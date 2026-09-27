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Cody Gakpo, Hollanda adına ayak bileği sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı; Liverpool'un milli ara sıkıntıları derinleşti
Gakpo, Sırbistan karşısında oyundan erken çıktı
Gakpo Belgrad'da maça ilk 11'de başladı ancak karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken henüz 17. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Hollandalı milli oyuncu, 12. dakikada Sasa Lukic'in sert müdahalesine maruz kaldı. Gakpo oyuna devam etmeye çalışsa da beş dakika sonra kulübeye sürdüremeyeceği yönünde işaret verdi. Tedavi görmek için kendini yere bıraktı ve yerine Ruben van Bommel oyuna girdi. Gakpo'nun sağlık ekipleri müdahale etmeden önce ayak bileğini tuttuğu görüntülendi; bu da Liverpool cephesinde ciddi endişe yarattı.
- Getty Images Sport
Liverpool, giderek büyüyen bir sakatlık kriziyle karşı karşıya
Bu aksilik, Alexander Isak'ı da zaten kaybetmiş olan Liverpool için bir darbe daha oldu. Isak, cumartesi gecesi uyluk sakatlığıyla İsveç kampından ayrıldı.
Ayrıca Jeremie Frimpong da son maç kadrosuna alınmadı, ancak bunun bir kondisyon sorunu olup olmadığı hâlâ netlik kazanmış değil. Gakpo, kısa süre önce Tottenham ya da Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki spekülasyonları, mevcut kulübüne odaklanmak için geri çevirmişti. Iraola şimdi, sorunun ciddi olmamasını umarak Gakpo'nun tam sağlık değerlendirmesini endişeyle bekleyecek.
Gakpo zorlu bir yaz dönemini değerlendirdi
Sakatlıktan önce Gakpo, yakın dönemde yaşadığı zorlukları ve Liverpool'a bağlılığını konuştuğu The Telegraph'a bir röportaj verdi. Kalma kararını değerlendirirken Gakpo şunları söyledi: "Bu yaz benim için, ailem için ve futbol ile hayat etrafındaki her şey açısından zordu. Çok uzun bir hikâye. Yaz, her şey açısından çok zordu. Ben sadece her şeyi akışına bıraktım ve nasıl geleceğini gördüm, olaylar da bu şekilde gelişti; şu anda durum bu. Kontrol edebildiğimiz şeyleri elimizden gelenin en iyisiyle yapmalıyız. Yapabileceğim tek şey bu ve geri kalanı bizim elimizde değil. Eğer durum üzerinde hiçbir kontrolüm yoksa endişelenmem. Ben sadece işimi yaparım."
- Getty Images Sport
Liverpool için sırada ne var?
Liverpool, milli ara dönüşünde kendisini bekleyen yoğun fikstüre hazırlanırken Gakpo'nun sakatlığının ufak bir sorun olmasını umacak. Kulübü, Manchester City ve Brentford'a karşı kritik Premier League maçlarının yanı sıra LASK ile Avrupa'da bir karşılaşma bekliyor. Hollanda teknik direktörü Xavi'nin, maçın bitiş düdüğünün ardından Gakpo'nun durumu hakkında kapsamlı bir güncelleme yapması bekleniyor.
Liverpool için sırada ne var?
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