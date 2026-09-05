Mudryk, Chelsea'nin Ocak 2023'te yaptığı 100 milyon avroluk yatırımın karşılığını büyük ölçüde veremedi. De Zerbi, 25 yaşındaki oyuncunun, bir cezanın ardından üst düzey futboldan uzun süre uzak kalmasını da içeren son dönemdeki zorluklarını kabul etti.

"Şu ana kadar birçok sorun yaşadı" diye ekledi De Zerbi. "Son sorun, her ne sebepleyse o soruna yol açan ceza oldu ama [sonuç] açık. Ve şimdi onun önündeki meydan okuma, tüm özelliklerine saygı duyması çünkü o harika bir oyuncu.

"Bu sezonu doğru şekilde geride bırakması gerekiyor, çok fazla baskı olmadan, ama bu onun [yeteneklerini] göstermesi için doğru an çünkü Chelsea dört yıl önce 100 milyon avro ödediyse. Bence çok ama çok büyük oyuncular aldılar ve 100 milyon avro harcamak için, Mudryk'in özellikleri hakkında çok iyi düşündüklerini düşünüyorum."