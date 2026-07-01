Eski milli futbolcu Thomas Helmer, olası bir kadro yenilenmesi bağlamında 41 yaşındaki bu ismi DFB’de bir göreve uygun bir aday olarak görüyor.
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"Çocuklara Almanya için oynamak ne demek olduğunu açıklayabilirdim": Bastian Schweinsteiger için DFB'de bir görev mi?
"Bunun teknik ekipte mi yoksa genel kadroda mı olduğu aslında önemli değil. Mesela Bastian Schweinsteiger, çocuklara Almanya için oynamak ve bu uğurda canını dişine takmanın ne anlama geldiğini bir kez olsun açıklayabilirdi," dedi Helmer, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda.
Schweinsteiger, 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından DFB milli takımındaki aktif kariyerine son vermişti. Ardından ARD kanalında yorumcu olarak göreve başladı ve bu görev kapsamında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen mevcut Dünya Kupası'nı da takip ediyor.
Milli takımda toplam 121 kez forma giyen Schweinsteiger, 24 gol attı ve 38 asist yaptı. En büyük başarısı, 2014 yılında Joachim Löw yönetiminde Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak oldu. Ancak daha sonra teknik direktörlük kariyerine başlamadı.
Julian Nagelsmann, DFB’de görevinden alınacak mı?
Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici yenilginin ardından, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın görevden alınmasını talep eden sesler giderek artıyor. Nagelsmann’ın sözleşmesi aslında 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonrasına kadar geçerli; kendisi ise şimdilik istifa etme ihtimalini dışladı.
Olası halef olarak Jürgen Klopp’un adı defalarca gündeme getirildi. Sky’ın edindiği bilgilere göre, DFB’nin mevcut milli takım teknik direktörüyle erken bir şekilde yollarını ayırması durumunda Klopp bu görevi üstlenmeye hazır.