Enrique, maç öncesi basın toplantısında kanat oyuncusuna karşı izleyeceği basit yaklaşımı anlattı. Gazetecilere, “Çok basit: Topla buluşmasına izin vermemeliyiz çünkü buluşursa tehlike yaratır,” dedi. “Lamine’e karşı savunma yapmanın en iyi yolu, Barcelona’nın topa sahip olmamasını sağlamak.

“Yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Çok yetenekli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Sadece Lamine yok. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… Daha pek çok oyuncuları var.”

Enrique, yükselen yıldızın Arjantinli efsaneyle erkenden kıyaslanmasını da kesin bir dille reddetti. “Lamine Yamal, Lamine Yamal olmak istiyor. Onu [Lionel] Messi’yle veya başka biriyle kıyaslayamayız,” dedi. “Çok zeki ve kendisi olmaya devam etmeli.”



