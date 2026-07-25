Gabriel, Ekim ayına kadar 16 yaşını doldurmayacak olsa da şimdiden İngiliz futbolunun en çok beğenilen genç oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Chelsea, Arsenal ve West Ham’ın altyapılarında geçirdiği dönemlerin ardından 2022 yılında United’a katıldı.

Forvet, Leeds karşısında oynadığı U18 takımındaki ilk maçında iki gol atarak hemen ses getirdi. Daha sonra Ruben Amorim yönetimindeki A takım kadrosuyla antrenmanlara katıldı, FA Gençlik Kupası'nda Peterborough karşısında gol attı ve İngiltere'yi U15, U16 ve U17 seviyelerinde temsil etti. Geçen sezon Gabriel, U18 Premier Ligi ve FA Gençlik Kupası'nda oynadığı 29 maçta 26 gol attı ve dört asist yaptı.