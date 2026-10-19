AFP
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“Çok basit”: Luis Enrique, Barcelona ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde PSG'nin Lamine Yamal'ı etkisiz hâle getirme planını açıkladı
Yamal'ı durdurmanın anahtarı topa sahip olmak
Paris Saint-Germain, Avrupa’daki dev karşılaşmada ilk 11 maçının tamamını kazanan Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi sezona kusursuz bir başlangıç yaptı. Şimdi Luis Enrique, eski takımına sezonun ilk yenilgisini tattırma fırsatına sahip.
PSG teknik direktörü, genç yıldız Yamal’ı durdurmak için en etkili savunma aracının topa sahip olmak olduğunu düşünüyor. İspanyol teknik adam, katı bir adam adama markaj uygulamak yerine Yamal’ın topla buluşmasını engellemenin hücumdaki etkisini sınırlamanın en etkili yolu olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Besleme hattını kesmek
Enrique, maç öncesi basın toplantısında kanat oyuncusuna karşı izleyeceği basit yaklaşımı anlattı. Gazetecilere, “Çok basit: Topla buluşmasına izin vermemeliyiz çünkü buluşursa tehlike yaratır,” dedi. “Lamine’e karşı savunma yapmanın en iyi yolu, Barcelona’nın topa sahip olmamasını sağlamak.
“Yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Çok yetenekli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Sadece Lamine yok. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… Daha pek çok oyuncuları var.”
Enrique, yükselen yıldızın Arjantinli efsaneyle erkenden kıyaslanmasını da kesin bir dille reddetti. “Lamine Yamal, Lamine Yamal olmak istiyor. Onu [Lionel] Messi’yle veya başka biriyle kıyaslayamayız,” dedi. “Çok zeki ve kendisi olmaya devam etmeli.”
Duygusal bir kavuşma
Bu maçta Enrique, teknik direktörlük kariyerinin en önemli rakibiyle karşılaşacak. Karşılaşmanın onun için kişisel açıdan da büyük önemi var. Ancak Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu ve teknik direktörü, bağlılığının Fransız başkentindeki kulübüne olduğunu vurguluyor. “Ben PSG'nin teknik direktörüyüm. İlk başta Barça'ya karşı oynamak bana zor geliyordu ama buna alıştım. Her şeye rağmen yarın kazanmak istiyorum,” dedi. “Kariyerim boyunca benim için en büyük anlamı taşıyan kulüple karşılaşmak büyük bir motivasyon kaynağı. Üst düzey oyuncuları var; güçlü değerlere sahip bir spor kulübü.”
Rakibinin kusursuz serisine son verme ihtimali de Avrupa şampiyonunu motive ediyor. Enrique, “Bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Bu sezon Barça'yı yenen tek takım olma ihtimali bizi motive ediyor,” diye konuştu.
- AFP
Kontrol mücadelesi
İki teknik direktör de ezici bir topa sahip olma üstünlüğü istediği için yaklaşan taktik mücadelenin kilit noktası, hangi tarafın oyunun temposunu belirleyeceği olacak. Enrique ise maçın önemine rağmen Avrupa’daki mücadelenin geneli konusunda takımının ayaklarının yere basmasını istiyor. “Turnuvanın formatı gereği bu aşamada karşı karşıya geliyoruz ama bu bir final değil. Her şey daha yeni başladı,” dedi.
Sonuçta maçın kaderini küçük ayrıntılar ve takım ruhu belirleyebilir. Enrique, “Barcelona’yı iyi tanıyoruz; oynama biçimlerini seviyorum,” diye konuştu. “Kaliteli oyuncuları nedeniyle zor bir maç olacak. Küçük ayrıntılar bütün farkı yaratabilir. İki takımda da bireysel olarak olağanüstü oyuncular var ama galibiyet bir takım çabasının ürünü olmalı. Güçlü bir aidiyet duyguları var. Harika bir maç olacağını biliyorum.”
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