Barcelona, pazar günü üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi; Claudia Pina, maçın henüz dördüncü dakikasında skoru açtı. Pina, birden fazla savunmacıyı çalımlayarak kaleci Merle Frohms'u mağlup etmeden önce olağanüstü bir beceri sergiledi.

Real Madrid erken baskı kurmaya çalışsa da Barcelona onların hatlarını rahatlıkla aştı. Pina, Ewa Pajor'un şutundan dönen topu değerlendirerek yarım saat dolmadan bir kez daha fileleri havalandırdı, ardından 32 dakika içinde üçüncü golünü atarak müthiş bir hat-trick yaptı.