Getty Images Sport
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Çocukluk hayali! Borja Iglesias, İspanya'nın gerçeküstü Dünya Kupası zaferini değerlendiriyor
Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
Borja, Celta Vigo ile sezon öncesi antrenmanlara geri döndü ve İspanya'nın New York'taki görkemli 2026 Dünya Kupası zaferini hâlâ tam olarak idrak etmeye çalışıyor. 33 yaşındaki forvet, futboldaki en büyük ödülü kazanmanın gerçeküstü deneyimi üzerine düşünürken, bu zaferi çocukluk hayali olarak nitelendirdi ve bunun bir gün gerçekleşeceğini hayal etmeye bile cesaret edemediğini söyledi.
"İnanılmaz, hâlâ her şeyi özümsemeye çalışıyorum" diyen Borja, Celta'nın resmi medya kanallarına konuştu. "Sadece Dünya Kupası'na dair değil, profesyonel bir futbolcu olma fırsatını bana vermek için ailemin yaptığı fedakârlıklara dair de çok fazla duygu ve anı var."
- Getty Images Sport
'2010' farkındalığı
İspanya kadrosu, turnuva boyunca görevine odaklanmayı sürdürdü ve başarılarının büyüklüğünü ancak yarı finalde Fransa'yı geçtikten sonra gerçekten kavradı. Oyuncular, memleketlerindeki dev ekranların görüntülerini ve ülke genelindeki coşkulu desteği işte o zaman gördü.
"O an 'klik' ettiği andı," diye açıkladı Borja. "Bu bize, 2010'da taraftarlar olarak sokaklarda yaşadığımız anıları hatırlattı. Kendi içimize kapandığımız ortamda yaşadığımızdan çok daha büyük bir şeyin evde yaşandığını fark ettik ve kupanın bizim olması gerektiğini biliyorduk."
Destek için teşekkürler
Sahada sınırlı süre almasına rağmen Iglesias, taraftarlardan gördüğü sevgi selinden derinden etkilendi. Forvet oyuncusu, Portekiz karşısındaki galibiyette ilk kez forma giydi, ancak milli takımdaki döneminin en ödüllendirici yönünün kolektif başarı hissi olduğunu vurguladı.
Borja ayrıca, kampanya boyunca sarsılmaz destekleri için Celta'daki takım arkadaşlarının hakkını teslim etmekte de gecikmedi. Kulüpteki takım arkadaşlarına duygusal bir mesaj gönderen Borja şöyle dedi: "Onları da işin içine katmak için gruba bir video gönderdim, çünkü gerçekten çok önemli olduklarını hissediyorum. Onlar olmasaydı, o durumu yaşayamazdım."
- Getty Images Sport
Celta'yı bekleyen süreçte
Dünya Kupası artık geride kalmışken, Iglesias odağını Celta Vigo ile geçireceği "çok özel" bir sezona çeviriyor. Golcü oyuncu, özellikle Avrupa'da mücadele etme hedefiyle motive oluyor ve kulüp efsanesi Iago Aspas'la, onun muhtemel son sezonunda birlikte oynama fırsatının keyfini çıkarıyor.
"Iago'nun tadını çıkarmak özel," diye ekledi Borja. "Onu devam etmeye ikna edebileceğimiz hissini hâlâ taşıyorum, ama ortada bir baskı yok. Her gün onun keyfini çıkarmak, sadece sportif seviyesi için değil, kişisel etkisi açısından da harika."
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