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'Çocuk Messi' konuştu! Manchester United'ın genç yıldızı, beş gol atılan galibiyette hayalindeki ilk maça çıkamamasının ardından gizemli bir mesaj gönderdi
İlk maç beklemek zorunda
Gabriel, Manchester United’ın Rosenborg’u 5-0 mağlup ettiği hazırlık maçında A takımdaki ilk maçına çıkma fırsatını kaçırmasının ardından açıklamalarda bulundu. 15 yaşındaki oyuncu maç kadrosuna dahil edilmişti ancak oyuna girmeden yedek kulübesinde kaldı. Harry Amass, Ethan Williams, Jacob Devaney ve Shea Lacey gol atarken, Gabriel kenardan izlemek zorunda kaldı. Bu karar, “Kid Messi” lakabını kazanan forvet oyuncusu etrafında heyecan giderek artmasına rağmen alındı.
Basit bir yanıt
Gabriel, maçın bitiş düdüğünün ardından hayal kırıklığını dile getirmekte hiç vakit kaybetmedi. Genç oyuncu, Instagram’da “Sabır” yazan kısa bir mesaj paylaştı. Norveç’teki maçta forma giymemiş olsa da, genç forvet stadyum çevresinde yine de büyük ilgi gördü. Taraftarlar, onunla fotoğraf çektirmek ve imza almak için sıraya girdi; bu da United’ın en parlak akademi yeteneklerinden birinin şimdiden ne kadar büyük bir beklenti yarattığını ortaya koydu.
Yükselen yıldızın olağanüstü yolculuğu
Gabriel, Ekim ayına kadar 16 yaşını doldurmayacak olsa da şimdiden İngiliz futbolunun en çok beğenilen genç oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Chelsea, Arsenal ve West Ham’ın altyapılarında geçirdiği dönemlerin ardından 2022 yılında United’a katıldı.
Forvet, Leeds karşısında oynadığı U18 takımındaki ilk maçında iki gol atarak hemen ses getirdi. Daha sonra Ruben Amorim yönetimindeki A takım kadrosuyla antrenmanlara katıldı, FA Gençlik Kupası'nda Peterborough karşısında gol attı ve İngiltere'yi U15, U16 ve U17 seviyelerinde temsil etti. Geçen sezon Gabriel, U18 Premier Ligi ve FA Gençlik Kupası'nda oynadığı 29 maçta 26 gol attı ve dört asist yaptı.
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Önümüzde daha fazla fırsat var
Gabriel, Rosenborg maçında forma şansı bulamamış olabilir, ancak Kırmızı Şeytanlar’ın hazırlık maçları programında kendisine başka fırsatlar çıkması bekleniyor. Michael Carrick’in takımı, 22 Ağustos’ta Hull City ile oynayacakları Premier Lig açılış maçı öncesinde Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United ve AC Milan ile oynayacakları hazırlık maçları için hazırlıklarını sürdürüyor.
Carrick'in kadrosunu değerlendirmeye devam ettiği ve birçok altyapı oyuncusunun forma şansı için mücadele ettiği göz önüne alındığında, Gabriel'in A takımdaki ilk maçı artık sadece an meselesi olabilir.
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