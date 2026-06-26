"Çocuk futbolu oynamış!" Jamal Musiala, Ekvador’a karşı oynanan Dünya Kupası maçındaki performansı nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kaldı

Spor açısından önemsiz bir mağlubiyete rağmen, DFB milli takımının formu konusundaki endişeler artıyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pazartesi günü Foxborough’da oynanacak 16’da 1 maçına kadar sadece teknik ve sertlik arasında doğru dengeyi bulmakla kalmamalı; aynı zamanda maçın hemen ardından sorunları önemsiz gösterme tavrının gerçek bir maç analizi olup olmadığını ya da sadece oyuncularını kamuoyu önünde korumak istediğini kendine cevaplamalıdır.

Deniz Undav (“Onların bizden daha istekli olduklarını hissettim”) ve kaptan Joshua Kimmich gibi oyuncular maçı özeleştirel bir şekilde değerlendirirken, Nagelsmann MagentaTV’de uzmanlar ve sunucu Jürgen Klopp, Mats Hummels ve Johannes B. Kerner’e, “istek” konusunu gündeme getirdiklerinde sert bir şekilde tepki gösterdi. “Bu saçmalığı kesin” dedi milli takım teknik direktörü.

Marcel Reif ise diğer rakiplerin, Almanya’nın oyun akışını daha başlangıçta boğmak için Ekvador’un taktiğini taklit etme tehlikesi olduğunu düşünüyor. Musiala veya Wirtz gibi yaratıcı oyuncular, fiziksel baskıya karşı bir çözüm bulamazlarsa, Reif’e göre eleme turlarında erken bir elenme tehlikesi ortaya çıkacak.

Milli takım, bu büyüklükteki bir turnuvada sadece güzel “futbol” oynamanın dünya elitine karşı ayakta kalmak için yeterli olmadığını anlamalıdır.

Almanya, Pazartesi günü (22.30) büyük olasılıkla on altıda bir final turunda Paraguay ile karşılaşacak. Ancak teorik olarak rakip, Pazar gününe kadar değişebilir.