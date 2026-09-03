Getty Images Sport
Çeviri:
'Çok ama çok hızlı!' Thierry Henry'den Liverpool'a 123 milyon sterlinlik Barcola hamlesinin ardından sistem uyarısı
Liverpool, Barcola için ses getiren transferi tamamladı
Liverpool, Fransa milli takım kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın 123 milyon sterlinlik transferini pazartesi günü tamamladı ve bu hamleyle önemli bir niyet beyanında bulundu. Eski Paris Saint-Germain forveti, 29 numaralı formayı aldı ve doğrudan ilk tercih sol kanat olarak takıma girmesi bekleniyor.
Barcola, cuma günü yeni yükselen Ipswich deplasmanında Premier League'deki ilk maçına çıkabilir. Bu karşılaşma, taraftarlara geniş alanda oynayan hücum oyuncusunun Andoni Iraola'nın taktik düzenine nasıl uyduğunu ilk kez görme fırsatı sunuyor.
Thierry Henry, Sky Sports'ta bu transferi değerlendirirken, takım onun güçlü yönlerine göre oynadığı takdirde Liverpool taraftarlarının Barcola'nın gelişi konusunda çok heyecanlı olması gerektiğini söyledi.
- AFP
Henry taktik talepleri vurguladı
Henry, Barcola'nın kanatta doğrudan bire bir eşleşmeler verildiğinde en iyi performansını gösterdiğini vurguladı. Fransız oyuncunun, topu rakip yarı sahada kazanarak rakip bekleri izole eden yüksek presli bir Paris Saint-Germain takımında durmaksızın çalıştığına dikkat çekti.
Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, kanat oyuncusunun rakip ceza sahasından uzakta savunma görevlerine zorlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Henry, "Barcola konusunda önemli bir nokta şu, bu nasıl oynayacağınıza bağlı. Onu bire bir pozisyonlara sokabilecek misiniz?" diye sordu. "Bir de şu var, eğer kontra atakta oynamak istiyorsanız, cehennem gibi hızlı. Ama ona hücum ettiğinden çok daha fazla savunma yaptıracak mısınız? Bu, ona çok uygun bir şey olmayabilir."
İşi bitirmek ve kadro dengesi
Barcola'nın hızı ve presini överken Henry, kanat oyuncusunun gol vuruşları konusunda hâlâ gelişime açık olduğunu belirtti. Ceza sahası içindeki soğukkanlılığını geliştirmesinin onu baskın bir forvete dönüştüreceğini ifade etti.
Henry, "Söyleyeceğim son şey, bitiriciliğini biraz daha geliştirmesi gerektiği," diye ekledi. "Bunu yaparsa birçok takım onun karşısında zor durumda kalır."
Bir diğer yorumcu ve Liverpool'un eski ikinci kaptanı Jamie Carragher da, Liverpool kadrosunun genel dengesini sorgulasa da Barcola'nın Premier Lig'e ihtiyaç duyulan yıldız ışıltısını getirdiğini söyledi. Carragher, Iraola'nın sağ kanatta doğal seçeneklerden yoksun olduğunu, bunun da teknik ekibin hücumun sağ tarafını sürekli uyarlamak zorunda kaldığı anlamına geldiğini vurguladı.
- social gfx
Ipswich'te ilk maç ufukta
Transfer döneminin ek kanat transferleri olmadan sona ermesinin ardından Iraola, elindeki mevcut hücum seçeneklerinden en yüksek verimi almak zorunda. Liverpool, şampiyonluk yarışına girecek bir kadro kurmaya çalışırken Barcola da Cody Gakpo, Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi yüksek profilli takım arkadaşlarıyla birlikte forma giyecek.
Teknik ekip, cuma günü Ipswich'e karşı oynanacak maç öncesinde 123 milyon sterlinlik transferi tam takım antrenmanlarına entegre etmeye odaklanacak.
Artık tüm gözler, Barcola'nın Premier League'deki ilk maçında hemen etki yaratıp yaratamayacağını ve patlayıcı hızını sergileyip sergileyemeyeceğini görmek için Portman Road'a çevrildi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun