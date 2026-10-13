J. Martinez - 4/10

Kaleyi bulan sekiz şutla karşılaşıp dört gol yiyen kaleci için zor bir akşamdı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de ikinci yarıda topun sık sık el değiştirdiği bölümlerde ceza sahasına yeterince hâkim olamadı.

Y. Bisseck - 5/10

Topu ileri taşıma becerisini zaman zaman gösterdi ancak Forbs'un öncülük ettiği hızlı kontra ataklarda pozisyonunu kaybetti. Maçın ilerleyen bölümünde giderek daha kırılgan görünen savunma hattını fiziksel gücüyle de toparlayamadı.

M. Akanji - 4/10

Tecrübeli stoper için unutmak isteyeceği bir geceydi. 39. dakikada sarı kart gördü ve Tresoldi'nin hareketliliği karşısında zorlandı. Topla oynarken alışıldık soğukkanlılığını gösterse de Brugge'ün başarıya ulaşan beş kontra atağında savunmaya dönüşlerde yanlış pozisyon aldı.

A. Bastoni - 5/10

Inter'de geriden topu ileri taşıma konusunda en etkili oyuncuydu ancak Brugge, hücuma çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanırken sık sık savunmada yalnız kaldı. Son yirmi dakikada savunma düzeni bozulunca rakip atakları durdurmak için yapabileceği pek bir şey yoktu.

F. Dimarco - 6/10

Hücum bölgesinde sürekli tehdit oluşturdu ve 44. dakikada Martinez'in ilk golünün asistini yaptı. Ancak savunma görevlerini aksattı ve sol kanatta yorucu bir performansın ardından 78. dakikada oyundan alındı.