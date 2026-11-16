Tarih boyunca teknik direktörler, takımlarının orta sahasında kilit rol oynayacak oyuncuları aradı. Bu oyuncular, takımın işleyişini aksatmadan sürdürmesini sağlar. Fazla göz önünde olmadıkları için her zaman manşetlere çıkmasalar da takımlarına katkıları asla göz ardı edilemez veya küçümsenemez.

Sahanın ortasında konumlanıp tehlikeleri bertaraf etmeye hazır olan bu oyuncular, savunmanın üzerindeki baskıyı hafifletir ve hücumdaki yeteneklerin öne çıkmasına imkân tanır. Topu alıp pasını veren bu isimler, takımlarının adı pek anılmayan kahramanlarıdır.

1990'lar boyunca Makelele, takımın yükünü taşıyan orta saha oyuncularının da ilgi görmesine yardımcı oldu. Ülkesi Fransa'da Nantes ve Marseille ile çıkış yaptıktan sonra İspanya'da verimli bir dönem geçirdi; Celta Vigo'da forma giydi ve ardından Madrid'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea'de iki Premier Lig şampiyonluğu ve üç yerel kupa zaferi kazandı. Jose Mourinho ve ekibiyle çalışırken bir başka üst düzey Avrupa finalinde de boy gösterdi.

Millî takım kaptanı Didier Deschamps tercih ettiği mevkide öne çıktığı için Fransa'nın 1998 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosuna seçilmedi. Yine de Fransa formasıyla 71 maça çıktı ve ön libero rolünün bugün sahip olduğu itibarı kazanmasında büyük pay sahibi olduğu kabul ediliyor.