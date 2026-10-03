İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımının Fransa ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı maçı devam eden gelişim sürecinde önemli bir ileri adım olarak değerlendirdi. İtalya, Stade de France'ta cesaret ve taktik disiplin ortaya koydu; Michael Olise harika bir frikikle skoru açtıktan sonra Alessandro Bastoni'nin golüyle geri döndü.

Bursa'da Türkiye'yi mağlup eden kadroya göre yalnızca iki değişiklik yapan Mancini, genç bir ilk 11'e güvenini koruyarak istikrarlı performansları ödüllendirdi.

Bu sonuç, İtalya'yı pazartesi günü Bologna'da oynayacağı iç saha maçı öncesinde A Grubu'nda iyi bir konumda bırakıyor.