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Cody Gakpo taraf değiştirecek mi? Manchester City, Liverpool yıldızı için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor
City, Gakpo için sürpriz bir hamle peşinde
ESPN'e göre City, hızla yaklaşan transfer dönemi son tarihi öncesinde Liverpool forveti Gakpo'yu yakından takip ediyor. Manchester City, Hollandalı oyuncunun olası durumu hakkında piyasadaki seçeneklerini değerlendirmek için bilgi aldı. Ancak kulüp, resmi bir teklif konusunda henüz Liverpool ile doğrudan temasa geçmedi.
Manchester'da yeni bir kanat oyuncusu transferi, Savinho'nun Tottenham'a son dönemdeki ayrılığının ardından büyük bir öncelik haline geldi. City, önündeki uzun sezon için kadrosuna kritik derinlik katacak yeni bir hücum oyuncusuna acil olarak ihtiyaç duyuyor. Gakpo yakın zamanda sahada hücum kalitesini gösterdi. Forvet, Liverpool'un Newcastle ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de başladı ve kritik bir gol attı.
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Liverpool, forvet konusunda geri adım atmıyor
Liverpool, şu ana kadar bu yaz Gakpo'yu kadroda tutmak istediği yönünde katı bir tutum sergiledi. Ancak transfer döneminin sonundan önce Anfield'a hücum hattına takviye gelirse bu tutum değişebilir.
Liverpool, kendi forvet hattını güçlendirmek için perde arkasında yoğun şekilde çalışıyor. Kulüp, şu anda Paris Saint-Germain forveti Bradley Barcola için aktif görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Liverpool, Brighton & Hove Albion kanat oyuncusu Yankuba Minteh için yaptığı iki ayrı teklifin de reddedilmesiyle karşılaştı.
Liverpool yeni transferleri bitirmeyi başarırsa, City sonunda pazarlık masasına oturmak için bir fırsat yakalayabilir. Ancak hızlı davranmaları gerekecek, çünkü Tottenham da bu yaz Gakpo'yu kadrosuna katmak için somut ilgi gösterdi.
Manchester'ta büyük yeniden yapılanma
Gakpo hedefler arasında yer almaya devam ederken, City kanat için başka seçenekleri de değerlendiriyor. Bunlar arasında Chelsea kanat oyuncusu Pedro Neto da var. Kulüp, pazartesi günü Palmeiras'tan Brezilyalı hücum oyuncusu Allan için 40 milyon euro (£34m) karşılığında anlaşarak hücum hattını zaten güçlendirdi.
Hücumun ötesinde, City bir merkez orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor. Nico Gonzalez şu anda Newcastle'a transferini tamamlamaya yakın ve bu da bir başka önemli ayrılık anlamına geliyor. Gonzalez, bu transfer döneminde Etihad Stadyumu'ndan ayrılan bir sonraki yüksek profilli orta saha oyuncusu olacak. Böylece bu yaz kulüpten ayrılan Bernardo Silva, Rodri ve Tijjani Reijnders'in izinden gidecek.
- Getty Images Sport
City son eklemeler için bastırıyor
Bu büyük orta saha göçüne karşılık vermek isteyen City, yüksek maliyetli transferleri sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor. Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, Lille'den €100 milyonluk transferini resmen tamamlamak üzere çoktan Manchester'a geldi. City bununla da yetinmiyor; Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'e olan ilgi hâlâ sürüyor. Arjantinli oyuncunun Londra'daki durumu, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yakından takip ediliyor.
Buna ek olarak City, hücum seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürecek. Gakpo da transfer dönemi kapanmadan önce Etihad Stadyumu'na getirmeyi düşündüğü oyunculardan biri.
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