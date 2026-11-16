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Claude Makelele neden ön liberoların gelmiş geçmiş en iyisi? Eski PSG yıldızı, şu anda bu mevkideki en iyi üç oyuncu arasında Chelsea ve Barcelona'nın yıldızlarını da gösterdi
Şampiyonluk kazanan Makelele nasıl adını duyurdu?
Tarih boyunca teknik direktörler, takımlarının orta sahasında kilit rol oynayacak oyuncuları aradı. Bu oyuncular, takımın işleyişini aksatmadan sürdürmesini sağlar. Fazla göz önünde olmadıkları için her zaman manşetlere çıkmasalar da takımlarına katkıları asla göz ardı edilemez veya küçümsenemez.
Sahanın ortasında konumlanıp tehlikeleri bertaraf etmeye hazır olan bu oyuncular, savunmanın üzerindeki baskıyı hafifletir ve hücumdaki yeteneklerin öne çıkmasına imkân tanır. Topu alıp pasını veren bu isimler, takımlarının adı pek anılmayan kahramanlarıdır.
1990'lar boyunca Makelele, takımın yükünü taşıyan orta saha oyuncularının da ilgi görmesine yardımcı oldu. Ülkesi Fransa'da Nantes ve Marseille ile çıkış yaptıktan sonra İspanya'da verimli bir dönem geçirdi; Celta Vigo'da forma giydi ve ardından Madrid'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Chelsea'de iki Premier Lig şampiyonluğu ve üç yerel kupa zaferi kazandı. Jose Mourinho ve ekibiyle çalışırken bir başka üst düzey Avrupa finalinde de boy gösterdi.
Millî takım kaptanı Didier Deschamps tercih ettiği mevkide öne çıktığı için Fransa'nın 1998 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosuna seçilmedi. Yine de Fransa formasıyla 71 maça çıktı ve ön libero rolünün bugün sahip olduğu itibarı kazanmasında büyük pay sahibi olduğu kabul ediliyor.
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Fransız efsane, defansif orta sahada tüm zamanların en iyisi olmayı sürdürüyor
Makelele’nin hâlâ bu pozisyonun en iyi temsilcisi olup olmadığı sorulan ve Parimatch Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Mulumbu, GOAL’e şunları söyledi: “Kesinlikle en iyisi o. Celta Vigo’da ve ardından Real Madrid’de nasıl oynadığına bakarsanız, defansif orta sahaların yeni neslini onun tanımladığını düşünüyorum. Şu anda öne çıkan en iyi oyunculara baktığınızda Rodri’yi de Vitinha’yı da sayabilirsiniz. Hepsi Makelele’ye benzer şeyler yapıyor.
“Eskiden, Makelele’den önce, defansif orta saha sadece savunma yapmak için sahada bulunan bir oyuncuydu. Şimdi ise taktik açıdan ve sahip olduğu becerilerle futbola yeni bir nesil kazandırdığını görebilirsiniz. Bu yüzden birlikte oynadığım ve izlediğim en iyi oyuncu kesinlikle o.”
2026'nın en iyi üç ön liberosu
Modern futbolda en başarılı takımların çoğunda, savunmanın önünde konumlanarak sahanın üç bölgesi arasında bağlantı kuran bir oyuncu bulunur. Bu oyuncular top kapabilir, pas verebilir ve zaman zaman attıkları önemli gollerle katkı sağlayabilir.
Casemiro ve N’Golo Kante, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası zaferleri yaşarken büyük övgü topladı. İspanya millî takım oyuncusu Rodri ise 2024’te Ballon d’Or’u kazandı.
Günümüzdeki favori defansif orta saha oyuncularını sayması istendiğinde Mulumbu, şunları söyledi: “Bence ilk üçüm Pedri, Vitinha ve Caicedo olur. Bu üçünü farklı kılan, takımları üzerinde büyük etkiye sahip olmaları. Oynamadıklarında bunu hissedebiliyorsunuz. Bir şeylerin eksik olduğunu görebiliyorsunuz.
“Bu yeni nesilde takımın en önemli bağlantı halkası bu. Hem savunma yapabilen hem de hatları aşarak ve gol atarak katkı sağlayabilen bir defansif orta sahaya sahip olmak önemli. Bence bu üçü bunu çok iyi yapıyor. Ama [Declan] Rice da bu isimler arasında yer alabilir.”
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Takımlar, kilit bir pozisyonu doldurmak için 100 milyon sterlinden fazla ödemeye hazır
Ekvadorlu yıldız Caicedo, 115 milyon sterline (152 milyon dolar) ulaşabilecek bir anlaşmayla Chelsea'ye katıldı. Bu da savunma ağırlıklı orta saha oyuncularına ne kadar değer verildiğini gösterirken Rice, dokuz haneli bir anlaşmayla Arsenal'a transfer oldu, ancak Emirates Stadyumu'nda 6 numaradan çok 8 numara rolünü üstlendi.
Barcelona'nın oyun kurucusu Pedri, İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken Vitinha, PSG ile üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Hepsinin dünya çapında geniş ve sadık hayran kitleleri var, ancak hepsi bu rolün öncüsü olan ünlü Makelele'nin izinden gidiyor.
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