Getty Images Sport
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'Çok acı çektim!' - Real Madrid efsanesi Luka Modric, Barcelona ikonu Lionel Messi'ye Arjantin'den emekliliğinin ardından en büyük saygı duruşunu yaptı
Bir dönemin sonu
Messi, efsanevi 21 yıllık milli takım kariyerine Buenos Aires'teki Estadio Monumental'da nokta koydu. 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in Benin karşısında 3-0 kazandığı net galibiyette iki asist yapıp 71. dakikada penaltıdan ağları bularak sahneye şık bir veda bıraktı.
Inter Miami yıldızının son golü, milli takım formasıyla attığı 126. gol olarak kayıtlara geçti. Duygusal vedası, 2022 Dünya Kupası'nı Katar'da kazanarak uzun süredir beklediği küresel zafere sonunda ulaşmasının ardından geldi; bu zafer de onun uluslararası arenadaki mirasını nihayet perçinledi.
Modric, yurt içi ve uluslararası maçlarda Messi ile 27 kez karşı karşıya gelirken, sekiz kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli'ye karşı biraz daha zayıf bir istatistiğe sahip. Bu karşılaşmalarda Hırvat yıldız 10 galibiyet ve beş beraberlik alırken, 12 yenilgi yaşadı.
- AFP
Büyük saygı
Cadena SER'e konuşan Modric, uzun yıllardır rakibi olan oyuncuya büyük övgüler yağdırdı. AC Milan'ın oyun kurucusu, La Liga'daki zirve yıllarında Barcelona efsanesine karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu kabul ederken, tarihi rekabetlerini bir kenara bırakıp Arjantinli yıldızın eşsiz parlaklığını vurguladı.
"Onun hakkında ne söyleyebilirim? Emekli olması üzücü ama bu onun kararı ve buna saygı duymamız gerekiyor" diyen Modric, "Milli takımla inanılmaz bir şey başardı; çok istediği Dünya Kupası'nı kazandı" ifadelerini kullandı.
Hırvat yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "O, dünyanın en iyi oyuncularından biri, eşi benzeri olmayan bir oyuncu ve ona karşı hem Hırvatistan hem de Real Madrid formasıyla çok acı çekmiş olsam da, onu izlemek büyük bir zevkti. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum."
Duygusal veda
Modric'in saygı duruşu, Messi'nin Arjantin'de gözyaşları içindeki veda konuşmasının ardından geldi. Tecrübeli forvet, taraftarlara seslenirken duygularına hakim olmakta zorlandı ve buruk anı ağustosta hayatını kaybeden babası Jorge'ye adadı.
"Çok fazla duygu var. Açıkçası ilk düşündüğüm kişi babam," dedi Messi kalabalığa. "Bana sadece teşekkür etmek kalıyor. Bu formayı 20 yıl boyunca giymek benim için çok şey ifade etti. Mücadele etmeyi, savaşmayı ya da burada olmayı istemeyi hiç bırakmadım."
Milli takım düzeninden ayrılmanın ağır bedelini kabul eden Messi, şöyle ekledi: "Geri dönmemek büyük bir üzüntü olacak. Sonsuza kadar geri dönmek isterdim, çünkü Arjantin'de oynamak, bir insanın başına gelebilecek en harika şey."
- Getty Images Sport
Kulüp görevleri yeniden başlıyor
Artık sona eren görkemli milli takım kariyerinin ardından Messi, tüm odağını Inter Miami'deki kulüp yükümlülüklerine vermek için Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek. Güney Amerika seyahatlerinin ve milli takım aralarının fiziksel yükünün ortadan kalkması, 39 yaşındaki oyuncunun enerjisini korumasına ve ülke içindeki kariyerini uzatmasına büyük olasılıkla imkan tanıyacak.
Bu arada Modric, kariyerinin geç dönemindeki kendi bölümünü İtalya'da sürdürüyor. Orta sahanın maestrosu, AC Milan'ı Serie A'da kupalara taşımaya çalışacak ve modern futbolun en ikonik bireysel rekabetlerinden birini geride bırakacak.
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