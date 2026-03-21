AFP
Çeviri:
"Çok acı verici" - Arne Slot, Brighton yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi umutlarının sarsılması üzerine performansları yetersiz kalan Liverpool oyuncularını sert bir dille eleştirdi
Liverpool, Brighton'da mağlup oldu
Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu savunma konusundaki kötü performansı, Cumartesi günü Amex Stadyumu'nda Brighton'a 2-1 yenilmesiyle devam etti. Slot'un takımının bir başka zorlu öğleden sonra geçirdiği maçta Welbeck, Seagulls adına iki gol attı. Liverpool ayrıca yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Hugo Ekitike'nin sakatlık nedeniyle maçın erken dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla, Alisson ve Mohamed Salah gibi önemli yıldızlarının da bulunduğu tedavi odasına bir isim daha ekledi. Bu mağlubiyet, Liverpool'u ligde beşinci sıraya düşürdü ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansına dair şüpheleri daha da artırdı.
Brighton yenilgisi takıma darbe vurdu
Slot maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Elbette şu anda lig tablosuna baktığımızda bu mağlubiyet çok acı verici ve bizi derinden sarsmalı. Ancak asıl sorun, Wolves maçında son dakikada bir şutun yön değiştirmesiyle bir puan kaybetmiş olmamız ve bu yüzden bu konumda bulunmamız. Geçen hafta 90. dakikada [Tottenham'ın] attığı gol, Brighton deplasmanında yenilgiden bile daha büyük bir sorun olduğunu söyleyebilirim."
Liverpool teknik direktörü, 10 mağlubiyete ulaşma konusundaki düşüncelerini de paylaşarak şunları ekledi: "Bu birkaç şeyi gösteriyor. Her şeyden önce, bence son 10 yılda Liverpool'un ne kadar harika takımlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu arada, harika bir menajere de sahip olduğunu. Gelip size bu sezon neden 10 kez kaybettiğimizi tüm nedenlerini anlatabilirim. Bunlardan birini az önce duyduk – geç gelen goller – ve bence bugün, bu sezonki sakatlık sorunları açısından her şeyi özetliyor. Üç harika golcüsünden yoksun kalmak, hiçbir takım için asla yararlı değildir. Ve yine, sağ bek pozisyonu... ama, tamam, mazeret bulmak benim işim değil – benim işim çözüm bulmak. Bugün de bunu yapmaya çalıştım ve bence ilk 45 dakikada fena gitmedi çünkü onlara ayak uydurduk ve bence yakındık. Onlar birkaç kez yaklaştı, biz iki kez yaklaştık. İkinci yarıda ise onlar daha iyi takımdı."
Liverpool'da ne ters gitti?
Slot'a, Brighton karşısında takımında neyin ters gittiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Neyin ters gittiği, bu sezon pek çok kez olduğu gibi, maç öncesinde başladı. Çok iyi bir maç çıkardığımızda ve bu seviyeyi bir sonraki maça taşıyabileceğimizi, hatta daha da iyisini yapabileceğimizi düşündüğümüzde, Mo Salah sakatlandı ve Alisson [Becker] da sakatlandı. İki dakika sonra Hugo Ekitike oyundan çıktı. Bu sezon başımıza pek çok kez gelen bir durumdu ve şimdi yine aynı şey oldu. Bu sezon sıkça yaşadığımız bir diğer durum da, rakip takımın ilk şansını hemen gole çevirmesiydi. Ancak ikinci yarıya bakarsanız Brighton'ın galibiyeti hak ettiğini görürsünüz. Çünkü ilk yarıda maçın dengeli geçtiğini düşünüyorum, ancak ikinci yarıda Brighton sahada daha iyi olan takımdı ve galibiyeti hak etti."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, dinlenmek ve sakat yıldızlarından bazılarını iyileştirmek için zaman kazandıracak olan milli maç arası için minnettar olabilir. Kırmızılar, 4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak.
