Cadena SER'e konuşan Modric, uzun yıllardır rakibi olan oyuncuya büyük övgüler yağdırdı. AC Milan'ın oyun kurucusu, La Liga'daki zirve yıllarında Barcelona efsanesine karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu kabul ederken, tarihi rekabetlerini bir kenara bırakıp Arjantinli yıldızın eşsiz parlaklığını vurguladı.

"Onun hakkında ne söyleyebilirim? Emekli olması üzücü ama bu onun kararı ve buna saygı duymamız gerekiyor" diyen Modric, "Milli takımla inanılmaz bir şey başardı; çok istediği Dünya Kupası'nı kazandı" ifadelerini kullandı.

Hırvat yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "O, dünyanın en iyi oyuncularından biri, eşi benzeri olmayan bir oyuncu ve ona karşı hem Hırvatistan hem de Real Madrid formasıyla çok acı çekmiş olsam da, onu izlemek büyük bir zevkti. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum."



