Inter'in Şampiyonlar Ligi serüveni, Giuseppe Meazza'da Club Brugge'e karşı 3-4'lük kaotik bir yenilgi almasıyla ağır bir darbe aldı. Maç temkinli bir taktik mücadelesiyle başladı ancak konuk ekip, 30. dakikada Nicolo Tresoldi'nin penaltı golüyle öne geçti. Inter, devre arasından hemen önce Federico Dimarco'nun asistinde Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Inter ilk yarıda topa %53 oranında sahip olsa da Brugge'ün geçiş hücumlarını durdurmakta zorlandı.
İkinci yarı, ev sahibi ekip için taktiksel bir kabusa dönüştü. Tresoldi, etkili bir oyun sergileyen Carlos Forbs'un asistleriyle 63. ve 74. dakikalarda iki kez daha ağları buldu. Böylece hat-trick yaparak konuk ekibi 3-1 öne geçirdi. Martinez, 81. dakikadaki ikinci golüyle Inter'in umutlarını kısa süreliğine canlandırsa da Romeo Vermant'ın 87. dakikada Belçika ekibi adına attığı gol galibiyeti fiilen garantiledi. Oyuna sonradan giren Ange-Yoan Bonny, uzatma dakikalarında farkı bir kez daha azalttı ancak bu gol geç gelen bir teselliden öteye gitmedi. Inter'in savunma düzeninin yokluğu gözler önüne serilirken takım, iki maç sonunda puanla tanışamadı.