Çeviri:
Claudio Ranieri, 1000'e 1 oranla Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sadece dokuz ay sonra Leicester City tarafından kovulmasının 'inanılmaz' nedenini açıkladı
Şampiyonlardan küme düşme adaylarına
Leicester, şampiyonluk kutlamalarının heyecanı dinmeden kısa süre sonra, kadrosunun lig ve Avrupa maçlarını aynı anda yürütmekte zorlanması nedeniyle hızla küme düşme mücadelesine sürüklendi. Ranieri, takımını Şampiyonlar Ligi eleme turlarına taşıdı; ancak Şubat ayı sonlarında beş maçlık bir mağlubiyet serisinin ardından Premier Lig’de küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kalınca, yönetim kurulu teknik direktör değişikliğine gitmeye karar verdi. İtalyan teknik adamın kovulmasının ardından Ranieri'nin yardımcısı olan Craig Shakespeare geçici teknik direktörlüğe terfi etti ve takımı ligde tutmayı başardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'ya karşı geri dönüş galibiyetini de yönetti.
Perde arkasında yaşanan sürtüşmeler
Birçok Leicester taraftarı, Ranieri’nin kulüp için yaptıklarına rağmen çok erken kovulduğunu düşünüyordu; Ranieri ise bu kararın sadece sonuçlardan ibaret olmadığını açıkladı. Four Four Two’ya konuşan eski Chelsea ve Roma teknik direktörü şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, bu canımı yaktı. Dokuz ay önce birlikte Premier Lig'i kazanmıştık, ama şimdi kovuluyordum? Neden? Daha sonra başkanın oğlu bana sorunun, bazı İngiliz personel üyeleriyle anlaşamamam olduğunu söyledi. İnanılmaz.
"Zaten bir önceki sezon, ligin zirvesindeyken, personelden biri oyunculara hakkımda kötü konuşuyordu. Onu ofisime çağırıp nedenini sordum – bana bir cevap bile veremedi. O sırada şampiyonluk yarışına çok odaklanmıştım, bu yüzden genel menajere sezon sonunda onu göndereceğimizi söyledim. Sonunda şampiyon olduk – o kadar büyük bir sevinç, o kadar büyük bir kutlama vardı ki, hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Bu bir hataydı. Ertesi yıl, o kişi oyunculara benim hakkımda olumsuz konuşmaya devam etti."
'Fiziksel ve zihinsel' yük
Leicester’ın sahada nelerin ters gittiğini değerlendiren Ranieri şöyle konuştu: "Herkese, daha önce yaptığımızı tekrarlayamayacağımızı söylemiştim. Bu imkansızdı. Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde aynı anda oynamak, buna alışkın değilseniz son derece yorucu bir iş. Gereken fiziksel ve zihinsel enerji muazzam. Ligde, özellikle büyük takımlara karşı, performansımız hala yerindeydi. Kazansak da kaybetsak de, çocuklar iyi oynadı. Ancak Avrupa futbolu yorucu ve bunun bedelini ligde, genellikle daha az prestijli takımlara karşı ödedik."
Zorunlu ayrılışını değerlendiren teknik direktör, "Kovulmak bir teknik direktörün kariyerinin bir parçasıdır ve ben bunu kabul ettim. Bunu kötü karşıladım, ancak daha önce yaşadığım diğer kovulmalardan çok da farklı değildi, çünkü başardıklarımızdan duyduğum memnuniyet, hayal kırıklığının çok ötesindeydi. Futbol böyledir."
Leicester şu anda bir kriz içinde
Ranieri, daha sonra Nantes, Fulham ve Watford'da görev yaptıktan sonra, şu anda üst düzey danışman olarak çalıştığı Roma'da üçüncü kez görev alarak teknik direktörlük kariyerini noktaladı. Öte yandan Leicester, Ranieri'nin ayrılmasının ardından toparlanarak yeniden başarılar elde etti; Brendan Rodgers yönetiminde FA Kupası'nı kazandı ve Premier Lig'de üst üste iki sezon beşinci sırada yer aldı.
Ancak, Foxes son zamanlarda çok daha zorlu bir dönemden geçiyor. Geçen sezon Premier Lig'den küme düşen takım, bu sezonun son üç maçı kala Championship tablosunda 23. sıraya gerileyerek League One'a düşmeye mahkum gibi görünüyor. Leicester, küme düşme hattından sekiz puan uzakta ve son altı maçında galibiyet alamadı. Ayrıca, İngiliz Futbol Ligi'nin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı altı puanlık cezaya karşı yaptığı itiraz da reddedildi.