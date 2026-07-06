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“Çocuklar okula gitmesin, ebeveynler de işe gitmesin!” - Jude Bellingham, Meksika’ya karşı heyecan verici Dünya Kupası galibiyetinde iki gol attıktan sonra, uykusuz kalan İngiltere taraftarlarına mesaj gönderdi
Memleketimizdeki taraftarlara bir mesaj
Maçın Birleşik Krallık’ta Pazartesi sabahının erken saatlerinde sona ermesiyle Bellingham, bu heyecanlı anları izlemek için uyanık kalan taraftarların özverisini hemen takdir etti. Şaka yollu bir şekilde, bu zaferin büyüklüğünün ulusal bir tatil gününü hak ettiğini öne sürerken, tüm ülkenin bu anın tadını sonuna kadar çıkarması çağrısında bulundu.
"Patronlarınıza mesaj atın ve işe gelmeyeceğinizi söyleyin, bu kadar basit," dedi Bellingham. "Yedi yaşımdan beri İngiltere taraftarıyım. 2010 Dünya Kupası'nın benim ilk turnuvam olduğunu hatırlıyorum ve tabii ki son zamanlarda daha iyi anlar yaşadık, ama birkaç turnuvayı izlediğimi hatırlıyorum ve şu anda televizyonda bol bol konuşan bazı oyuncular da bu tür gecelerde zorlanmışlardı. Zordu çünkü onlara gerçekten destek verdiğimizi hissetmiyorduk; çünkü bunu yapmak için pek bir neden yoktu. Ülkesine bu kadar çok şey veren ve onlara bu tür anları ve geceleri yaşatabilen bir İngiltere takımının parçası olmak, kariyerimde ve hayatımda gerçekten her şeyden daha önemli. Evet, çocuklar okula gitmeyin, ebeveynler işe gitmeyin, günün tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla birlikte olun, mümkünse tekrar pub’a gidin ve tadını çıkarın çünkü bu tür geceler pek sık yaşanmaz.”
- AFP
Bellingham, Azteca’da Üç Aslan’a ilham veriyor
Düşmanca bir ortama ve kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen maç başlangıcına rağmen, Tuchel’in oyuncuları inanılmaz bir direnç göstererek 3-2’lik galibiyeti elde ettiler. Bellingham, bu zaferin mimarı oldu; kale önünde son derece etkili ve yorulmak bilmeyen bir enerjiyle, 10 kişiyle oynayan İngiltere takımını çılgın bir son yarım saat boyunca sürükledi.
Sonucun önemini değerlendiren Bellingham, takımın ortak çabasından duyduğu gururu açıkça dile getirdi. Bellingham, “Bir grup gençten, bir kadrodan, bir ulustan hiç bu kadar gurur duymamıştım,” dedi. “Bu, bir ulusun performansıydı. Bu hafta gördüğüm her şey, arkamızda duran bir ulusmuş gibi hissettirdi. Bu hafta boyunca tek konuştuğumuz şey, inanılmaz bir atmosferde çok iyi bir takıma karşı ne kadar zorlu bir maç olacağıydı. Bu galibiyeti elde etmek, İngiltere kariyerimin şimdiye kadarki en güzel gecesi oldu, buna eminim."
Meksiko’da zorlukların üstesinden gelmek
İngiltere’nin çeyrek finale giden yolu hiç de kolay olmadı. İkinci yarıda Quansah’ın kırmızı kart görmesinin ardından, Üç Aslanlar geri çekilmek ve Bellingham’ın attığı iki golle elde edilen dar bir üstünlüğü korumak zorunda kaldı; ta ki 60. dakikada Harry Kane’in golüyle İngiltere rahatlayana kadar. Meksika'nın, Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye karşı "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" olarak anılan gollerini attığı bu tarihi stadyumda oynadığı 89 maçın sadece ikisini kaybetmiş olması göz önüne alındığında, bu zafer özellikle etkileyiciydi.
Bellingham, stadyumun tarihinin ve mevcut nesil üzerinde duran beklentilerin ağırlığının son derece farkında. "Diğer tüm oyuncularla birlikte omuzlarımda taşıdığım baskının farkındayım," dedi Bellingham. "Her oyuncunun sahada rolüne göre farklı bir sorumluluğu var, ancak ben takıma ne katabileceğimi biliyorum. Ama sahada, bu gece benim yaptığımın aynısını yapabilecek 26 genç var; buna inanıyorum ve umarım böyle bir galibiyet onlara da aynı inancı aşılar."
- AFP
Norveç maçı öncesinde güven artıyor
Bu sonuç, bu Cumartesi Miami’de Norveç ile oynanacak heyecan verici bir çeyrek final karşılaşmasının önünü açtı. Bellingham, bu galibiyetin niteliğinin – 10 kişiyle derin savunma yapıp gol fırsatlarını kusursuz bir şekilde değerlendirmenin – takımın eleme turlarında ilerledikçe özgüveninde bir dönüm noktası olması gerektiğini düşünüyor.
"Kimseyi korkmamalıyız, çok iyi bir takım olduğumuzu fark etmek için 40, 50 ya da 60 dakika beklememeliyiz," diye ekledi orta saha oyuncusu. "Bu yüzden umarım bu galibiyet takıma bu inancı aşılar, çünkü oyuncularımız kendileri hakkında böyle hissetmeyi hak ediyorlar."
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