"Umarım Flo Wirtz harika bir Dünya Kupası geçirir. Bence olağanüstü bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip," dedi Klopp BBC'ye. Klopp, 2024 yazında Liverpool FC'deki teknik direktörlük görevinden istifa etmişti; bir yıl sonra Reds, Wirtz'i Leverkusen'den 125 milyon avroya transfer etti. Anfield Road'daki ilk sezonunda Wirtz, yüksek transfer bedelinin getirdiği beklentileri henüz karşılayamadı.
"Çocuğa baskı yapmak istemiyorum": Jürgen Klopp, bir DFB oyuncusundan "harika bir Dünya Kupası" bekliyor
"Çocuğa baskı yapmak istemiyorum. Zorlu bir sezonda ne kadar iyi olabileceğini zaten gösterdiğine gerçekten inanıyorum," dedi Klopp. Şu anki İngiltere şampiyonu Liverpool, teknik direktör Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de şu anda sadece dördüncü sırada yer alıyor. Lider Arsenal ile arasındaki puan farkı şimdiden 15'e ulaştı; bu nedenle, kalan dört maçta şampiyonluğu korumak artık mümkün değil.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Reds, son şampiyon Paris Saint-Germain'e karşı iki maçta da 0-2 yenilerek çeyrek finalde elendi.
Florian Wirtz, son olarak İsviçre'deki hazırlık maçında göz doldurdu
"Eski oyuncularımın hepsinin Dünya Kupası'nda harika bir performans sergilemelerini umuyorum," dedi turnuvayı uzman olarak takip edecek olan Klopp genel bir değerlendirmede.
Wirtz, Eylül 2021'de DFB takımında ilk kez forma giydi ve şu ana kadar 39 milli maçta (10 gol) forma giydi. Mart ayında İsviçre'de oynanan dostluk maçında Almanya'nın 4-3 galibiyetinde iki gol ve iki asistle parladı. 22 yaşındaki oyuncu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Mayıs ayında açıklayacağı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yerini garantiledi.
Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki grup maçları:
14 Haziran, saat 19:00 Almanya - Curacao 20 Haziran, 22:00 Almanya - Fildişi Sahili 25 Haziran, 22:00 Ekvador - Almanya