Bir satışa onay verilmesi halinde Liverpool, Gakpo’dan ciddi bir kâr elde edebilir. Oyuncunun Tottenham’a maliyetinin 70 milyon sterline (94 milyon dolar) kadar çıkabileceği öne sürülüyor. 27 yaşındaki oyuncuyu Merseyside’a götüren anlaşma ise 45 milyon sterlinin (61 milyon dolar) altında gerçekleşmişti.

Artık Premier League’de kendini kanıtlamış bir isim olan oyuncu, PSV’deki döneminde de etkileyici bir gol sayısına ulaşabileceğini göstermişti. Kanatta ya da merkezde santrfor olarak görev yapabilen bu oyuncudan Liverpool, söz konusu özellikleri yeterince göremedi.

Bu nedenle takıma katkısının değeri sorgulanıyor. Tottenham ise yerel bir rakibinin kararlılığını test etmeye hazır. Doğru bonservis bedeli gelirse Andoni Iraola ve ekibinin, elde edilecek geliri uygun bir alternatif arayışında yeniden kullanmak adına oyuncudan para kazanmayı tercih etmesi mümkün olabilir.