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“Çocukların sağlığını riske atıyorsunuz!” - Öfkeli Eric Cantona, çocukluk kulübü SO Caillols'un “içler acısı” durumunu sert sözlerle eleştirdi
Cantona, Marsilya yetkililerini hedef aldı
Cantona, SO Caillols'taki çürüyen altyapı karşısında öfkesini dile getirdi. Efsane forvet, kısa süre önce futbola ilk adımlarını attığı amatör Marsilya takımını ziyaret etti.
Ancak Fransız isim, genç takımın soyunma odalarının ve oyun zemininin durumunu görünce dehşete düştü. 15 yıllık sentetik saha o kadar ciddi şekilde bozulmuş durumda ki artık çocukların kullanması için tehlike olarak görülüyor.
Sosyal medyaya başvuran Cantona, su basmış soyunma odalarını ve kırık tesisleri görüntüledi. Çökmekte olan tesisler ciddi zarara yol açmadan önce müdahale edilmesi için yerel siyasetçilere doğrudan çağrıda bulundu.
Kral derhal yerel adım atılmasını talep ediyor
Cantona, özellikle kulübün soyunma alanlarındaki hijyen standartları konusunda büyük öfke duyuyordu. Bina turu sırasında sızdıran su ısıtıcılarına, kullanılamaz durumdaki tuvaletlere ve eksik duş başlıklarına dikkat çekti.
Cantona, videosunda "Zeminin halini gördünüz mü?" diye sordu. "Üç gün önce temizlenmiş olmasına rağmen her yerde su var. Mantar riski var. Çocukların sağlığını riske atıyorsunuz, bir şey yapılmalı!"
58 yaşındaki isim ayrıca, bölgede altyapı futbolunun oynadığı kritik toplumsal rolü de vurguladı. Şunları ekledi: "Futbol çoğu zaman eğitim için bir aktarıcıdır, hatta eğitimin yüzde 100'üdür. Amatör bir kulübün futbol sahasında biz aynı zamanda erkekler de yetiştiriyoruz."
Siyasi anlaşmazlıklar kulübün kritik yenileme çalışmalarını durdurdu
SO Caillols’daki vahim durum ne yazık ki yerel bir siyasi anlaşmazlığın içine sürüklendi. Marsilya Belediye Başkan Yardımcısı Eric Mery, merkezi olmayan tesislerin bakımının yapılmamasından önceki sektör belediye başkanını sorumlu tuttu.
Bu siyasi çekişme, kulübü hayati öneme sahip finansmandan mahrum bıraktı. Kulüp başkanı Christine Crimi, son beş yıldır kötüleşen koşullar konusunda yetkilileri sonuç alamadan uyardığını açıkladı.
Crimi, belediyenin şu anda kuzey mahallelerde stadyum inşasına öncelik verdiğini anlattı. Başka yerlerde altyapının iyileştirilmesini desteklediğini belirten Crimi, bunun kendi toplumunun güvenliği pahasına olmaması gerektiğinde ısrar etti.
- Getty Images Entertainment
Belediye binası, yakında tesis incelemesi yapılacağını vaat ediyor
Cantona'nın geniş yankı uyandıran müdahalesinin ardından, şimdi harekete geçme baskısı net şekilde Marsilya'nın yerel yönetiminin üzerinde. Büyüyen tepkilere yanıt olarak, Marsilya belediye binası kamuoyu önünde SO Caillols krizini inceleme sözü verdi. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda yapısal sorunları gözden geçireceklerini taahhüt etti.
Şimdilik, Cantona'nın çocukluk kulübündeki genç takım oyuncuları tehlikeli sahada ve su basan soyunma odalarında yolunu bulmaya devam etmek zorunda. Yerel topluluk, United ikonunun güçlü mesajının sonunda kalıcı bir çözümü zorlamasını umacak.
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