Bu aksilik, Alexander Isak'ı da zaten kaybetmiş olan Liverpool için bir darbe daha oldu. Isak, cumartesi gecesi uyluk sakatlığıyla İsveç kampından ayrıldı.

Ayrıca Jeremie Frimpong da son maç kadrosuna alınmadı, ancak bunun bir kondisyon sorunu olup olmadığı hâlâ netlik kazanmış değil. Gakpo, kısa süre önce Tottenham ya da Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki spekülasyonları, mevcut kulübüne odaklanmak için geri çevirmişti. Iraola şimdi, sorunun ciddi olmamasını umarak Gakpo'nun tam sağlık değerlendirmesini endişeyle bekleyecek.