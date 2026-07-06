Maçın Birleşik Krallık’ta Pazartesi sabahının erken saatlerinde sona ermesiyle Bellingham, bu heyecanlı anları izlemek için uyanık kalan taraftarların özverisini hemen takdir etti. Şaka yollu bir şekilde, bu zaferin büyüklüğünün ulusal bir tatil gününü hak ettiğini öne sürerken, tüm ülkenin bu anın tadını sonuna kadar çıkarması çağrısında bulundu.

"Patronlarınıza mesaj atın ve işe gelmeyeceğinizi söyleyin, bu kadar basit," dedi Bellingham. "Yedi yaşımdan beri İngiltere taraftarıyım. 2010 Dünya Kupası'nın benim ilk turnuvam olduğunu hatırlıyorum ve tabii ki son zamanlarda daha iyi anlar yaşadık, ama birkaç turnuvayı izlediğimi hatırlıyorum ve şu anda televizyonda bol bol konuşan bazı oyuncular da bu tür gecelerde zorlanmışlardı. Zordu çünkü onlara gerçekten destek verdiğimizi hissetmiyorduk; çünkü bunu yapmak için pek bir neden yoktu. Ülkesine bu kadar çok şey veren ve onlara bu tür anları ve geceleri yaşatabilen bir İngiltere takımının parçası olmak, kariyerimde ve hayatımda gerçekten her şeyden daha önemli. Evet, çocuklar okula gitmeyin, ebeveynler işe gitmeyin, günün tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla birlikte olun, mümkünse tekrar pub’a gidin ve tadını çıkarın çünkü bu tür geceler pek sık yaşanmaz.”