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Claude Makelele, Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldız oyuncusu Michael Olise’yi Lionel Messi ile karşılaştırırken, Real Madrid başkanı Florentino Pérez’e yaptığı transfer talebini açıkladı
Makelele, Real Madrid’in Olise’yi transfer etme girişimini destekliyor
Makelele, Perez’i Olise’yi transfer etmeye teşvik ettiğini açıkladı ve Bayern Münih ile Fransa milli takımında forma giyen bu kanat oyuncusunun büyük bir yatırıma değeceğini vurguladı. Dünya Kupası yarı finalleri öncesinde ComeOn elçisi olarak Marca’ya konuşan eski Real Madrid orta saha oyuncusu, Olise’nin yaratıcılığını ve öngörülemezliğini övdü; 24 yaşındaki oyuncunun hem taraftarları hem de takım arkadaşlarını heyecanlandıran bir yeteneğe sahip olduğunu savundu.
- Getty Images Sport
Makelele, Olise’nin neden öne çıktığını açıklıyor
Makelele, kanat oyuncusunun yaratıcılığına ve maçların gidişatını değiştirebilme yeteneğine işaret ederek, Olise’yi neden bu kadar yüksek değerlendirdiğini açıkladı. Bu görüşünü Perez’e zaten doğrudan ilettiğini söyledi.
"Michael Olise'nin Real Madrid'e transferi mi? Ben bunu desteklerim. Başkan Florentino Perez ile konuşma fırsatım oldu ve ona, tek bir oyuncuya harcayacak parası varsa, o da Olise olmalı dedim," diye açıkladı Makelele.
"Olise, futbol izlemenin keyfini, çocukken yaşadığımız o hissi geri getiriyor: yetenek, özgürlük, kalite, etkinlik. Sahada olmadığı zaman, yokluğu hemen fark ediliyor."
Eski Chelsea orta saha oyuncusu daha sonra Olise’nin maçlar üzerindeki etkisini Messi’ninkiyle karşılaştırdı. Şöyle dedi: “Formundayken, tıpkı Messi gibi her an beklenmedik bir şey yapabileceğini hissediyorsunuz. [Ousmane] Dembélé, [Kylian] Mbappé, [Bradley] Barcola’ya bakın: Onlar, Olise’nin diğer oyuncuların görmediği boşluklara topu yerleştirebileceğini biliyorlar. İşte bu, sevdiğimiz modern futbol; taraftarları hayal kurmaya iten futbol. Yorumcular bile onun tekniğine hayran kalıyor. O olağanüstü bir oyuncu."
Bellingham ile karşılaştırma yapılmasın
Olise’ye duyduğu hayranlığa rağmen Makelele, Jude Bellingham ile yapılan karşılaştırmaları reddetti ve her iki oyuncunun da birbirleriyle kıyaslanmak yerine kendi başarılarına göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Jude Bellingham mı, Michael Olise mi? Bırakın kendileri konuşsun. Yaptıkları olağanüstü. Ben karşılaştırma yapmam," diye itiraf etti Makelele. "Benim felsefem şudur: Büyük isimleri asla karşılaştırmam. Pele'yi kendinden sonraki nesillerle karşılaştıramazsınız; [Diego] Maradona ile ilgili karşılaştırmalar ise hiç bitmez.
"[Zinedine] Zidane dünya futboluna damgasını vurdu ve bu iz, onu takip eden nesiller ne olursa olsun sonsuza dek kalacak. Bırakın bu genç oyuncuların her biri kendi yolunda kariyerini inşa etsin ve bu sporun tarihine kendi adını yazsın."
- Getty Images Sport
Olise, Dünya Kupası’na odaklanmaya devam ediyor
Olise şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla birlikte görev yapıyor. Les Bleus, Dallas Stadyumu'nda İspanya ile oynayacakları yarı final maçına hazırlanıyor ve Bayern'in yıldız oyuncusunun ülkesinin finale yükselmesine katkıda bulunması bekleniyor.
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