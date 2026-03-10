Getty Images Sport
Çeviri:
"Çoğu 9 numara ondan daha güçlü" - Leny Yoro "çok fazla kavgaya karışıyor" ve Man Utd savunmacısı Rio Ferdinand ona tavsiyede bulunuyor
Ferdinand, Yoro'nun fiziksel mücadelesini tespit eder.
Yoro, sakatlanan stoper Lisandro Martinez'in yokluğunda son haftalarda United'ın ilk 11'inde yeniden yerini aldı. Daha önce kısa süreli yedek olarak sahaya çıkmakla yetinmek zorunda kalmış ya da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu. Fransız oyuncu hala İngiliz birinci liginin taleplerine ve son yıllarda Old Trafford'u saran istikrarsızlığa uyum sağlamaya çalışırken, Ferdinand rakibiyle karşılaştığında dikkatli olması gerektiğini düşünüyor.
Ferdinand, Rio Ferdinand Presents adlı podcast'inde "Leny Yoro şu anda fiziksel olarak aynı seviyede olmadığı halde maçlarda çok fazla mücadele etmeye çalışıyor" dedi. Genç oyuncu ile tecrübeli birinci lig forvetleri arasındaki farkı değerlendiren eski İngiltere kaptanı, "Hepsi fiziksel olarak çok daha gelişmiş. Karşılaştığı oyuncuların çoğu, özellikle de 9 numaralar, ondan daha güçlü" diye ekledi.
- Getty
Doğru düelloları seçmek
Yoro, geçen sezonki 32 maçlık performansını aşma yolunda ilerliyor olsa da, Ferdinand, genç bir savunma oyuncusunun Premier Lig'de hayatta kalabilmesi için sadece çaba göstermenin yetmediğini vurguluyor. Ligin fiziksel olarak güçlü takımlarının hedefi haline gelmemesi için, efsanevi United'ın 5 numaralı oyuncusu Yoro'ya, sahada doğrudan fiziksel çatışmalara girerken daha seçici olması tavsiyesinde bulundu.
Ferdinand, genç oyuncuya özel taktiksel tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi: "O zaman, mücadelelerini seçmelisin. Duelunu seç. 60-40 senin lehineyse, hangisini seçeceksin? O zaman tüm gücünle mücadele et."
Martinez emeklilik düşüncelerini açıkladı
Yoro ayaklarını yere basarken, Martinez kendi sakatlığının psikolojik etkisini ortaya koydu ve ACL sakatlığından sonra geçen zorlu dokuz aylık iyileşme sürecinde emekliliği düşündüğünü itiraf etti. Bu sezon sadece 15 maça çıkabilen Arjantinli milli oyuncu, son baldır sakatlığından önce rehabilitasyon sürecinin en zorlu anlarında kendisine destek olan milli takımının sıkı bağlarını övdü.
"Bu en zor durumlardan biriydi. Herkesin yardımına ihtiyacım vardı; onlar olmasaydı, kolay olmazdı" dedi Martinez, DSports'a. Albiceleste kadrosundaki bağları vurgulayarak, "Sıfırdan başlamak zorundasın. Dibu [Emiliano Martinez] ve [Alexis] Mac Allister beni desteklemek için evime geldiler. Bu, milli takımda nasıl olduğumuzu, birbirimizi nasıl kolladığımızı gösteriyor" dedi.
- Getty Images Sport
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı giderek kızışırken, Premier Lig tablosunda üçüncü sıradaki yerini daha da sağlamlaştırmak için geri dönüş yapmaya çalışacak. Kırmızı Şeytanlar, 15 Mart'ta Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanırken önemli bir mücadeleye çıkacak.
Unai Emery'nin takımı, sıralamada United'ın sadece bir basamak altında yer alıyor ve aradaki farkı kapatmak için can atıyor.
Sezonun belirleyici aşamasına girerken, Carrick'in oyuncuları üç puanı almanın önemini çok iyi biliyor. Bir galibiyet, sadece ilk dörtte yer alma yarışında avantajlarını korumalarına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için giderek kızışan mücadelede konumlarını da güçlendirecektir.
Reklam