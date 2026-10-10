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'Çok acıtıyor' - Carrick, geç gelen çöküşün ardından Man Utd taraftarlarının yuhalamasını anlıyor
Old Trafford'da zehirli bir atmosfer
Sezona kötü başlangıç, Old Trafford çevresindeki tansiyonu daha da artırdı; Manchester United bu sezon Premier League'deki ilk altı maçının beşini kazanamadı (B3 M2). Bu, Carrick yönetiminde geçen sezon oynanan 17 lig maçının tamamında kaydedilen galibiyetsiz maç sayısıyla aynı.
Tribünlerden gelen tepkiye değinen Carrick, eleştirilerin kendisi ve oyuncuları üzerinde yarattığı duygusal etkiyi gizlemedi. Eski orta saha oyuncusu, BBC Match of the Day'e, "Hoş değil, çok acıtıyor çünkü bu kulübü önemsiyorum. Ama hayal kırıklığını anlıyorum, gerçek ortada, yeniden maç kazanmaya başlamamız gerekiyor" dedi.
Maçın kendisi ise iki farklı yarının hikâyesiydi; United ağır bir başlangıç yaptı ve bu da Spurs'ün tempoyu belirlemesine izin verdi. İlk bölümü değerlendiren Carrick, takımının ritim bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. "Karışık bir maçtı. Başlangıçta zorlandık. Bir dizi nedenle tam olarak orada değildik. Bunun zorlu bir dönem olduğunu görebiliyordunuz" itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Avantajı değerlendiremeyerek
Maç, kaotik geçen ikinci yarıda United'ın lehine dönmüş gibi görünüyordu. Bryan Mbeumo, 73. dakikada bulduğu golle Manchester United'ı galibiyete taşıyan yolu açmış gibiydi. Kısa süre sonra Tottenham'ın 10 kişi kalmasıyla ev sahibi ekip adına tablo daha da olumlu hale geldi. Rodrigo Bentancur, Luke Shaw ile yaşadığı fiziksel gerilimin ardından direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip zor bir duruma düştü. Ancak United, maçı koparmak yerine geri çekildi, eksik kalan Tottenham'ın karşılaşmanın son anlarında maça yeniden ortak olmasına izin verdi.
Spurs'ta ilk kez kaptanlık pazubandını takan Dominic Solanke, konuk ekibin kahramanı oldu. Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Sandro Tonali'nin ortasına en iyi yükselen Solanke, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek beklenmedik bir puanı getirdi. Carrick için beraberlik golünün geliş şekli özellikle can yakıcıydı; çünkü takımı oyunda kurması gereken kontrolü kurmalıydı. Carrick, "Ama çocuklar oyunun içine girdi, ikinci yarıda bence her anlamda daha iyiydik. Maçı istediğimiz noktaya getirdik, çok iyi bir konumdaydık, bunu sonuna kadar götürmeliydik. Bu tür durumları yönetmemiz gerekiyor. Bu bize zarar veren ikinci geç gol oldu ve her şey çok farklı görünüyor. Gerçek bu" dedi.
Zihinsel engeller ve kaçırılan fırsatlar
Bu sonuç, Manchester United'ın rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen üst üste ikinci lig maçında da kazanamadığı anlamına geliyor. Bu, yerel derbide Manchester City'ye karşı alınan ve yine sayısal üstünlüğü değerlendirecek bitiricilikten yoksun kaldıkları 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından geldi. Takımın psikolojik bir blokaj mı yaşadığı yoksa özgüven eksikliği mi çektiği sorulduğunda Carrick değerlendirmesinde netti. "Bunun özgüven eksikliği olduğunu düşünmüyorum ama bir maç çok hızlı şekilde elinizden kayıp gidebilir. Maça geri dönmenin bir yolunu bulduk ve kendimizi çok iyi bir konuma getirdik, en büyük hayal kırıklıklarından biri de bu" dedi.
İstatistikler, Old Trafford yönetimi için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor; zira Manchester United, Premier League sezonundaki ilk altı maçından sadece altı puan topladı. Bu da, yalnızca dört puan aldıkları 1986-87 sezonundan bu yana ligin bu aşamasındaki en düşük toplamları oldu.
- Getty Images Sport
Carrick'in konumu üzerindeki baskı artıyor
Bu arada Tottenham, aldığı puanla kendisini ligin dibinden kurtardı ancak Roberto de Zerbi yönetiminde hâlâ galibiyetle tanışamadı. Bu da kulüp tarihinde lig sezonlarının açılışındaki ilk altı maçın hiçbirini kazanamadığı yalnızca dördüncü kez yaşandı; daha önce benzer sıkıntılar 2008-09, 1955-56 ve 1912-13 sezonlarında görülmüştü.
United adına ise sahasında doğrudan bir rakibini yenememek, kabullenmesi zor bir hayal kırıklığı oldu. Bu sonuç, günü ligin son sırasında başlayan takımlara karşı son üç Premier League maçının da 1-1 berabere bitmesiyle can sıkıcı bir eğilimin sürmesine neden oldu. Buna Aralık 2025'te Wolves'a ve geçen ay Fulham'a karşı alınan benzer beraberlikler de dahil. Şimdi gözler, Carrick'in baskı altında kırılgan görünen bu kadroyu nasıl ayağa kaldıracağında.
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