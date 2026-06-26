Reif, özellikle Bayern yıldızının cesurca oynayan Ekvadorlular karşısındaki bire bir mücadeledeki tutumunu eleştirdi; Ekvador, bu galibiyetle grupta üçüncü sırayı garantiledi ve son 16 turuna yükseldi. DFB milli takımı, E Grubu’nda liderliği önceden garantilemişti, ancak sergilenen performans uzmanlar arasında dehşet yarattı. Marcel Reif, bild.de'de yayınlanan"Reif ist Live" programında özellikle Jamal Musiala'yı hedef aldı. 76 yaşındaki Reif, "Musiala dün çocuk futbolu oynadı. Ekvador her bire bir mücadelede yer alıyor – bu onların oyun tarzı, bu kimseyi şaşırtmamalı!" diye yorumladı.
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"Çocuk futbolu oynamış!" Jamal Musiala, Ekvador’a karşı oynanan Dünya Kupası maçındaki performansı nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kaldı
Reif, uzun süren sakatlığının ardından hâlâ eski günlerindeki rahatlığı yakalamaya çalışan Bayern yıldızının performansını (SPOX notu 4,5) tam bir fiyasko olarak değerlendirdi. Oyuncunun fiziksel olarak güçlü Güney Amerikalı rakiplere karşı hiçbir an kendini gösteremediğini belirtti. Reif, “Musiala dün sahada yok gibiydi” dedi.
Bu maçta fiziksel dayanıklılığın eksikliği belirleyici faktör olmuş; bu nedenle Reif şu sonuca vardı: “Dün ona futbol oynamasına izin vermediler.”
"Bire bir mücadelelerde ezildiler": Jürgen Klopp da DFB yıldızlarının yaklaşımını eleştirdi
Alman takımının zihniyetinde ve sertliğinde bir eksiklik olduğunu gören sadece Marcel Reif değildi. Jürgen Klopp da benzer bir görüşü dile getirerek, oyuncuların fiziksel olarak karşı koyma konusundaki isteksizliğini eleştirdi. “Artık tempoyu yakalamalıyız. En azından aynı yoğunlukta oynamalıyız. İkili mücadelelerde adeta yutulduk,” diye açıkladı Klopp, MagentaTV’de.
Orta sahadaki direnç eksikliği tüm takıma yayılmış durumda. Reif, Ekvadorlu oyuncuların tutarlı bir şekilde hareket ettiklerini vurguladı: “Onların tarzı şu: Her bire bir mücadelede içeri giriyorlar ve omuzlarını kullanıyorlar.” Ve şöyle devam etti: "Gerçekten karşı koyan tek kişi Tah'dı; sanırım Valencia'yı kendi yedek kulübesine gönderdi, çünkü o onunla itişip kakışmak, çarpışmak istiyordu. Orada Tah ona nasıl yapılacağını gösterdi. Bu da oyunun bir parçası."
DFB milli takımı, 16'da 1'de büyük olasılıkla Paraguay ile karşılaşacak
Spor açısından önemsiz bir mağlubiyete rağmen, DFB milli takımının formu konusundaki endişeler artıyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pazartesi günü Foxborough’da oynanacak 16’da 1 maçına kadar sadece teknik ve sertlik arasında doğru dengeyi bulmakla kalmamalı; aynı zamanda maçın hemen ardından sorunları önemsiz gösterme tavrının gerçek bir maç analizi olup olmadığını ya da sadece oyuncularını kamuoyu önünde korumak istediğini kendine cevaplamalıdır.
Deniz Undav (“Onların bizden daha istekli olduklarını hissettim”) ve kaptan Joshua Kimmich gibi oyuncular maçı özeleştirel bir şekilde değerlendirirken, Nagelsmann MagentaTV’de uzmanlar ve sunucu Jürgen Klopp, Mats Hummels ve Johannes B. Kerner’e, “istek” konusunu gündeme getirdiklerinde sert bir şekilde tepki gösterdi. “Bu saçmalığı kesin” dedi milli takım teknik direktörü.
Marcel Reif ise diğer rakiplerin, Almanya’nın oyun akışını daha başlangıçta boğmak için Ekvador’un taktiğini taklit etme tehlikesi olduğunu düşünüyor. Musiala veya Wirtz gibi yaratıcı oyuncular, fiziksel baskıya karşı bir çözüm bulamazlarsa, Reif’e göre eleme turlarında erken bir elenme tehlikesi ortaya çıkacak.
Milli takım, bu büyüklükteki bir turnuvada sadece güzel “futbol” oynamanın dünya elitine karşı ayakta kalmak için yeterli olmadığını anlamalıdır.
Almanya, Pazartesi günü (22.30) büyük olasılıkla on altıda bir final turunda Paraguay ile karşılaşacak. Ancak teorik olarak rakip, Pazar gününe kadar değişebilir.