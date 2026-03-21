Slot maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Elbette şu anda lig tablosuna baktığımızda bu mağlubiyet çok acı verici ve bizi derinden sarsmalı. Ancak asıl sorun, Wolves maçında son dakikada bir şutun yön değiştirmesiyle bir puan kaybetmiş olmamız ve bu yüzden bu konumda bulunmamız. Geçen hafta 90. dakikada [Tottenham'ın] attığı gol, Brighton deplasmanında yenilgiden bile daha büyük bir sorun olduğunu söyleyebilirim."

Liverpool teknik direktörü, 10 mağlubiyete ulaşma konusundaki düşüncelerini de paylaşarak şunları ekledi: "Bu birkaç şeyi gösteriyor. Her şeyden önce, bence son 10 yılda Liverpool'un ne kadar harika takımlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu arada, harika bir menajere de sahip olduğunu. Gelip size bu sezon neden 10 kez kaybettiğimizi tüm nedenlerini anlatabilirim. Bunlardan birini az önce duyduk – geç gelen goller – ve bence bugün, bu sezonki sakatlık sorunları açısından her şeyi özetliyor. Üç harika golcüsünden yoksun kalmak, hiçbir takım için asla yararlı değildir. Ve yine, sağ bek pozisyonu... ama, tamam, mazeret bulmak benim işim değil – benim işim çözüm bulmak. Bugün de bunu yapmaya çalıştım ve bence ilk 45 dakikada fena gitmedi çünkü onlara ayak uydurduk ve bence yakındık. Onlar birkaç kez yaklaştı, biz iki kez yaklaştık. İkinci yarıda ise onlar daha iyi takımdı."