kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanan eski Chelsea ve Fransa milli takım savunma oyuncusu, Mbappé’nin bireyci zihniyetinin, onun Didier Deschamps’ın takımında doğal bir lider olmasını engellediğine inanıyor.
Leboeuf, SportsBoom'a verdiği demeçte, "Hayır, Kylian Mbappe benim için bir lider değil çünkü düşünceleri ve zihniyeti çok bencil" dedi. "Onu tanımıyorum. Onunla sadece bir kez, milli takımdayken tanıştım. O zamanlar Paris Saint-Germain'e yeni transfer olmuştu. Tekrar söylüyorum, o harika bir çocuk, iyi eğitimli, ancak düşünce yapısı, futbola bakış açısı benim futboldaki değerlerimle uyuşmuyor."
Les Bleus için alternatif kaptanlık seçenekleri
Mbappe şu anda kaptanlık pazubandını taksa da, Leboeuf kadrodaki diğer oyuncuların da bu rol için gerekli olan özverili özelliklere sahip olduğunu belirtti. 58 yaşındaki teknik adam, Arsenal’den William Saliba ve tecrübeli orta saha oyuncusu N’Golo Kante’yi, takımın ihtiyaçlarını kişisel şöhretlerinin önüne doğal bir şekilde koyan oyuncular olarak gösterdi.
"Bu yüzden William Saliba ve N’Golo Kante gibi, takım için fedakarlık yapmaya hazır oyuncuları seviyorum," diye açıkladı Leboeuf. "Benim için fark bu ve benim için en önemli olan da bu. Antoine Griezmann da oyun tarzı ve futbola bakış açısı açısından gerçek bir liderdi. Ousmane Dembélé'nin, geri koşmazsam teknik direktörün beni oyuna sokmayacağı yönündeki yorumunu beğendim; futbolun gerçeği budur. Mbappé bir süperstar, ancak dünyanın en iyi takım arkadaşı değil; benim sorunum da bu."
1998 ve 2026 nesillerinin karşılaştırılması
Leboeuf, günümüzün yetenekli oyuncularını Zinedine Zidane ve Deschamps’ın yer aldığı efsanevi 1998 kadrosuyla karşılaştırdı. Modern dönemin daha fazla hücum gücü barındırdığını düşünse de, kendi neslinin savunma sağlamlığının hâlâ başarının ölçütü olduğunu savunuyor.
O şöyle dedi: "Nesilleri karşılaştırmak zor. Futbol farklı, hakemlik farklı. Topun kendisi bile farklı, bu yüzden zor. Bunu söylemek çılgınca gelebilir ama bence hücumda bizden daha iyiler. Yani, savunma açısından biz daha güçlüydük. Ama bu bir takım çalışmasıydı; mesele bu. 1998'de bile en iyi takım olarak bitirdik, sanırım Dünya Kupası sırasında 15 ya da 16 gol attık ve belki sadece bir ya da ikisini sayarsak. Oyunun genel yönünü çözdük ve asıl mesele de bu olacak. Bence hücumda gol atmakta hiçbir sorun yaşamayacaklar. Kalesini gole kapatmak ise onlar için daha zor olacak."
Mbappé'nin çelişkili sezonu
Mbappé, Real Madrid’de çelişkili bir sezon geçirdi; burada onun baş döndürücü bireysel başarıları, takımının toplu başarısızlığıyla keskin bir tezat oluşturuyor. 27 yaşındaki oyuncu, verimli bir bireysel performansın ardından üst üste ikinci kez Real Madrid'in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilse de, olağanüstü golcü performansı, Santiago Bernabeu'daki yoğun kargaşanın gölgesinde kaldı. Taraftarlar, önemli bir kupa kazanamadıkları bir sezonun ardından, kendi yıldızlarına karşı yaygın bir hayal kırıklığı duyuyor.
Fransız oyuncunun bireysel üstünlüğü tartışılmaz olmaya devam ediyor. 25 golle La Liga'nın en golcü oyuncusu olarak ikinci yıl üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Mbappe, aynı zamanda 15 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasında da zirvede yer aldı. Tüm turnuvalarda, forvet sadece 44 maçta 42 gol ve 7 asist kaydederek belirleyici bir rol oynadı. Paris Saint-Germain'den bedelsiz transfer olduğundan bu yana, 103 maçta inanılmaz bir şekilde 86 gol ve 12 asist kaydetti; ancak bu seçkin istatistikler, Real Madrid'in sonuçlarına yansımadı.