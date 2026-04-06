"Elbette bu özel bir maç," dedi Kimmich basın toplantısı sırasında – ve bunun kendisi için neden bu kadar özel olduğunu açıkladı. "Çocukken stadyumu görmek için buraya gelmiştim. O zaman maç bile yoktu – ama o zaman bile 'Vay be, burası gerçekten büyük' diye hissetmiştim. Birkaç yıl sonra burada oynamak gerçekten çok özel bir şey," diye açıkladı. "İşte bunlar, her gün sıkı antrenman yapmanın karşılığını aldığın anlar," diye ekledi.