Getty Images Sport
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Claudia Pina dört gol attı, müthiş Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i perişan etti
Pina, ilk yarıdaki yıkımı başlatıyor
Barcelona, pazar günü üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi; Claudia Pina, maçın henüz dördüncü dakikasında skoru açtı. Pina, birden fazla savunmacıyı çalımlayarak kaleci Merle Frohms'u mağlup etmeden önce olağanüstü bir beceri sergiledi.
Real Madrid erken baskı kurmaya çalışsa da Barcelona onların hatlarını rahatlıkla aştı. Pina, Ewa Pajor'un şutundan dönen topu değerlendirerek yarım saat dolmadan bir kez daha fileleri havalandırdı, ardından 32 dakika içinde üçüncü golünü atarak müthiş bir hat-trick yaptı.
- Getty Images Sport
Barcelona durmak bilmeyen hücum gösterisini sürdürüyor
Yıkım devam ederken Caroline Graham Hansen de devre arasından önce skor tabelasına adını yazdırdı ve akıcı bir hücum organizasyonunu tamamlayarak skoru dörde çıkardı. İlk yarının bitimine kısa süre kala Pina, öğleden sonrasındaki dördüncü golünü attı.
Aranın ardından Graham Hansen bu kez asist yapan isim oldu; Patri Guijarro'nun mükemmel ara pasına hareketlenip topu bencil davranmayarak Pajor'a çevirdi. Pajor, 55. dakikada topu kolayca ağlara göndererek acımasız ev sahibinin gol sayısını altıya yükseltti.
Büyük bir kalabalığın önünde ağır bir yenilgi
Real Madrid'ın, ezeli rakibinin taktik üstünlüğüne verecek hiçbir yanıtı yoktu. Spotify Camp Nou'da 40.533 seyirci önünde oynanan maçta konuk ekip savunmada dağıldı. Son darbe ise maçın son anlarında geldi; Sydney Schertenleib, ceza sahası yayının kenarından müthiş bir şut çıkardı.
Schertenleib, 88. dakikada topu üst köşeye göndererek bu LaLiga karşılaşmasında iki takım arasındaki dev kalite farkını gözler önüne seren unutulmaz 7-0'lık galibiyeti taçlandırdı.
- Getty Images Sport
Barcelona ve Real Madrid için sırada ne var?
Bu tarihi galibiyetin ardından Barcelona, altı maçta topladığı kusursuz 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve sıradaki maçını 18 Ekim'de Real Sociedad'a karşı oynayacak. Bu arada, ilk yenilgisini alarak dört galibiyet ve bir beraberliğin ardından 13 puanda kalan üçüncü sıradaki Real Madrid ise 17 Ekim'de Espanyol ile karşılaşmadan önce hızlıca toparlanmak zorunda.
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