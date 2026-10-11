Hilal ile İttihad arasındaki karşılaşma, Zeeman'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren sıradan bir klasik maç değildi; üç puanın ötesine geçen etkiler bırakabilecek bir dönüm noktasıydı. Hilal, Suudi Roshn Ligi'ndeki liderliğini pekiştirdi; İttihad ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve teknik direktörü Jens Wissing, sahada ve saha dışında alev alev geçen bir gecenin ardından kendisini bir dizi teknik ve disiplin sorusunun karşısında buldu.

Simone Inzaghi doğrudan rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle önemli bir moral desteği elde ederken, maç aynı zamanda iki takımın da içinde çözüme kavuşturulması gereken bazı noktaları açığa çıkardı.

Hilal liderliği ve güveni kazandı, ancak savunmada ideal bir görüntü vermedi. İttihad ise karşılaşmayı kaybetti, fakat skorda geri dönebilme kapasitesini gösterdi. Ardından bitiş düdüğünün hemen sonrasında olaylar tırmandı ve yeni bir tartışmanın kapısı açıldı.



