Real Madrid, La Liga'nın onuncu haftasında pazar akşamı oynanması planlanan Barcelona karşısındaki El Clasico mücadelesine, ezeli rakibinin ezici hücum gücü karşısında katlanan savunma endişeleriyle çıkıyor.

José Mourinho'nun takımı, bu sezonun ilk 12 maçında kalesini yalnızca iki kez gole kapatmayı başardı. Ardından kalecisi Thibaut Courtois'nın son dakikalarda sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla yeni bir darbe aldı. Daha sonra oyuncunun dönme ve tıbbi muayene sonucuna bağlı olarak maça çıkma ihtimaline dair çelişkili haberler ortaya çıktı.

Barcelona, İspanya Ligi'ndeki ilk 9 maçında maç başına 4 golü aşan bir ortalamayla 39 gol attıktan sonra ezeli rakibini konuk ediyor. Kulübün bugün pazar günü öğle saatlerinde yaptığı tıbbi açıklamaya göre ise Real Madrid, mücadeleye asıl kalecisi olmadan çıkmak zorunda kalacak.