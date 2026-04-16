"Çocuklarımızı çok seviyoruz" - Sir David Beckham'ın eşi Victoria, oğlu Brooklyn'le yaşadığı anlaşmazlık konusunda sessizliğini bozdu

Victoria, en büyük oğlu Brooklyn ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlık konusunda ilk kez kamuoyuna konuştu. Samimi bir röportajda eski Spice Girls üyesi, son zamanlarda aile dinamikleriyle ilgili manşetlere rağmen, kendisi ve eşi David’in çocuklarına duydukları derin sevgiyi vurguladı.

Wall Street Journal'a konuşan Victoria, durumu şöyle değerlendirdi: "Bence biz her zaman çocuklarımızı çok sevdik. Her zaman elimizden gelen en iyi ebeveynler olmaya çalıştık. Biliyorsunuz, 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözü önündeyiz ve tek yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızı korumak ve sevmekti. Ve biliyorsunuz, bu konuda gerçekten söylemek istediğim tek şey bu."