FC Bayern München'den Joshua Kimmich, Salı akşamı kulübüyle birlikte Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı Santiago Bernabéu'da sahaya çıkacak olması nedeniyle bu stadyumla olan özel bağını açıkladı.
Çeviri:
"Çocukken bile buraya gelirdim": FC Bayern'den Joshua Kimmich, Real Madrid Stadyumu'ndaki özel bir anısını paylaşıyor
- Getty Images
Joshua Kimmich: "Bu şey gerçekten büyük"
"Elbette bu özel bir maç," dedi Kimmich basın toplantısı sırasında – ve bunun kendisi için neden bu kadar özel olduğunu açıkladı. "Çocukken stadyumu görmek için buraya gelmiştim. O zaman maç bile yoktu – ama o zaman bile 'Vay be, burası gerçekten büyük' diye hissetmiştim. Birkaç yıl sonra burada oynamak gerçekten çok özel bir şey," diye açıkladı. "İşte bunlar, her gün sıkı antrenman yapmanın karşılığını aldığın anlar," diye ekledi.
- Getty Images
Kimmich'in Madrid'de Real Madrid'e karşı oynayacağı dördüncü maç
FC Bayern Münih'in oyuncusu Joshua Kimmich, büyük olasılıkla Salı günü dördüncü kez Santiago Bernabeu'nun çimlerine çıkacak: 2017'de, uzatmaların ardından Bayern'in 2-4 mağlup olduğu ve çok tartışılan maçta 88. dakikada oyuna girmişti. Bir yıl sonra, yarı final rövanş maçında 2-2 biten karşılaşmada ilk 11'de yer aldı; 2024'te ise yine son dörtlü turunda 1-2 yenildikleri maçta ilk 11'de yer aldı. Bu üç karşılaşmanın hepsinde Münih ekibi, "Kral" ekibine karşı elendi.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları:
- 7 Nisan, saat 21:00: Real Madrid - Bayern Münih
- 11 Nisan, 18.30: FC St. Pauli - Bayern Münih
- 15.04., 21:00: Bayern Münih - Real Madrid
- 19.04., 17.30: Bayern Münih - VfB Stuttgart