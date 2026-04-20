Claudio Ranieri, 1000'e 1 oranla Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sadece dokuz ay sonra Leicester City tarafından kovulmasının 'inanılmaz' nedenini açıkladı

Birçok Leicester taraftarı, Ranieri’nin kulüp için yaptıklarına rağmen çok erken kovulduğunu düşünüyordu; Ranieri ise bu kararın sadece sonuçlardan ibaret olmadığını açıkladı. Four Four Two’ya konuşan eski Chelsea ve Roma teknik direktörü şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, bu canımı yaktı. Dokuz ay önce birlikte Premier Lig'i kazanmıştık, ama şimdi kovuluyordum? Neden? Daha sonra başkanın oğlu bana sorunun, bazı İngiliz personel üyeleriyle anlaşamamam olduğunu söyledi. İnanılmaz.

"Zaten bir önceki sezon, ligin zirvesindeyken, personelden biri oyunculara hakkımda kötü konuşuyordu. Onu ofisime çağırıp nedenini sordum – bana bir cevap bile veremedi. O sırada şampiyonluk yarışına çok odaklanmıştım, bu yüzden genel menajere sezon sonunda onu göndereceğimizi söyledim. Sonunda şampiyon olduk – o kadar büyük bir sevinç, o kadar büyük bir kutlama vardı ki, hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Bu bir hataydı. Ertesi yıl, o kişi oyunculara benim hakkımda olumsuz konuşmaya devam etti."