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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Clásico'nun Hilal ve İttihad üzerindeki yansımaları: Hilal'in kazanımları, İttihad'ın krizleri!

FEATURES
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Kim en çok kazançlı çıkıyor?

Hilal ile İttihad arasındaki karşılaşma, Zeeman'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren sıradan bir klasik maç değildi; üç puanın ötesine geçen etkiler bırakabilecek bir dönüm noktasıydı. Hilal, Suudi Roshn Ligi'ndeki liderliğini pekiştirdi; İttihad ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve teknik direktörü Jens Wissing, sahada ve saha dışında alev alev geçen bir gecenin ardından kendisini bir dizi teknik ve disiplin sorusunun karşısında buldu.

Simone Inzaghi doğrudan rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle önemli bir moral desteği elde ederken, maç aynı zamanda iki takımın da içinde çözüme kavuşturulması gereken bazı noktaları açığa çıkardı.

Hilal liderliği ve güveni kazandı, ancak savunmada ideal bir görüntü vermedi. İttihad ise karşılaşmayı kaybetti, fakat skorda geri dönebilme kapasitesini gösterdi. Ardından bitiş düdüğünün hemen sonrasında olaylar tırmandı ve yeni bir tartışmanın kapısı açıldı.


  • Hilal liderliği pekiştirdi: Inzaghi güveni yeniden kazandı

    Hilal, klasiko sonucundan en çok fayda sağlayan taraf oldu; puanını 21'e yükselterek Roshn Ligi'nin zirvesine yerleşti ve İttihad ile arasındaki farkı dört puana çıkardı.

    Bu galibiyet, son dönemde kendisine yönelen eleştirilerin ardından Inzaghi'ye nefes alma fırsatı veriyor; özellikle de kazanılan maçın direkt bir rakibe karşı ve iki takım üzerinde büyük baskının hissedildiği bir karşılaşmada gelmesi önemli.

    Ayrıca Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville'den oluşan hücum üçlüsü, farkı yaratıp karşılaşmanın sonucunu belirlemeye katkı sağlayarak önemli bir artı değer sundu.

    Ancak hücumdaki kazanımlara rağmen Inzaghi'nin savunma dengesini iyileştirmesi hâlâ bekleniyor; zira İttihad iki gol kaydetmeyi başardı ve 89. dakikada Steven Bergwijn'in penaltıdan attığı golün ardından son dakikalarda baskıyı artırmaya çok yakındı.

  • İttihad ve Vesyinh: Gözden geçirilmesi gereken savunma hataları

    Diğer tarafta ise İttihad, ligdeki yenilgisiz başlangıcına son veren ilk kaybıyla etkili bir darbe aldı ve Hilal'in dört puan gerisine düştü.

    En önemli sorun, savunma hattı içinde ortaya çıkan boşluklar ve Hilal'in fırsatları değerlendirmesine ve kaleye ulaşmasına yardımcı olan bireysel hatalarda öne çıkıyor. Bu durum, Vicing'i savunma yerleşimini ve kanat oyuncularının arkasındaki boşlukların nasıl güvenceye alınacağını gözden geçirme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

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    Bununla birlikte İttihad, maç boyunca hücumda aciz kalmadı; Youssef En-Nesyri ile maça dönmeyi başardı, ardından son dakikalarda Bergwijn aracılığıyla farkı bire indirdi. Bu da skor aleyhine gittiğinde bile Hilal'i tehdit etme kapasitesine sahip olduğunu yansıtıyor.

    Vicing, şampiyonluk yarışındaki önemli bir karşılaşmayı takımına kaybettiren hataları gidermekle birlikte, bu olumlu yönler üzerine inşa etmeye ihtiyaç duyacak.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Maç sonrası kavga: Yeni bir kriz, El Amid'in peşini bırakmıyor

    El Clasico'nun yansımaları sonuçla sınırlı kalmadı; bitiş düdüğünün ardından İttihad oyuncuları ile hakem Halid et-Tureys arasında, son saniyelerde taç atışının geç kullanılması sonrası maçın bitirilme zamanlamasına itiraz nedeniyle bir tartışma yaşandı.

    İttihad'ın bazı oyuncularının itirazlarıyla gerginlik tırmandı ve durum, kaleci Predrag Rajkovic'in hakemle kapışmaya çalışmasına kadar vardı; ardından güvenlik görevlileri olayı sakinleştirmek için müdahale etti.

    Bu olaylar İttihad'ı ek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira olay, maç raporları temelinde yetkili mercilerin incelemesine tabi tutulabilir ve resmi raporlarda tespit edilenlere göre olaya karışanlar hakkında disiplin işlemleri uygulanması olasılığı bulunuyor.

    Böylece Hilal, zirve ve özgüven açısından önemli kazanımlarla ayrılırken, İttihad'ın El Clasico yenilgisinin önümüzdeki haftalardaki yürüyüşünü etkileyecek uzun süreli bir krize dönüşmemesi için teknik sorunlarını gidermesi ve maç sonrasının yansımalarını kontrol altına alması gerekiyor.

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