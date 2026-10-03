Flash Press Agency
Çeviri:
"Çocuklar her şeyi kusursuz yaptı!" Roberto Mancini, İtalya'nın Paris'te nihai olgunluk sınavını geçmesinin ardından konuştu
Mancini'nin gelişen İtalya'sı olgunluk açısından en zorlu sınavı Paris'te geçti
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımının Fransa ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı maçı devam eden gelişim sürecinde önemli bir ileri adım olarak değerlendirdi. İtalya, Stade de France'ta cesaret ve taktik disiplin ortaya koydu; Michael Olise harika bir frikikle skoru açtıktan sonra Alessandro Bastoni'nin golüyle geri döndü.
Bursa'da Türkiye'yi mağlup eden kadroya göre yalnızca iki değişiklik yapan Mancini, genç bir ilk 11'e güvenini koruyarak istikrarlı performansları ödüllendirdi.
Bu sonuç, İtalya'yı pazartesi günü Bologna'da oynayacağı iç saha maçı öncesinde A Grubu'nda iyi bir konumda bırakıyor.
- AFP
Başantrenör, takımın kolektif yaklaşımını ve savunma yapısını övdü
Son düdüğün ardından konuşan Mancini, takımının Fransa'nın sert baskısı altında geriden oyun kurmaya çalışırken kompakt kalma becerisini övdü. Toprak hâkimiyetini rakibine bırakmasına rağmen İtalya, Zinedine Zidane'ın ekibine az sayıda net fırsat verdi ve ilk yarıda daha üstün gol fırsatları üretti.
Mancini, oyuncularının her taktik talimatı kusursuz şekilde uyguladığını vurguladı.
"Çocuklar her şeyi kusursuz yaptı" diyen Mancini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir takım olarak savundular ve bir takım olarak hücum ettiler. Kesinlikle çok olumlu bir akşamdı. Yolculuğumuzda bir adım daha ileri gittiğimizi görmek istiyordum. Büyük şampiyonlardan kurulu bir takıma karşı kolay olmasa da oynamaya çalışmalarını beğendim. Onlar daha fazla topa sahip olmasına rağmen az pozisyon vermemiz iyiydi."
Dikey oyun tarzı ve agresif pres, İtalya'nın yeni kimliğini tanımlıyor
Takımın taktik çerçevesini değerlendiren Mancini, agresif ve ileriye dönük yaklaşımı sürdürmenin pazarlığa kapalı olduğunu vurguladı. İtalya, Gianluigi Donnarumma'nın kritik kurtarışları sayesinde ikinci yarıdaki baskılı dönemi atlattıktan sonra önde baskı yaparak Bastoni'nin beraberlik golüne yol açan hatayı zorladı.
Mancini, istikrar inşa etmenin zaman aldığını ancak takımın bağlılığının açık olduğunu belirtti.
Mancini, "Bunun biraz zaman alacağını biliyoruz ama tavrımız her zaman aynı olmalı" dedi. "Fransa'ya karşı zorlu bir sınavdı çünkü çok büyük bir milli takımla karşılaştık. Gelişim yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz."
- IPA Sport
İtalya, Türkiye ile rövanş maçına Bologna'da hazırlanıyor
İtalya, pazartesi günü Bologna'da Türkiye'yi ağırlamak üzere evine dönüyor ve Bursa'daki önceki galibiyetini tekrarlamayı hedefliyor. Mancini, yedi günde oynanan yoğun üç maçlık periyodun ardından kadronun ne kadar dinç olduğunu değerlendirmeyi planlıyor.
Fransa, bu periyottaki ikinci iç saha maçı hazırlıklarını sürdürmek için Paris'te kalıyor.
Mancini, milli arayı bir başka olumlu performansla tamamlamayı amaçlıyor.
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