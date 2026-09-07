Dugarry, özellikle de Mbappe'nin Fransa Milli Takımı kaptanı olması nedeniyle, durumun dışarıdan nasıl göründüğünü değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Fransa milli oyuncusu, sert bir çıkışta Mbappe'yi Ballon d'Or'u kazanma arzusunu açıkça dile getirdiği için eleştirdi ve bu ödül için kamuoyu önünde lobi yapmanın doğası gereği hatalı olduğunu söyledi.

Dugarry şöyle dedi: “Böyle bireysel bir ödülü kamuoyu önünde istemeyi ÇOCUKÇA ve ACINASI buluyorum. Bunu istemekte büyük olan hiçbir şey yok, hele ki milli takımınızın kaptanıysanız.”