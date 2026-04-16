Getty/GOAL
Çeviri:
"Çocuklarımızı çok seviyoruz" - Sir David Beckham'ın eşi Victoria, oğlu Brooklyn'le yaşadığı anlaşmazlık konusunda sessizliğini bozdu
Victoria Beckham aile içi gerginliklere değindi
Victoria, en büyük oğlu Brooklyn ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlık konusunda ilk kez kamuoyuna konuştu. Samimi bir röportajda eski Spice Girls üyesi, son zamanlarda aile dinamikleriyle ilgili manşetlere rağmen, kendisi ve eşi David’in çocuklarına duydukları derin sevgiyi vurguladı.
Wall Street Journal'a konuşan Victoria, durumu şöyle değerlendirdi: "Bence biz her zaman çocuklarımızı çok sevdik. Her zaman elimizden gelen en iyi ebeveynler olmaya çalıştık. Biliyorsunuz, 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözü önündeyiz ve tek yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızı korumak ve sevmekti. Ve biliyorsunuz, bu konuda gerçekten söylemek istediğim tek şey bu."
- Getty Images
Brooklyn’in sosyal medyada yaydığı iddialar
Ocak ayında Brooklyn'in Instagram'da altı sayfalık uzun bir açıklama yayınlamasıyla, söz konusu anlaşmazlığın kamuoyuna yansıması daha da şiddetlendi. Şef adayı, ebeveynlerini eşi Nicola Peltz ile olan ilişkisini "mahvetmeye" çalışmakla suçladı ve ailenin sergilediği sevgi gösterilerinin çoğu zaman "Beckham Markası"nı korumakla bağlantılı olduğunu ima etti.
Brooklyn, ayrıntılı paylaşımında, ebeveynlerinin "basına konuşmaya devam etmeleri" nedeniyle konuşmak zorunda kaldığını belirterek hayal kırıklığını dile getirdi. Ayrıca düğünüyle ilgili somut iddialarda bulunarak, annesinin "son anda Nicola'nın [düğün] elbisesini dikmeyi iptal ettiğini" ve kutlamalar sırasında "herkesin önünde bana çok uygunsuz bir şekilde dans ettiğini" iddia etti.
Düğün etkinliklerinin birbiriyle rekabet eden versiyonları
Brooklyn'in düğün atmosferiyle ilgili iddiaları, törene katılanların farklı açıklamalarına yol açtı. Brooklyn, ailenin "her şeyden önce kamuoyuna yönelik tanıtım ve destek" önemsediğini vurgularken, bazı konuklar tören sırasında yaşandığı iddia edilen gerginlikle ilgili kendi bakış açılarını dile getirdiler.
DJ Fat Tony, Brooklyn'in annesiyle yaşadığı "garip dans" hakkındaki anlatımını destekliyor gibi görünüyordu. Ancak şarkıcı Marc Anthony farklı bir görüş ortaya koydu ve kamuoyuna sunulan anlatımın "gerçekle pek alakası olmadığını" öne sürdü. Brooklyn ayrıca Beckham ailesindeki aile sevgisinin genellikle "sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza göre belirlendiğini" iddia etmişti.
- Getty Images Sport
David Beckham’ın olayla ilgili tutumu
David Beckham, Brooklyn’in Instagram paylaşımına özel olarak değinen resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Inter Miami’nin ortak sahibi Davos’ta düzenlenen bir panelde ebeveynlik ve sosyal medya hakkında genel bir değerlendirmede bulundu.
Modern çağda çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerine düşüncelerini paylaşan Manchester United ve İngiltere efsanesi, çocukların "hata yapmasına izin verilmesi" gerektiğini belirtti. Aralarındaki gerginliğe rağmen, hem David hem de Victoria, Mart ayında Brooklyn'in 27. doğum gününde sosyal medyada ona övgü dolu mesajlar paylaştı ve bu durum, kamuoyu önünde yaşanan tartışmayı geride bırakma isteğinin bir işareti olarak yorumlandı.