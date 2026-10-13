24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Club Brugge karşısında Inter'in oyuncu puanları: Lautaro Martinez'in iki golü yetmedi, savunmadaki çöküş konuk ekibe galibiyeti hediye etti

Inter
Club Brugge
Inter - Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

Inter, San Siro'da 4-3'lük yıkıcı bir yenilgi aldı. Lautaro Martinez'in bitiriciliğini konuşturduğu iki gol, savunmadaki çöküşün gölgesinde kaldı. Cristian Chivu'nun ekibi topa sahip olma oranı ve şut sayısında üstün olmasına rağmen Nicolo Tresoldi'nin etkili bitiriciliği ve Romeo Vermant'ın maçın son bölümünde attığı galibiyet golüyle mağlup oldu.

Inter'in Şampiyonlar Ligi serüveni, Giuseppe Meazza'da Club Brugge'e karşı 3-4'lük kaotik bir yenilgi almasıyla ağır bir darbe aldı. Maç temkinli bir taktik mücadelesiyle başladı ancak konuk ekip, 30. dakikada Nicolo Tresoldi'nin penaltı golüyle öne geçti. Inter, devre arasından hemen önce Federico Dimarco'nun asistinde Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Inter ilk yarıda topa %53 oranında sahip olsa da Brugge'ün geçiş hücumlarını durdurmakta zorlandı.

İkinci yarı, ev sahibi ekip için taktiksel bir kabusa dönüştü. Tresoldi, etkili bir oyun sergileyen Carlos Forbs'un asistleriyle 63. ve 74. dakikalarda iki kez daha ağları buldu. Böylece hat-trick yaparak konuk ekibi 3-1 öne geçirdi. Martinez, 81. dakikadaki ikinci golüyle Inter'in umutlarını kısa süreliğine canlandırsa da Romeo Vermant'ın 87. dakikada Belçika ekibi adına attığı gol galibiyeti fiilen garantiledi. Oyuna sonradan giren Ange-Yoan Bonny, uzatma dakikalarında farkı bir kez daha azalttı ancak bu gol geç gelen bir teselliden öteye gitmedi. Inter'in savunma düzeninin yokluğu gözler önüne serilirken takım, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    J. Martinez - 4/10

    Kaleyi bulan sekiz şutla karşılaşıp dört gol yiyen kaleci için zor bir akşamdı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de ikinci yarıda topun sık sık el değiştirdiği bölümlerde ceza sahasına yeterince hâkim olamadı.

    Y. Bisseck - 5/10

    Topu ileri taşıma becerisini zaman zaman gösterdi ancak Forbs'un öncülük ettiği hızlı kontra ataklarda pozisyonunu kaybetti. Maçın ilerleyen bölümünde giderek daha kırılgan görünen savunma hattını fiziksel gücüyle de toparlayamadı.

    M. Akanji - 4/10

    Tecrübeli stoper için unutmak isteyeceği bir geceydi. 39. dakikada sarı kart gördü ve Tresoldi'nin hareketliliği karşısında zorlandı. Topla oynarken alışıldık soğukkanlılığını gösterse de Brugge'ün başarıya ulaşan beş kontra atağında savunmaya dönüşlerde yanlış pozisyon aldı.

    A. Bastoni - 5/10

    Inter'de geriden topu ileri taşıma konusunda en etkili oyuncuydu ancak Brugge, hücuma çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanırken sık sık savunmada yalnız kaldı. Son yirmi dakikada savunma düzeni bozulunca rakip atakları durdurmak için yapabileceği pek bir şey yoktu.

    F. Dimarco - 6/10

    Hücum bölgesinde sürekli tehdit oluşturdu ve 44. dakikada Martinez'in ilk golünün asistini yaptı. Ancak savunma görevlerini aksattı ve sol kanatta yorucu bir performansın ardından 78. dakikada oyundan alındı.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Orta saha

    P. Zielinski - 5/10

    Topu alışıldık verimliliğiyle dolaştırdı ancak savunmanın önünde gerekli korumayı sağlayamadı. Brugge'ün merkezden çok kolay hücuma geçmesine izin veren orta saha üçlüsünün bir parçasıydı. 88. dakikada oyundan alındı.

    A. Diouf - 5/10

    Orta sahaya enerji katmaya çalıştı ancak Hans Vanaken'in akıllı dikine paslarıyla sık sık oyunun dışında kaldı. Forbs'un üç asistini yaparken kullandığı koridorları kapatmak için gereken taktik disiplini gösteremedi.

    N. Barella - 6/10

    Maçın uzun bölümlerinde takımın itici gücüydü ve Inter'in ihtiyaç duyduğu dikine oyunu sağladı. İkili mücadelelerde büyük çaba gösterdi ancak Chivu, daha hücum odaklı değişikliklerle maçı çevirmeye çalışırken 78. dakikada oyundan alındı.

    H. Calhanoglu - 5/10

    29. dakikada gördüğü sarı kart, ikili mücadelelerdeki sertliğini sınırlamış gibi göründü. Duran toplardaki tehlikeli servisleri Inter'in 3,74 xG değerine katkıda bulunsa da maç kontrolden çıkmaya başlarken 67. dakikada oyundan alındı.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Hücum

    M. Thuram - 5/10

    Hareketliliği hücumdaki partnerine alan açtı ancak gol önünde alışılmadık derecede etkisiz kaldı. Inter'in 30 şutundan yalnızca 12'si kaleyi bulurken Thuram'ın bitiricilik eksikliği, 67. dakikada oyundan çıkmadan önce dikkat çekti.

    L. Martinez - 8/10

    Inter'in en dikkat çeken oyuncusuydu. Kaptan, üstün golcülük içgüdülerini göstererek 44. dakikada beraberliği sağladı, 81. dakikada ise bir kez daha gol atıp takımına umut verdi. Konuk ekibin bitiriciliğine gerçekten ayak uydurabilecek gibi görünen tek Inter oyuncusuydu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    F. Esposito - 5/10

    67. dakikada oyuna girdi ancak takımın sahadaki düzeni giderek daha çaresiz bir hâl alırken maça etki etmekte zorlandı.

    P. Sucic - 6/10

    Oyuna girdikten kısa süre sonra oyun görüşünü göstererek Martinez'in ikinci golünün asistini yaptı ancak orta sahayı sağlamlaştırmaya yardımcı olamadı.

    D. Spence - 5/10

    Oyuna genişlik katmak için son bölümde sahaya sürüldü ancak geride kalabalık savunma yapan Brugge karşısında maçın taktik gidişatını etkilemek için fazla zamanı olmadı.

    A. Bonny - 7/10

    Yedek kulübesinden gelerek büyük etki yarattı. 90+3. dakikada, kendisi gibi sonradan oyuna giren Stankovic'in asistiyle gol attı. Inter'in daha önce eksikliğini hissettiği doğrudan hücum oyununu sahaya taşıdı.

    A. Stankovic - 6/10

    Sahada kaldığı kısa sürede Bonny'nin son dakikalardaki golünün asistini yaptı ve karmaşık geçen final bölümünde soğukkanlılığını gösterdi.

    C. Chivu - 3/10

    Taktik açıdan başarısızdı. Maç öncesinde cesaret çağrısı yapmasına rağmen takımı savunmada hiçbir uyum gösteremedi. Konuk takıma 3,16 xG değerinde pozisyon fırsatı vermesi ve Forbs ile Tresoldi ikilisinden üç gol yemesi, maç içinde gerekli taktik değişiklikleri hiç yapamadığını gösteriyor.

Gelecek maçlar
BOL

BOL

Serie A

17 Eki 2026

INT

INT

CLB

CLB

Belçika Kupası

17 Eki 2026

LOK

LOK