"Çocuklara Almanya için oynamak ne demek olduğunu açıklayabilirdim": Bastian Schweinsteiger için DFB'de bir görev mi?

"Bunun teknik ekipte mi yoksa genel kadroda mı olduğu aslında önemli değil. Mesela Bastian Schweinsteiger, çocuklara Almanya için oynamak ve bu uğurda canını dişine takmanın ne anlama geldiğini bir kez olsun açıklayabilirdi," dedi Helmer, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda.

Schweinsteiger, 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından DFB milli takımındaki aktif kariyerine son vermişti. Ardından ARD kanalında yorumcu olarak göreve başladı ve bu görev kapsamında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen mevcut Dünya Kupası'nı da takip ediyor.

Milli takımda toplam 121 kez forma giyen Schweinsteiger, 24 gol attı ve 38 asist yaptı. En büyük başarısı, 2014 yılında Joachim Löw yönetiminde Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak oldu. Ancak daha sonra teknik direktörlük kariyerine başlamadı.