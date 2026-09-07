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'Çocuksu ve acınası!' - Christophe Dugarry, Ballon d'Or hırsı nedeniyle Kylian Mbappe'yi yerden yere vurdu
Dugarry'den Mbappe'ye sert eleştiri
Fransız futbol efsaneleri ile mevcut nesil arasındaki ilişki çoğu zaman çalkantılı oldu, ancak Dugarry, Mbappe'ye yönelik eleştirisini yeni bir seviyeye taşıdı.
Real Madrid forvetinin ilk Altın Top'unu kazanma arzusuna ilişkin son açıklamalarının ardından Dugarry, alçakgönüllülük eksikliği gördüğü ve takım halinde kazanılacak zaferler yerine kişisel istatistiklere odaklandığını düşündüğü için süper yıldızı sert sözlerle eleştirdi.
Açık sözlü yapısıyla tanınan eski golcü, böylesi kamuoyu önünde bir kampanya yürütmenin Mbappe'nin statüsündeki bir oyuncuya yakışmadığını öne sürdü.
- AFP
Çocuksu ve acınası
Dugarry, özellikle de Mbappe'nin Fransa Milli Takımı kaptanı olması nedeniyle, durumun dışarıdan nasıl göründüğünü değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Fransa milli oyuncusu, sert bir çıkışta Mbappe'yi Ballon d'Or'u kazanma arzusunu açıkça dile getirdiği için eleştirdi ve bu ödül için kamuoyu önünde lobi yapmanın doğası gereği hatalı olduğunu söyledi.
Dugarry şöyle dedi: “Böyle bireysel bir ödülü kamuoyu önünde istemeyi ÇOCUKÇA ve ACINASI buluyorum. Bunu istemekte büyük olan hiçbir şey yok, hele ki milli takımınızın kaptanıysanız.”
Mbappe, konumuna güvenmeyi sürdürüyor
Bu eleştiriler, Mbappe'nin kısa süre önce prestijli ödülü sonunda kazanmak için iyi bir konumda olduğuna inandığını söylemesine yanıt olarak geldi. 27 yaşındaki oyuncu, şansıyla ilgili konuşurken İspanya'nın başkentine yaptığı transferin onu doğal olarak bu tür ödüller için ilgi odağına yerleştirdiğini belirtti.
Mbappe, Ballon d'Or hakkında, "Bence dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid'de oynadığınızda insanlar sizi bu ödülle bağdaştırıyor" dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki bunun için iyi bir yıl olabilir ama insanlar düşündüklerine göre oy verebilir."
- Getty/GOAL
Mbappe'nin kariyerindeki leke
Paris'teki son sezonunda kupa kazanamamasına rağmen Mbappe, geçen sezon Real Madrid formasıyla 44 maçta attığı 42 golle dünyanın en üretken hücum oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Ancak Parc des Princes'teki döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamaması, bazı eleştirmenlere göre özgeçmişindeki bir leke olarak kalıyor.
Dugarry'ye göre takım başarılarından ziyade bireysel performansa odaklanılması, modern futboldaki daha geniş bir sorunun belirtisi. Yıldız oyunculara, sistemin önünde sık sık öncelik veriliyor.
Dugarry, kolektif kimliğin kaybına odaklanarak eleştirisini sürdürdü. Şöyle konuştu: “Futbol giderek daha bireysel hale geliyor ve bu durum beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Kendinizden ve bireysel ödüllerden söz etmek yerine takımdan, başarıyı paylaşmaktan ve kazanamadığınız ama birlikte kazanmak istediğiniz kupalardan söz etmelisiniz.”
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