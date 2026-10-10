'Çok acıtıyor' - Carrick, geç gelen çöküşün ardından Man Utd taraftarlarının yuhalamasını anlıyor

Sezona kötü başlangıç, Old Trafford çevresindeki tansiyonu daha da artırdı; Manchester United bu sezon Premier League'deki ilk altı maçının beşini kazanamadı (B3 M2). Bu, Carrick yönetiminde geçen sezon oynanan 17 lig maçının tamamında kaydedilen galibiyetsiz maç sayısıyla aynı.

Tribünlerden gelen tepkiye değinen Carrick, eleştirilerin kendisi ve oyuncuları üzerinde yarattığı duygusal etkiyi gizlemedi. Eski orta saha oyuncusu, BBC Match of the Day'e, "Hoş değil, çok acıtıyor çünkü bu kulübü önemsiyorum. Ama hayal kırıklığını anlıyorum, gerçek ortada, yeniden maç kazanmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

Maçın kendisi ise iki farklı yarının hikâyesiydi; United ağır bir başlangıç yaptı ve bu da Spurs'ün tempoyu belirlemesine izin verdi. İlk bölümü değerlendiren Carrick, takımının ritim bulmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. "Karışık bir maçtı. Başlangıçta zorlandık. Bir dizi nedenle tam olarak orada değildik. Bunun zorlu bir dönem olduğunu görebiliyordunuz" itirafında bulundu.