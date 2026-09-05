“Çocukların sağlığını riske atıyorsunuz!” - Öfkeli Eric Cantona, çocukluk kulübü SO Caillols'un “içler acısı” durumunu sert sözlerle eleştirdi

Cantona, SO Caillols'taki çürüyen altyapı karşısında öfkesini dile getirdi. Efsane forvet, kısa süre önce futbola ilk adımlarını attığı amatör Marsilya takımını ziyaret etti.

Ancak Fransız isim, genç takımın soyunma odalarının ve oyun zemininin durumunu görünce dehşete düştü. 15 yıllık sentetik saha o kadar ciddi şekilde bozulmuş durumda ki artık çocukların kullanması için tehlike olarak görülüyor.

Sosyal medyaya başvuran Cantona, su basmış soyunma odalarını ve kırık tesisleri görüntüledi. Çökmekte olan tesisler ciddi zarara yol açmadan önce müdahale edilmesi için yerel siyasetçilere doğrudan çağrıda bulundu.