Liverpool, Fransa milli takım kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın 123 milyon sterlinlik transferini pazartesi günü tamamladı ve bu hamleyle önemli bir niyet beyanında bulundu. Eski Paris Saint-Germain forveti, 29 numaralı formayı aldı ve doğrudan ilk tercih sol kanat olarak takıma girmesi bekleniyor.

Barcola, cuma günü yeni yükselen Ipswich deplasmanında Premier League'deki ilk maçına çıkabilir. Bu karşılaşma, taraftarlara geniş alanda oynayan hücum oyuncusunun Andoni Iraola'nın taktik düzenine nasıl uyduğunu ilk kez görme fırsatı sunuyor.

Thierry Henry, Sky Sports'ta bu transferi değerlendirirken, takım onun güçlü yönlerine göre oynadığı takdirde Liverpool taraftarlarının Barcola'nın gelişi konusunda çok heyecanlı olması gerektiğini söyledi.







