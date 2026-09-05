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'Çok açıktım!' - Roberto De Zerbi, Tottenham'daki yeniden buluşmanın ardından Mykhailo Mudryk Ballon d'Or iddiasının arkasında durdu
Eski bir teknik direktörle yeniden bir araya gelmek
De Zerbi, Mudryk'in Ballon d'Or'u kazanabilecek kapasitede olduğuna dair iddialı tahmininin arkasında kararlılıkla durdu. İkili, Mudryk'in transfer döneminin son gününde Spurs'e katılmasının ardından kısa süre önce yeniden bir araya geldi.
Mudryk, Londra'daki rakipleri Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralık olarak Spurs'e geldi. Haberlere göre Tottenham, oyuncunun etkileyici bir performans sergilemesi halinde gelecek yaz transferi 75 milyon sterlin karşılığında kalıcı hâle getirme opsiyonunu elinde bulunduruyor. Bu hamle, Ukraynalı kanat oyuncusunu yeniden De Zerbi'nin yönetimine soktu. İkili daha önce, Mudryk'in Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kendini ilk kez gösterdiği Shakhtar Donetsk'te birlikte çalışmıştı.
De Zerbi iddialı açıklamasına açıklık getirdi
De Zerbi, Brighton’daki görev süresi sırasında, Mudryk Chelsea’ye dev transferini tamamlamadan hemen önce kanat oyuncusunu Ballon d'Or için aday göstermişti. Forvetin daha sonra İngiltere’de yaşadığı sıkıntılara rağmen, İtalyan teknik adam onun doğal yeteneğine hâlâ tamamen inanıyor.
De Zerbi, ESPN’in aktardığına göre şöyle konuştu: "Shakhtar’da birlikte çok özel bir sezon geçirdik. Savaş başladığında beraberdik. Ve Ballon d'Or hakkında konuştuğumda çok açıktım. Belki İngilizcem çok iyi değil ama çok açıktım çünkü oyuncunun potansiyelinden bahsediyordum. Oyuncunun potansiyeli aynı kalabilir ve bu tahmine uyabilir de uymayabilir de."
Kanat oyuncusunu kritik bir sınav bekliyor
Mudryk, Chelsea'nin Ocak 2023'te yaptığı 100 milyon avroluk yatırımın karşılığını büyük ölçüde veremedi. De Zerbi, 25 yaşındaki oyuncunun, bir cezanın ardından üst düzey futboldan uzun süre uzak kalmasını da içeren son dönemdeki zorluklarını kabul etti.
"Şu ana kadar birçok sorun yaşadı" diye ekledi De Zerbi. "Son sorun, her ne sebepleyse o soruna yol açan ceza oldu ama [sonuç] açık. Ve şimdi onun önündeki meydan okuma, tüm özelliklerine saygı duyması çünkü o harika bir oyuncu.
"Bu sezonu doğru şekilde geride bırakması gerekiyor, çok fazla baskı olmadan, ama bu onun [yeteneklerini] göstermesi için doğru an çünkü Chelsea dört yıl önce 100 milyon avro ödediyse. Bence çok ama çok büyük oyuncular aldılar ve 100 milyon avro harcamak için, Mudryk'in özellikleri hakkında çok iyi düşündüklerini düşünüyorum."
- AFP
Futbol sahalarına geri dönmek
Mudryk için şu anki öncelik sahalara dönmek ve maç kondisyonunu yeniden kazanmak. Son dönemde fazla süre alamamış olması nedeniyle De Zerbi, kiralık oyuncunun bir Premier League maçına ilk 11'de başlayacak kadar ne zaman tamamen hazır olacağından emin olmadığını kabul etti.
Ancak Tottenham taraftarları yeni transferlerini çok yakında kısa süreli de olsa izleyebilir. De Zerbi, Mudryk'in cumartesi günü Nottingham Forest'a karşı oynanacak karşılaşmada 15 ila 30 dakika süre almaya hazır olduğunu doğruladı.
Ukraynalı oyuncu eski akıl hocasının yönetiminde en iyi formunu yeniden bulabilirse, Spurs kârlı satın alma opsiyonunu devreye sokabilir. Şimdilik öncelik, kariyerini yeniden rayına oturtmak olmaya devam ediyor.
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