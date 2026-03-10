"Çoğu 9 numara ondan daha güçlü" - Leny Yoro "çok fazla kavgaya karışıyor" ve Man Utd savunmacısı Rio Ferdinand ona tavsiyede bulunuyor

Yoro, sakatlanan stoper Lisandro Martinez'in yokluğunda son haftalarda United'ın ilk 11'inde yeniden yerini aldı. Daha önce kısa süreli yedek olarak sahaya çıkmakla yetinmek zorunda kalmış ya da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu. Fransız oyuncu hala İngiliz birinci liginin taleplerine ve son yıllarda Old Trafford'u saran istikrarsızlığa uyum sağlamaya çalışırken, Ferdinand rakibiyle karşılaştığında dikkatli olması gerektiğini düşünüyor.

Ferdinand, Rio Ferdinand Presents adlı podcast'inde "Leny Yoro şu anda fiziksel olarak aynı seviyede olmadığı halde maçlarda çok fazla mücadele etmeye çalışıyor" dedi. Genç oyuncu ile tecrübeli birinci lig forvetleri arasındaki farkı değerlendiren eski İngiltere kaptanı, "Hepsi fiziksel olarak çok daha gelişmiş. Karşılaştığı oyuncuların çoğu, özellikle de 9 numaralar, ondan daha güçlü" diye ekledi.