ESPN'e göre City, hızla yaklaşan transfer dönemi son tarihi öncesinde Liverpool forveti Gakpo'yu yakından takip ediyor. Manchester City, Hollandalı oyuncunun olası durumu hakkında piyasadaki seçeneklerini değerlendirmek için bilgi aldı. Ancak kulüp, resmi bir teklif konusunda henüz Liverpool ile doğrudan temasa geçmedi.

Manchester'da yeni bir kanat oyuncusu transferi, Savinho'nun Tottenham'a son dönemdeki ayrılığının ardından büyük bir öncelik haline geldi. City, önündeki uzun sezon için kadrosuna kritik derinlik katacak yeni bir hücum oyuncusuna acil olarak ihtiyaç duyuyor. Gakpo yakın zamanda sahada hücum kalitesini gösterdi. Forvet, Liverpool'un Newcastle ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de başladı ve kritik bir gol attı.