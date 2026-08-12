Borja, Celta Vigo ile sezon öncesi antrenmanlara geri döndü ve İspanya'nın New York'taki görkemli 2026 Dünya Kupası zaferini hâlâ tam olarak idrak etmeye çalışıyor. 33 yaşındaki forvet, futboldaki en büyük ödülü kazanmanın gerçeküstü deneyimi üzerine düşünürken, bu zaferi çocukluk hayali olarak nitelendirdi ve bunun bir gün gerçekleşeceğini hayal etmeye bile cesaret edemediğini söyledi.

"İnanılmaz, hâlâ her şeyi özümsemeye çalışıyorum" diyen Borja, Celta'nın resmi medya kanallarına konuştu. "Sadece Dünya Kupası'na dair değil, profesyonel bir futbolcu olma fırsatını bana vermek için ailemin yaptığı fedakârlıklara dair de çok fazla duygu ve anı var."