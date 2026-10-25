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Clasico bir felakete mi dönüşüyor? Mourinho korkutucu bir sınavın karşısında

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
FEATURES
Analysis
İspanya
Belçika
Portekiz
Brezilya

Madrid savunması kalesini korumak için zorlu bir görevde

Real Madrid, La Liga'nın onuncu haftasında pazar akşamı oynanması planlanan Barcelona karşısındaki El Clasico mücadelesine, ezeli rakibinin ezici hücum gücü karşısında katlanan savunma endişeleriyle çıkıyor.

José Mourinho'nun takımı, bu sezonun ilk 12 maçında kalesini yalnızca iki kez gole kapatmayı başardı. Ardından kalecisi Thibaut Courtois'nın son dakikalarda sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla yeni bir darbe aldı. Daha sonra oyuncunun dönme ve tıbbi muayene sonucuna bağlı olarak maça çıkma ihtimaline dair çelişkili haberler ortaya çıktı.

Barcelona, İspanya Ligi'ndeki ilk 9 maçında maç başına 4 golü aşan bir ortalamayla 39 gol attıktan sonra ezeli rakibini konuk ediyor. Kulübün bugün pazar günü öğle saatlerinde yaptığı tıbbi açıklamaya göre ise Real Madrid, mücadeleye asıl kalecisi olmadan çıkmak zorunda kalacak.

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  • Real Madrid savunması dayanamıyor, Barcelona ise her fırsatı değerlendiriyor

    Real Madrid'in savunma sorunları geçen sezondan bu yana sürüyor. Takımın tutarlı ve kolektif bir savunma düzeni uygulamakta yaşadığı zorlukların yanı sıra, gereken savunma desteğini vermedikleri gerekçesiyle ileri uçtaki oyuncular da eleştirilerin hedefinde.

    as gazetesinin maç öncesi yayımladığı istatistiğe göre, Mourinho'nun takımı Liga'da yalnızca Malaga ve Villarreal karşısında kalesini gole kapatmayı başardı; her iki maç da Santiago Bernabeu'da oynandı.

    Bu durum, Portekizli teknik adamı Barcelona hücumu karşısında bekleyen mücadelenin boyutunu da gözler önüne seriyor. Katalan ekibi sezon başından beri olağanüstü rakamlar sunuyor; ligdeki ilk dokuz maçını da kazanarak 39 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü. Böylece Real Madrid'in 1968-1969 sezonunda elde ettiği, turnuva tarihinin en iyi başlangıç rekorunu eşitledi.

    İstatistiklere göre Katalan ekibi, tüm kulvarlardaki 12 maçta 50 gole ulaştı (15 gol de yedi).

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  • Yamal ve Raphinha: Ezici hücum

    Lamine Yamal, ligdeki ilk 9 maçında 8 gol atıp 6 asist yaparak 14 gole doğrudan katkı sağlamasının ardından Barcelona'nın en dikkat çekici hücum silahlarından biri olarak öne çıkıyor; bu rakamlar "Opta" istatistiklerine dayanıyor.

    Barcelona, büyük galibiyetlerinde sergilediği hücum verimliliğiyle birden fazla tehlike kaynağına sahip. Bunlar arasında Elche'yi 5-0, Valencia'yı yine 5-0 ve Racing Santander'i 7-2 yendiği maçlar ile Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşma yer alıyor.

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmiş olsa da iç saha sicili, her türlü savunma zafiyetini cezalandırabilecek gücünü ortaya koyuyor. Bu durum Real Madrid oyuncularını alanları daraltma ve topun hücum oyununun kilit isimlerine kolayca ulaşmasını engelleme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

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  • Courtois'nın yokluğuna dair endişeler

    El Clasico'ya saatler kala Real Madrid'in dertleri daha da arttı. Kulüp, grip belirtileri nedeniyle Thibaut Courtois'nın kadro dışı kaldığını, onun yerine genç kaleci İlya Voloşin'in davet edildiğini açıkladı.

    Courtois'nın yokluğu, başkent ekibi için ağır bir darbe anlamına gelecek. Özellikle Belçikalı file bekçisi son maçlarda takımını kurtaran etkili bir unsurdu; üstelik Real Madrid'in, Barcelona'nın hücumuna karşı daha sağlam bir savunma performansına ihtiyaç duyduğu bir dönemde.

    Thibaut Courtois, El Clasico öncesinde Real Madrid formasıyla İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 1080 dakikada 12 maça çıktı. Bu süre boyunca kalesinde 14 gol gördü ve 45 şutu kurtardı; sadece iki maçta kalesini gole kapalı tuttu. Bu veriler Real Madrid'in resmi internet sitesine dayanıyor.

    Yalnızca İspanya Ligi özelinde ise Belçikalı kaleci 9 maça çıktı, kalesinde 9 gol gördü ve yüzde 76,3'lük bir kurtarış oranıyla 29 şutu kurtardı.

    Her halükârda Mourinho, El Clasico'yu bir felakete dönüştürebilecek karmaşık ve ürkütücü bir taktiksel sınavla karşı karşıya. Zira mesele yalnızca asıl kalecisinin yokluğunu telafi etmekle sınırlı değil; Barcelona'nın güçlü hücum cephaneliği karşısında, rakiplerin tekrar tekrar kalesine ulaşmasına izin veren toplu aksaklığı da gidermek gerekiyor.

    Real Madrid, Barcelona'nın tehlikesini azaltmak ve El Clasico'dan olumlu bir sonuçla dönmek istiyorsa, ön bölgeden yapılan baskıyı iyileştirmek ve hatlar arasındaki boşlukları daraltmak belirleyici iki unsur olacak.

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