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Cody Gakpo'nun Tottenham'a transferi "gerçekleşebilir" ancak Michael Owen, Liverpool'un "istikrarlı şekilde kötü" kanadını satmasının taşıdığı riski değerlendiriyor
Gakpo istikrarsızdı ama Liverpool'un kanat oyuncusu eksiği var
Bir satışa onay verilmesi halinde Liverpool, Gakpo’dan ciddi bir kâr elde edebilir. Oyuncunun Tottenham’a maliyetinin 70 milyon sterline (94 milyon dolar) kadar çıkabileceği öne sürülüyor. 27 yaşındaki oyuncuyu Merseyside’a götüren anlaşma ise 45 milyon sterlinin (61 milyon dolar) altında gerçekleşmişti.
Artık Premier League’de kendini kanıtlamış bir isim olan oyuncu, PSV’deki döneminde de etkileyici bir gol sayısına ulaşabileceğini göstermişti. Kanatta ya da merkezde santrfor olarak görev yapabilen bu oyuncudan Liverpool, söz konusu özellikleri yeterince göremedi.
Bu nedenle takıma katkısının değeri sorgulanıyor. Tottenham ise yerel bir rakibinin kararlılığını test etmeye hazır. Doğru bonservis bedeli gelirse Andoni Iraola ve ekibinin, elde edilecek geliri uygun bir alternatif arayışında yeniden kullanmak adına oyuncudan para kazanmayı tercih etmesi mümkün olabilir.
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Liverpool, Spurs'ün ilgilendiği Gakpo için teklifleri dinlemeli mi?
Liverpool’ın, Gakpo’nun istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında tekliflere açık olup olmaması gerektiği sorulan, eski Reds forveti Owen, şu anda Casino.org’un Britanya büyükelçisi olarak Birleşik Krallık’taki kumarbazların çevrimiçi casinoları karşılaştırmasına yardımcı oluyor, GOAL’e şunları söyledi: “Geçen yıl istikrarlıydı ama istikrarlı şekilde kötüydü. İlk 10 maçta falan iyi bir başlangıç yaptı ama sonra sezonun geri kalanında oldukça kötüydü.
“Gakpo, Liverpool takımında çok etkili olabileceğini zaten kanıtladı. Ancak geçen sezonki performansları endişe vericiydi, gerçi onların birçok performansı da endişe vericiydi. Kötü bir sezondu.
“Bunun imkânsız olduğunu düşünmüyorum. Sadece Liverpool muhtemelen... Onu kaybederlerse, zaten kanat oyuncularına çaresizce ihtiyaçları var. Onu kaybederlerse, sezona Rio Ngumoha’ya güvenerek mi gireceksiniz? Eğer bir yedeğiniz varsa, o zaman bunu görebilirim.
“Olabilir. Şu anda bence takviye yapmaya bakıyorlar, çok fazla oyuncuyu göndermeyi düşündüklerinden emin değilim. Geçen sezonu çok iyi değildi. Ancak zaman içinde çok iyi olduğunu kanıtladı. Bu, sonucu belirsiz bir durum.”
Liverpool'ın Barcola ile adı ciddi şekilde anılıyor
Transfer gurusu Fabrizio Romano, Spurs'ün “Cody Gakpo'nun ekibiyle bu yaz olası bir transfer konusunda doğrudan görüşmeler yaptığını” öne sürdü. Herhangi bir anlaşmanın, ortaya konacak “mali pakete” ve Liverpool'ın kadrosuna takviye yapma hamlesine bağlı olduğu belirtiliyor.
Liverpool, Fransa milli takım forveti Bradley Barcola ile güçlü şekilde anılıyor; Şampiyonlar Ligi şampiyonu 23 yaşındaki oyuncu için Paris Saint-Germain'de çıkış kapısının aralandığı söyleniyor.
Gakpo da kendi geleceği konusunda büyük söz sahibi olacak. Hollandalı oyuncunun, kulüp ve milli takım kariyerleri açısından hangi ortamın kendisine en iyi şekilde hizmet edeceğine karar vermesi gerekiyor. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını giyerken de zaman zaman yine canlı bir performans sergiledi.
Kendisine, Hollanda adına Liverpool'dakinden daha istikrarlı performans gösterme becerisi sorulduğunda, Eindhoven doğumlu oyuncu şöyle dedi: “Bu biraz farklı. Burada nasıl oynadığım, hocanın benden nerede olmamı istediği, kulüpte sahip olduğum özgürlük. Temelde mesele bu.”
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Gakpo, 2025'te beş yıllık sözleşme imzaladı
Liverpool, artık yolların ayrılmasının herkes için en iyi seçenek olduğuna karar verebilir ve böylece Gakpo da yeni bir ortamda sönmeye yüz tutan kıvılcımını yeniden alevlendirme fırsatı bulabilir. Tottenham ise bu yaz zaten büyük harcama yaptı; kuzey Londra ekibinde Premier League tecrübesine öncelik veriliyor.
Ancak Mohamed Salah şimdiden Anfield'dan ayrıldı. Iraola kanatlardaki seçeneklerinin azaldığını görürken, bu durum Liverpool'un 2025 yazında yeni beş yıllık sözleşme imzalanan bir oyuncuya güvenmeyi sürdürmesine yol açabilir.
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