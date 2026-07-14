Claude Makelele, Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldız oyuncusu Michael Olise’yi Lionel Messi ile karşılaştırırken, Real Madrid başkanı Florentino Pérez’e yaptığı transfer talebini açıkladı

Makelele, kanat oyuncusunun yaratıcılığına ve maçların gidişatını değiştirebilme yeteneğine işaret ederek, Olise’yi neden bu kadar yüksek değerlendirdiğini açıkladı. Bu görüşünü Perez’e zaten doğrudan ilettiğini söyledi.

"Michael Olise'nin Real Madrid'e transferi mi? Ben bunu desteklerim. Başkan Florentino Perez ile konuşma fırsatım oldu ve ona, tek bir oyuncuya harcayacak parası varsa, o da Olise olmalı dedim," diye açıkladı Makelele.

"Olise, futbol izlemenin keyfini, çocukken yaşadığımız o hissi geri getiriyor: yetenek, özgürlük, kalite, etkinlik. Sahada olmadığı zaman, yokluğu hemen fark ediliyor."

Eski Chelsea orta saha oyuncusu daha sonra Olise’nin maçlar üzerindeki etkisini Messi’ninkiyle karşılaştırdı. Şöyle dedi: “Formundayken, tıpkı Messi gibi her an beklenmedik bir şey yapabileceğini hissediyorsunuz. [Ousmane] Dembélé, [Kylian] Mbappé, [Bradley] Barcola’ya bakın: Onlar, Olise’nin diğer oyuncuların görmediği boşluklara topu yerleştirebileceğini biliyorlar. İşte bu, sevdiğimiz modern futbol; taraftarları hayal kurmaya iten futbol. Yorumcular bile onun tekniğine hayran kalıyor. O olağanüstü bir oyuncu."